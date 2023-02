Classification des détecteurs de mouvement et caractéristiques de conception

Les systèmes de sécurité modernes doivent être équipés de capteurs de mouvement, qui permettent de détecter la présence ou le mouvement d’un objet thermique. Ils sont employés pour vérifier l’entrée opportune d’une personne dans la zone ou l’activation du système d’éclairage.

Les détecteurs de mouvement ou de présence sont utilisés dans les systèmes d’alarme, notamment les alarmes de voiture, les systèmes de contrôle d’accès, les maisons intelligentes, et même simplement pour contrôler l’éclairage public.

Quels sont les types de détecteurs existants

Les types de dispositifs de détection de présence les plus courants sont les suivants:

infrarouge;

ultrasonique;

micro-ondes;

combiné.

Les détecteurs infrarouges sont les plus souvent utilisés dans les systèmes de sécurité modernes. Ils sont principalement chargés d’observer les fluctuations du rayonnement thermique. Notre corps émet en permanence un rayonnement infrarouge, que l’œil humain ne peut pas voir mais qu’un capteur sensible peut détecter. Ce dispositif peut fournir de faux résultats car le capteur peut réagir à un animal ou même à l’air chauffé par un climatiseur.

Un détecteur à ultrasons balaie le monde avec des ondes sonores et réagit immédiatement à l’apparition d’un objet non identifié. Un tel dispositif reflète tous les mouvements et n’est pas affecté par les forces extérieures, mais son rayonnement peut blesser les animaux. Ce type de dispositif est susceptible d’être manipulé car il ne peut détecter que les mouvements rapides.

Un détecteur à micro-ondes utilise les ondes électromagnétiques réfléchies par les objets pour localiser un objet. Dès que les plus petits changements se manifestent, la fonction de l’appareil est activée.

Les avantages de ce détecteur sont la précision et la compacité. Il n’est pas affecté par son environnement et a la capacité de voir au-delà des obstacles mineurs pour distinguer les objets en mouvement. La détection infrarouge et la détection par micro-ondes sont deux exemples de caractéristiques présentes simultanément dans le type combo. Cela permet d’obtenir le meilleur résultat possible.

Les détecteurs de mouvement peuvent également capter le bris de verre, ce sont les détecteurs de mouvement dits combinés, comme celui de Ajax Systems. Un excellent exemple de la façon dont un appareil peut gérer deux fonctions.

Composants du détecteur de mouvement

Les capteurs à rayonnement infrarouge étant le plus souvent utilisés dans les systèmes de sécurité, nous allons nous intéresser de plus près à leur conception. Les composants de l’appareil sont les suivants:

Corps en plastique.

Une lentille de Fresnel ou un réseau de miroirs courbes segmentés constituent le système de détection optique.

Module de comptage des impulsions infrarouges.

Sirène piézoélectrique

Lorsque des malfaiteurs posent du ruban adhésif sur la lentille du capteur, un dispositif anti-masquage pour les détecteurs de mouvement à infrarouge peut déclencher une alarme. Le signal est également émis lorsque l’intégrité du boîtier est compromise. Les modèles sans fil peuvent être équipés d’une batterie ou de piles au lithium. Le capteur peut également être utilisé plus facilement comme système d’alarme autonome grâce à un module GPS en option.

À une distance de 11 à 16 mètres, un capteur IR moyen peut détecter un mouvement humain. Selon l’endroit où ils sont fixés, ils peuvent être installés sur un mur avec une vue de 12 à 130 degrés ou sur un plafond avec une vue de 360 degrés.