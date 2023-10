Nous sommes à peu près à mi-chemin de la saison de la NFL et le carnage est à nos portes. Il y a maintenant entre huit et dix équipes qui débuteront un quarterback de deuxième ou de troisième corde. Nous verrons des remplaçants prendre des clichés pour les Jets, les Titans, les Steelers, les Browns, les Bears, les Vikings, les Rams, les Colts et aussi potentiellement les Cardinals et les Falcons. Cela n’inclut pas non plus les équipes comme les Packers, les Raiders, les Bucs, les Commanders, les Texans, les Panthers et les Patriots qui débutent soit des compagnons vétérans, soit des recrues non éprouvées.

En conséquence, nous sommes sur le point d’entrer dans l’une des semaines les plus folles en matière de classement des défenses, car il semble presque impossible de prédire les performances offensives de 17 des 28 équipes qui porteront ce week-end. Nous avons également plusieurs défenses du top 10, soit face les unes aux autres, soit face à des attaques qui ne cèdent pas de points fantastiques aux défenses adverses, vous verrez donc des classements étranges ci-dessous.

En fin de compte, cette semaine sera un grand test pour savoir si vous penchez pour faire confiance au match ou à la qualité de la défense. Le côté dans lequel vous tomberez pourrait considérablement influencer, que vous recherchiez des défenses médiocres face à des quarts suppléants ou que vous essayiez de vous en tenir aux défenses éprouvées auxquelles nous avons confiance.

Formule et philosophie du BOD

Juste un petit rappel de la formule DBO :

(Taux de pression) + (Knockdowns) + (Taux de défense contre la passe) + (% Drives se terminant par un chiffre d’affaires)

Moins

(% de Drives se terminant par un score) + (Jeux explosifs autorisés par jeu)

Il est important de préciser que le classement BOD NE SONT PAS être traité comme un classement hebdomadaire. BOD est censé nous dire qui sont les meilleures défenses fantastiques, mais selon le match, elles peuvent être classées différemment au cours d’une semaine donnée. C’est pourquoi nous avons cette chronique dans laquelle je détaillerai mon classement pour chaque semaine et expliquerai pourquoi mes défenses sont classées comme je le fais. Les classements prendront en compte leur classement BOD, leur adversaire, leurs blessures, la météo, etc., mais j’espère que mon explication aidera à donner un sens à chaque classement.

Précision tout au long de la saison

Tout au long de la saison, je garderai une trace du nombre de défenses du top 10 que nous avons correctement prédit. Je sais que ce n’est pas tout à fait marquant si j’ai réussi la défense numéro un chaque semaine ou la défense numéro deux, mais c’est la façon la plus logique à laquelle je puisse penser de garder une trace de la fréquence à laquelle une défense que j’avais prédit serait un bon jeu a finalement été une bonne pièce. Je sais que nous voulons toujours la meilleure défense, mais je pense que, le plus souvent, si nous obtenons l’une des dix défenses performantes de la semaine, nous ne sommes pas fâchés du résultat.

RECORD DE LA SAISON POUR LES 10 PRINCIPAUX PRÉVISIONS : 38 sur 80 (47,5 %)

Alors, comment se déroulent les choses pour la semaine 9 ?

Quel étrange premier niveau c’est. Nous devons simplement éliminer cela car c’est une semaine vraiment étrange pour le classement de la défense. Beaucoup de mes dix meilleures défenses sont soit au revoir (Jacksonville et San Francisco), soit dans de mauvais affrontements (Kansas City, Dallas, Philadelphie, Cincinnati, Buffalo). Cela signifie que, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la semaine 9 est une semaine importante pour décider si vous êtes la personne qui fait confiance à la défense ou au match.

Les Browns restent ma meilleure défense de la semaine, et je ne suis pas sûr d’y renoncer au fil de la semaine. Oui, leur attaque est en désordre, mais Cleveland est 1er pour le taux de score des adversaires, 5e pour le taux de pression et 10e pour les renversements par match (sacks plus QB hits). Cela signifie qu’ils n’accordent pas beaucoup de points et qu’ils se retrouvent souvent face au quart-arrière. Pourquoi la défense a quelques défauts à part ça, je pense que c’est suffisant contre une équipe des Cardinals qui reste sans James Conner et qui démarre potentiellement Clayton Tune pendant une semaine avant de ramener Kyler Murray. Mis à part quelques erreurs la semaine dernière contre les Ravens, cette attaque n’a rien fait, et je pense que Cleveland va connaître une bonne semaine. Si Murray commence, je pourrais voir Cleveland descendre un peu, mais pas hors du top 10.

Les Saints continuent de se débrouiller comme défense fantastique grâce à un calendrier relativement simple ; cependant, ils n’ont pas rendu les choses faciles la semaine dernière malgré une attaque des Colts dirigée par Gardner Minshew qui semblait aimer retourner le ballon. Désormais, les Saints auront Tyson Bagent et les Bears, qui cèdent le troisième plus grand nombre de points fantastiques aux défenses adverses. Étant donné que les Saints sont au premier rang de la NFL pour le taux de passes défendues et au 7e rang pour le taux de but des adversaires, je ne m’attends pas à ce que les Bears aient une tonne de succès dans les airs, ce qui contribue à élever le plancher des Saints en tant que défense. S’ils sont classés 12e, la défense contre le chiffre d’affaires peut forcer une ou deux erreurs, alors nous pourrions nous retrouver dans une solide journée fantastique.

Écoutez, je sais que Will Levis avait l’air bien dimanche, et vous ne voulez pas jouer une défense des Steelers sans Minkah Fitzpatrick contre lui, mais je crois toujours que c’est l’un des meilleurs affrontements de la semaine. Les Steelers sont 2ème en taux de turnover, 8ème en taux de renversements par match et 8ème en taux de pression. Ils abandonnent certains gros jeux, et leur secondaire sans Fitzpatrick sera vulnérable, mais ils ont également le 4ème taux de blitz le plus élevé de toutes les équipes de la NFL, donc je m’attends à ce qu’ils envoient des regards différents pour confondre Lévis sur une courte semaine. avec moins de temps pour se préparer. Je me sens bien à propos de Pittsburgh en tant qu’option du top 10 cette semaine, et si le Tennessee devait échanger Derrick Henry ou DeAndre Hopkins, vous savez que vous le verrouillerez.

Il est regrettable que les blessures aient ravagé le Minnesota comme ils l’ont fait parce qu’ils ont commencé à jouer un football solide. Leur défense évolue dans la bonne direction, se classant 8ème dans les jeux explosifs autorisés par match, 14ème en taux de turnover, 14ème en taux de passes défendues, et 15ème dans le taux de score des adversaires. Maintenant, ils affrontent une équipe des Falcons qui abandonne le 7ème-la plupart des points fantastiques pointent vers les défenses adverses. L’entraîneur-chef des Falcons, Arthur Smith, a mentionné dimanche que Desmond Ridder n’était pas sur le banc pour sa performance, mais parce qu’il avait été évalué pour une commotion cérébrale, afin que les Falcons puissent retourner à Ridder. Ce serait une bonne nouvelle pour cette défense des Vikings ; cependant, l’offensive des Vikings pourrait être un désastre dimanche et mettre continuellement la défense dans une mauvaise position, donc ce match comporte certains risques.

Et voici la nature sauvage. Oui, j’ai les Giants au niveau deux. Cette défense a vraiment franchi un cap au cours des dernières semaines, et elle se classe 5ème en fantasy parmi les défenses au cours des trois dernières semaines avec 10,3 points par match. Sur la saison, ils sont désormais 10ème en taux de pression, 10ème en taux de buts adverses et 11ème en taux de passes défendues. Ils reçoivent également une équipe des Raiders qui semblait perdue lundi soir et cède le 6ème plus grand nombre de points fantastiques aux défenses adverses. Si les Raiders finissent également par échanger Davante Adams avant la date limite des échanges de mardi, cela devient encore plus un jeu fort.

La défense des Falcons a été révélée comme étant un peu frauduleuse lors de leur succès en début de saison. Ils se classent actuellement 3ème en taux de pression et 9ème en jeux explosifs autorisés mais 13ème en taux de renversements par match, 22ème en taux de passes défendues, 28ème en taux de turnover. Ils peuvent être avares lorsqu’il s’agit d’autoriser la distance, ce qui est important à prendre en compte si votre ligue compte cela, mais ils n’obtiennent pas beaucoup de sacs et de choix, ce qui abaisse leur plafond. Cependant, ils obtiennent un match positif contre une attaque des Vikings qui se fera sans Kirk Cousins ​​et Justin Jefferson et qui dispose d’un duo d’arrière-champ vraiment inefficace. Cela fait d’Atlanta une pièce solide dans mon livre.

Les Commanders parviennent également au niveau deux grâce à de solides mesures défensives, mais aussi à un affrontement contre une attaque des Patriots qui vient de perdre Kendrick Bourne et qui a également DeVante Parker probablement victime d’une commotion cérébrale. C’est une mauvaise nouvelle pour une attaque qui cède déjà le deuxième plus grand nombre de points fantastiques aux défenses adverses. La défense de ces Commanders n’est pas excellente, mais ils se classent 9ème pour le taux de passes défendues, 11ème pour les renversements par match et 13ème pour le taux de turnover, ils peuvent donc causer quelques problèmes aux attaques adverses. Je ne crois tout simplement pas que la Nouvelle-Angleterre ait la puissance de feu offensive nécessaire pour réaliser de gros jeux ici.

Nous sommes arrivés au point où nous ne pouvons tout simplement plus faire descendre les Cowboys plus loin. Bien que ni la défense des Cowboys ni celle des Eagles n’aient été aussi élites que prévu au début de l’année, elles ont toutes deux affiché cet avantage de premier plan et sont deux des défenses les plus fiables du football Fantasy. Ils sont également tous deux parmi les 10 premiers dans au moins trois indicateurs que j’utilise pour déterminer mon classement BOD. Les Cowboys sont 2sd en taux de réussite défendue. Les Aigles sont 6ème en knockdowns par match. Les Cowboys sont 4ème en taux de turnover. Les Eagles sont 4èmes pour les jeux explosifs autorisés par match. Cependant, vous voyez les Cowboys ici et non les Eagles parce que Dallas cède le 5e moins de points fantastiques aux défenses adverses, tandis que Philadelphie autorise le 11e moins, donc ils sont légèrement meilleurs. Les Cowboys sont une bien meilleure défense contre le turnover, et ils se classent 5ème dans le taux de score des adversaires, tandis que les Eagles se classent 14ème, donc cette défense des Eagles a cédé plus de points tout en enlevant moins le ballon. Je préférerais le côté des Cowboys ici, sur le plan défensif.

Les Jets complètent le niveau deux dans un mauvais affrontement contre une équipe des Chargers qui cède le deuxième moins de points aux défenses fantastiques adverses. Cela étant dit, il s’agit d’une défense d’élite des Jets qui se classe 1ère en taux de pression, 5ème en taux de passes défendues, 8ème en taux de score des adversaires et 10ème en taux de turnover. Les Chargers souffrent de blessures sur la ligne offensive, et je pense que la défense des Jets peut empêcher ce match de se terminer…