Des images captivantes de certains des musées d’art les plus connus au monde prennent vie dans « Montrez-moi les nus », une chasse au trésor artistique sur smartphone mettant en vedette certaines des peintures de nu les plus connues du monde de l’art. Équipés de cartes des artefacts de la vie réelle dans leur agencement de musée, les amateurs d’art nouvellement créés peuvent partir à la recherche des vraies peintures – ou simplement zoomer et dézoomer sur les morceaux coquins de la Renaissance et les natures mortes suggestives. du confort de la maison.

Alors que le Daily Beast a affirmé mardi que les musées sont « furieux » que Pornhub est « exploiter sexuellement des chefs-d’œuvre classiques sans autorisation » d’autres peuvent s’amuser de cette manière peu orthodoxe d’initier une nouvelle génération à l’appréciation des beaux-arts. Après tout, les musées en question roulent confortablement sur l’argent – ​​le Louvre et le musée d’Orsay en France, les Offices en Italie, la National Gallery de Grande-Bretagne, le Museo del Prado en Espagne et le Metropolitan Museum of Art de New York ne sont pas des galeries clandestines vivant au jour le jour. – et les acteurs sont des noms familiers, pour ceux qui aiment ce genre de chose.

L’actrice porno italienne Cicciolina, également connue sous le nom d’Ilona Staller, enfile un body nu dans un clip pour modeler Botticelli » la Naissance de Vénus « livrant des lignes induisant des grincements comme « Le porno peut ne pas être considéré comme de l’art, mais certains arts peuvent certainement être considérés comme du porno. » Elle a également exhorté les abonnés de Pornhub à tenir compte des voix désincarnées dans leur tête et à aller voir les méga cachettes pornographiques qui se cachent juste sous la surface dans les plus grands musées d’art du monde. Attirer les téléspectateurs hors de leur zone de confort avec des promesses de « un trésor de porno inestimable qui n’attend que d’être découvert, caché à la vue de tous », Staller taquine le spectateur en suggérant que « Les gens vous ont dit d’aller le voir mais vous ne vouliez pas écouter. »

« Certains des meilleurs films pornographiques de tous les temps ne se trouvent pas sur Pornhub – ils ne peuvent être trouvés que dans un musée », elle rit alors qu’une série de peintures de nus, masculins et féminins, sont montrées à l’écran. La firme luxembourgeoise se targue d’être « l’une des cinq premières entreprises de consommation de bande passante au monde », et il a même été accusé de maintenir un monopole sur la pornographie en ligne.

Et tandis qu’un porte-parole des Offices a déclaré à la Bête que Pornhub avait déjà entendu ses avocats, fulminant qu’une telle profanation de ses peintures était bien en dehors de l’autorisation standard d’utilisation équitable, on pourrait affirmer que toute publicité est une bonne publicité – en particulier dans la solitude. temps de Covid-19, quand même les musées les plus riches pourraient utiliser un peu de TLC. Le Louvre aurait également poursuivi Pornhub, indiquant qu’il « s’attend à ce que les travaux soient retirés immédiatement ».

Pornhub ne semble pas inquiet pour l’avenir de son incursion dans les beaux-arts, cependant, avec des plans pour étendre le projet « si le premier tour est réussi. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !