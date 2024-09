Classements et projections Fantasy Football Semaine 2 D/ST (2024)

C’est une très bonne semaine pour diffuser une défense de fantasy football (D/ST). Nous avons beaucoup appris sur les équipes qui sont des cibles viables la semaine dernière, et les byes ne commencent pas avant la semaine 5. Avec cinq équipes dans mon top 10 avec moins de 15 % d’effectif, il devrait être facile de trouver une défense viable à diffuser en fantasy football cette semaine. Vous pouvez me trouver sur Gazouillement et Fils.

Défenses en streaming : fil de renonciation et conseils sur les départs/arrêts

La clé pour projeter les défenses est de comprendre le quart-arrière adverse, il vaut donc la peine de revoir ce que nous avons appris au cours de la semaine 1 sur diverses situations de QB à travers la ligue :

Bo Nix (DEN) n’a pas répondu aux attentes déjà faibles lors de la semaine 1. Comme c’est typique pour les QB débutants, il est une bonne cible DST jusqu’à nouvel ordre.

Deshaun Watson (CLE) a été horrible la semaine dernière. La situation contractuelle signifie qu’il conservera probablement son poste de titulaire pendant un certain temps, mais je suis sûr qu’il ne redeviendra pas le joueur que nous avons vu à Houston. Les Browns sont une cible hebdomadaire de l’heure d’été.

Jordan Love (GB) manquera au moins une semaine en raison d’une entorse au ligament croisé antérieur, et son remplaçant Malik Willis débutera à sa place. Les Packers sont une cible viable tant que Willis est titulaire, mais redeviendront une attaque à éviter une fois que Love sera de retour.

Sam Darnold (MIN) a été solide lors de ses débuts avec les Vikings. Avec une meilleure équipe autour de lui que les années précédentes, Darnold n’est plus une cible de premier plan pour le DST. Mais c’est toujours quelqu’un contre qui je suis à l’aise pour commencer de bonnes défenses.

Justin Fields (PIT) a été titulaire la semaine dernière à la place de Russell Wilson, blessé. Wilson pourrait bientôt revenir à l’action, mais cela n’a pas vraiment d’importance. Je vois les Steelers comme une bonne cible DST, mais pas une excellente cible pour l’un ou l’autre des quarterbacks.

Kirk Cousins ​​(ATL) n’est clairement pas encore à 100%, car il se remet d’une déchirure du tendon d’Achille en novembre dernier. Il n’avait pas la mobilité dans la poche, ni la capacité de planter ses pieds pour de gros lancers, nécessaires pour jouer comme le Kirk que nous connaissons et aimons. Je m’attends à ce qu’il y parvienne un jour cette saison, mais en attendant, les Falcons sont une cible raisonnable pour les défenses fantasy.

Baker Mayfield (TB) a réussi quatre passes de touchdown contre les Commanders la semaine dernière. C’est une bonne attaque et une équipe à éviter avec les défenses adverses.

Caleb Williams (CHI) n’a pas eu besoin de faire grand-chose pour remporter la victoire lors de ses débuts en NFL. Avec seulement 93 yards de passe, il ne nous a pas montré que nous devrions avoir peur, mais avec seulement deux sacks et aucun turnover, il n’a pas non plus montré de signes d’une cible défensive particulièrement bonne. Nous avons besoin de plus de données, mais je serais surpris si Williams s’avérait être une cible DST fiable.

Jayden Daniels (WAS) n’a pas eu beaucoup de succès en tant que passeur la semaine dernière, mais il a compensé avec ses jambes. Entre quelques efforts lorsqu’il n’a pas réussi à trouver le ballon et quelques courses conçues par le QB, Daniels a enregistré 88 yards de course sur 16 courses et deux touchdowns au sol, tout en ne prenant que deux sacks. Il doit juste resserrer son casque et apprendre à glisser sans se casser les épaules. Je ne suis pas vraiment intéressé par le fait de commencer une défense autre que la meilleure contre Washington cette année.

Projections de Fantasy Football D/ST de la semaine 2

Semaine 2 – Matchups D/ST