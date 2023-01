Classic Chase: Iwilldoit reprend vie avec la victoire de Warwick pour Sam Thomas et Stan Sheppard | Nouvelles de la course

Iwilldoit a défié un poids énorme et une absence monstre pour remporter le Wigley Group Classic Handicap Chase pour Sam Thomas.

Thomas qui, avec l’éminent propriétaire Dai Walters, a été impliqué dans un accident d’hélicoptère en novembre, célébrait son premier vainqueur de l’année civile.

Vainqueur du Welsh National la saison dernière, Thomas et ses relations ont dû faire preuve de patience car le joueur de 10 ans a subi un revers.

Ayant sa première sortie depuis 383 jours, Iwilldoit a incroyablement bien voyagé entre les mains de Stan Sheppard.

C’était Threeunderthrufive, l’un des deux seuls de la course à porter plus de poids que le vainqueur, qui a frappé l’avant en descendant la ligne droite arrière pour la dernière fois – mais Sheppard était toujours bien assis.

Il l’envoya au front se tourner vers la maison et regarda une classe à part alors qu’il mettait bientôt de la distance entre lui et les autres.

Mr Incredible de Willie Mullins est resté deuxième, battu deux longueurs et trois quarts, avec Notachance troisième.

Iwilldoit efface une clôture sur le chemin de la victoire dans le Classic Chase





Courant sur une marque de 7 livres de plus que celle qu’il a remportée à Chepstow, le vainqueur 12/1 ressemble maintenant à un véritable concurrent d’Aintree.

Paddy Power l’a présenté à 25/1 pour le Grand National.

Voyage en France sur la table pour le héros de Thomas

“Nous ne l’avons fait entrer qu’un peu plus tard malheureusement et il a raté le Welsh National. Mais il mange bien et nous pouvons l’entraîner un peu différemment maintenant”, a déclaré Thomas. “Avant le Welsh National l’année dernière, il était à peine monté. Je suis juste ravi pour tout le monde. C’est émouvant.

«Il est notoirement un mangeur difficile et un inquiet, mais au fil des années, il a mûri et sait quel est son travail – il est certainement plus facile à entraîner qu’il ne l’était.

“Ce sont ses conditions (lourdes), la vitesse à laquelle il allait au départ était la même vitesse qu’il allait à la fin, il est très à un rythme. C’est bien que nous puissions venir essayer ces grandes courses, les plus douces tant mieux pour lui et c’est agréable de voir qu’il est encore capable de gagner cette marque.

“C’est une star, il est très authentique. Vous ne trouverez pas d’autre cheval pour essayer comme lui – c’est très simple quand vous voulez ensuite le faire comme lui.

Sam Thomas et Stan Sheppard brandissent le trophée Classic Chase





“Merci à Stan qui lui a fait un super tour et bravo à l’équipe et à Leah (Dix) qui le monte tous les jours. C’est pour ça que nous faisons le travail et c’est bien que nous puissions venir ici et affronter les grands garçons et avoir un va.

“Nous avons fait un bon début de saison, à partir de novembre pour des raisons évidentes (la chute), nous avons un peu lutté. Ce n’est pas un match facile et vous avez besoin de ces grands gagnants pour faire tourner la roue.”

À propos d’une offre d’Aintree, il a déclaré: “Je ne sais pas, il a besoin d’une autre course sur les clôtures, il n’est toujours pas qualifié pour courir dans le Grand National. La saison a été tourbillonnante jusqu’à présent, nous allons donc en profiter aujourd’hui et passer de là.

“Peut-être que le Grand Steeple-Chase (Grand National français) en mai serait une option. C’est ce que je pensais avant de venir ici aujourd’hui et vous auriez du terrain lourd. Vous avez besoin d’un cheval de la Gold Cup pour gagner cela, mais il pourrait aller et ramasser un prix en argent. Il devrait cependant obtenir une entrée (pour Aintree). “

Skeltons au double

Aube grise est resté fermement pour jeter son chapeau sur le ring pour le Cheltenham Festival avec un affichage granuleux dans le Obstacle des novices de Ballymore Leamington à Warwick.

Vainqueur d’un handicap de seulement 123 à Kempton le lendemain de Noël, la charge de Dan Skelton a fait face à une énorme augmentation de classe pour l’événement de deuxième année.

Remportée par Inglis Drever, Carruthers, The New One et Willoughby Court dans le passé, la course peut certainement engendrer un artiste de premier ordre.

Sur le papier au moins, cela semblait grand ouvert, avec Givega de Gary Moore, apparenté au grand Quevega, envoyé le favori 3/1 dans un champ de sept.

Image:

Harry Skelton et Grey Dawning effacent le dernier dans le Leamington





Snake Roll de Lucinda Russell a tenté d’étirer le terrain, mais ses sauts se sont effondrés dans la ligne droite arrière lorsque Knowsley Road de Paul Nicholls, Ginny’s Destiny de Tom Lacey et l’éventuel vainqueur se sont tous dégagés.

Grey Dawning (9/2) a brièvement semblé en difficulté à un moment donné, puis lorsque Harry Skelton a cherché un écart entre les deux autres, il a commencé à se combler.

Skelton avait cependant assez de cheval sous lui, et le gris s’est dégagé dans des conditions de test pour gagner par cinq longueurs sur Ginny’s Destiny.

Galia Des Liteaux ne s’est jamais trompée de pied alors qu’elle soumettait ses rivaux à la soumission dans le eventmasters.co.uk Hampton Novices’ Chase à Warwick.

Image:

Galia Des Liteaux s’est avérée trop bonne pour ses rivales dans le Hampton Novices’ Chase





Dan Skelton n’a pas caché l’estime qu’il porte à la jument de sept ans, et lorsqu’elle a remporté une épreuve de Listed pour les juments lors de ses débuts à la chasse, le ciel semblait être la limite.

Montée au niveau un pour la poursuite des novices de Kauto Star à Noël, elle a failli tomber au deuxième, puis a commis une autre mauvaise erreur au cinquième avant d’être finalement arrêtée.

Connections s’est contentée de mettre une ligne à travers cette course, insistant sur le fait que ses sauts étaient sains dans l’ensemble – et cela s’est avéré à cette occasion alors qu’elle faisait de grands sauts en cours de route.

Complete Unknown de Paul Nicholls poursuivait en vain, tout comme The Goffer de Gordon Elliott, mais aucun des deux n’a jamais pu s’entendre.

Avec la dernière clôture contournée, Harry Skelton a gardé Galia Des Liteaux (11/4) à son travail pour prendre les honneurs de la deuxième année par 13 longueurs.