Classements MLB Power: les Orioles, les Rangers et les Blue Jays sont en hausse

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Les Orioles de Baltimore sont entrés dans le chat. Les Orioles ont finalement remplacé les Rays de Tampa Bay en tant qu’équipe la mieux classée de la Ligue américaine dans le classement de cette semaine. Ils continuent de gagner des matchs de baseball avec une base de frappe opportune et de très bons lancers, en particulier leur enclos dynamique.

Pendant ce temps, les Braves d’Atlanta continuent de détenir la première place même avec une anomalie sur le radar cette semaine, perdant une série contre les White Sox. Vous ne pouvez pas tous les gagner, n’est-ce pas ?

Voici mon dernier top 10 alors que nous commençons notre sprint vers la date limite des échanges le mois prochain, avec quelques faits intéressants sur chaque club.

1. Braves d’Atlanta (61-31 ; dernière semaine 1)

Il semble que les Braves soient humains après tout. Après avoir disputé 25 matchs consécutifs sans perdre de matchs consécutifs, les Braves ont subi des défaites consécutives contre les White Sox de Chicago à domicile le week-end dernier. Encore plus impressionnant: avant ces deux défaites, les Braves avaient remporté 11 victoires consécutives dans les limites de Truist Park depuis leur défaite du 11 juin contre les Nationals de Washington.

Même avec ces deux défaites, Atlanta est toujours la seule équipe de la Ligue nationale avec même 55 victoires et en a le plus dans les majors avec 61. En termes simples, rien à craindre.

Ronald Acuña Jr. des Braves va à OPPO pour son deuxième coup de circuit du match contre les White Sox

2. Orioles de Baltimore (57-35 ; OL 3)

Une séquence improbable se poursuit pour les Orioles brûlants, qui sont sortis du All-Star Break en prenant les trois contre les Marlins de Miami. Depuis le début 16-24 la saison dernière, les Orioles ont un dossier stupéfiant de 124-90, la quatrième meilleure note dans les majors au cours de cette séquence. Seuls les Astros de Houston ont été meilleurs dans la Ligue américaine au cours de cette période. Cette marque coïncide évidemment avec la promotion du receveur All-Star Adley Rutschman, mais la vraie histoire ici a été l’enclos des releveurs, qui a une ERA de 3,66 sur cette période (8e en MLB) après avoir eu l’ERA d’enclos des releveurs la plus élevée en MLB en 2021 (5,70 ).

3. Raies de Tampa Bay (60-36 ; OL 2)

Après avoir trébuché dans le All-Star Break, perdants de sept des huit derniers, les Rays ont commencé la deuxième partie de leur saison en prenant deux des trois des Royals de Kansas City. À première vue, cela ne semble pas être un gros problème, mais cela pourrait finir par une énorme série en regardant en arrière. Les Rays auront maintenant une séquence de 15 matchs consécutifs contre des adversaires avec un record de plus de 0,500. Avec cette séquence sans aucun doute une grande raison, les Rays ont le calendrier le plus difficile restant dans les majors, avec le pourcentage de victoires global de leurs adversaires restants se situant à 0,525 jusqu’à présent cette saison.

Une grande partie de ces matchs se déroulent contre l’AL East, la seule division avec chaque équipe assise à 50 victoires ou plus, mais heureusement, les Rays possèdent une marque de 17-10 contre leur division, ce qui devrait les soutenir au cours de cette prochaine séquence dans laquelle ils affrontent entre autres les Orioles et les Yankees de New York.

4. Rangers du Texas (55-39 ; OL 9)

Les Rangers avaient été l’une des meilleures équipes de la ligue toute la saison, mais ont boité dans la pause des étoiles avec une fiche de 5-11 au cours des 16 derniers matchs avant la pause. Parfois, les équipes ont juste besoin d’une pause, et cela semble faire des merveilles pour elles. Le Texas a remporté les trois matchs contre les Cleveland Guardians, gagnant par une marge combinée de 20-9.

Cette attaque d’élite qui semblait les abandonner avant la pause est revenue et a montré pourquoi ils ont marqué le plus de points par match dans les majeures (5,86) ainsi que le plus de matchs avec 10 points ou plus (20).

5. Dodgers de Los Angeles (53-39 ; OL 4)

Après une saison pleine de hauts et de bas, les Dodgers semblent avoir trouvé leur rythme. Entrant dans le All-Star Break sur une séquence de quatre victoires consécutives, ils ont pris deux des trois des Mets de New York en difficulté. Ce tronçon sera perceptible pour Los Angeles car ils sont prêts à endurer six autres matchs sur la côte Est avant de rentrer chez eux. Ils sont actuellement 24-23 sur la route cette saison, 13e meilleur dans les majeures.

Bonne chose pour les Dodgers, cependant : ces six matchs sont également contre la Ligue américaine. Ils sont 13-9 contre l’AL cette année.

« La dernière chose est vraiment juste d’être un temple de la renommée » – Mookie Betts discute de ses objectifs

6. Blue Jays de Toronto (53-41 ; OL 10)

Après avoir balayé les Diamondbacks de l’Arizona, les Blue Jays ont une fois de plus montré qu’ils peuvent fléchir leur muscle offensif en cas de besoin. Cependant, leur tangage a également fait son chemin. Contre les D-Backs, ils ont terminé la série de trois matchs avec un différentiel de points de +10, l’une des deux seules équipes à terminer la série du week-end dernier avec un différentiel de points positif à deux chiffres (Texas, +11). Mais contrairement aux années précédentes, le tangage s’est intensifié, n’accordant que neuf points dans la série. Les Jays sont maintenant cinquièmes dans les majeures pour les points autorisés par match à 4,1.

Une note géniale également : les Blue Jays ont bien joué contre tout le monde… sauf les Red Sox de Boston. Dans les matchs non contre Boston, les Blue Jays ont une fiche de 52-34, un pourcentage de victoires qui serait le quatrième meilleur dans les majeures. Contre les Sox, ils ont une fiche de 0-7. Bonne nouvelle pour eux, ils n’en ont plus que cinq contre les Red Sox.

7. Astros de Houston (51-42 ; OL 8)

Les Astros, champions en titre, ont fredonné et occupent actuellement la deuxième place de l’AL West derrière les Rangers. Ils sont principalement restés à flot en raison de leur tangage. Ils sont actuellement l’une des deux seules équipes à figurer dans le top sept de l’ERA de départ et de relève cette saison (Minnesota Twins). Cela a aidé une infraction montrant moins de pop que d’habitude. Les Astros ont frappé 110 longues balles cette saison, toujours bon pour le 12e au baseball, mais pas tout à fait ce qu’ils ont l’habitude de produire. En fait, au cours de chacune des cinq dernières saisons complètes, les Astros ont frappé 200 circuits ou plus et au cours de quatre de ces saisons, ils ont atteint la Série mondiale. Cette saison, ils sont sur le rythme de 191, ce qui serait leur plus bas total de saison complète depuis 2014, lorsqu’ils ont terminé quatrième de l’AL West.

Avant 2017, ils avaient atteint 200 dingers ou plus en une seule saison de 2001 à 2016 et n’avaient atteint qu’une seule série mondiale au cours de cette période. Depuis 2017, ils ont frappé cinq fois 200 circuits et atteint quatre séries mondiales. Ils ont obtenu quelques héroïsmes tardifs au longball lors de la victoire de dimanche contre les Angels. Si cela continue, ils sont encore une fois les principaux prétendants à World Seres.

Alex Bregman et Kyle Tucker écrasent des circuits consécutifs lors de la victoire 9-8 des Astros sur les Angels

8. Géants de San Francisco (52-41 ; AG non classé)

Se faufilant cette saison, les Giants ont continué à faire ce qu’ils ont bien fait toute la saison : gagner sur la route. San Francisco a éclaté du All-Star Break avec un balayage de trois matchs des Pirates de Pittsburgh, les dominant et les surclassant 17-9 au cours de la série. Mais comme mentionné précédemment, leurs victoires sur la route ne sont pas une surprise. Depuis le début d’un road trip de six matchs le 22 mai, les Giants ont la deuxième meilleure note sur la route dans les majors, avec une fiche de 19-6 lorsqu’ils jouent dans des stades opposés.

Heureusement pour San Francisco, ils sont à égalité pour le troisième moins de matchs sur la route disputés dans les majors jusqu’à présent, ce qui signifie qu’ils auront besoin de ce succès sur la route pour continuer à gagner une place en séries éliminatoires cette saison.

9. Brasseurs de Milwaukee (52-42 ; AG non classé)

Le mois de juillet semble avoir fait des merveilles pour les Brewers, qui se remettent soudainement à faire ce qu’ils font le mieux : gagner des matchs, quoi qu’il en coûte. Ils ont maintenant remporté trois des quatre dernières séries et les ont remportées de manière totalement différente. Dans la série de trois matchs contre les Pirates du 30 juin au 2 juillet, les Brewers ont remporté 24 points en seulement trois matchs, annulant plusieurs mauvaises performances de lancer. Cependant, leurs deux dernières victoires en série, toutes deux contre les Reds de Cincinnati, ont montré un personnel de lanceurs qui tient sa part du marché. Ils ont pris deux sur trois avant la pause en marquant 13 points au total contre les Reds, puis ont continué en remportant cette dernière série de trois matchs, en marquant huit points au total et en balayant l’une des équipes les plus chaudes du baseball !

Ils ne sont pas dans le top 10 des points autorisés par match ou des points marqués par match, mais ils occupent la première place du NL Central et viennent de vaincre les Reds dans des séries consécutives. Ils font juste le travail.

dix. Marins de Miami (53-42 ; OL 6)

Juillet n’a pas été tendre avec les Marlins puisqu’ils n’ont qu’une fiche de 5-7 au cours du mois, y compris en difficulté sur la route avec une fiche de 0-5. La bonne nouvelle est qu’ils ont un match de trois matchs à Saint-Louis, mais qu’ils se rendront ensuite à Miami où ils joueront 10 de leurs 12 prochains matchs dans leur propre stade. Mais dans l’ensemble, cette deuxième partie du calendrier ne devrait pas leur rendre service. Ils ont le sixième calendrier le plus difficile selon le pourcentage de victoires de l’adversaire (.512).

La bonne nouvelle, cependant, est qu’un mois de juin torride, quand ils sont allés 19-8, leur a permis de respirer un peu dans leur quête d’une place de joker.

Une autre chose qui pourrait les sauver ? Leur succès dans les jeux à une manche. Ils mènent les majors avec une fiche de 21-8 dans les matchs décidés par un point. Ce n’est peut-être pas durable, mais c’est leur meilleur espoir de continuer à pousser vers octobre.

