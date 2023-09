Classements en direct de Fantasy Football, actualités sur les blessures, mises à jour pour les décisions de départ assis de la semaine 3 de la NFL aujourd’hui

La semaine du football Fantasy a démarré comme prévu jeudi, avec Christian McCaffrey et Deebo Samuel dominant une équipe des Giants sous-équipée. À l’approche d’un dimanche pluvieux et venteux de la semaine 3, de nombreuses équipes fantastiques seront également en sous-effectif.

Oui, le virus des blessures est très présent en début de saison, mettant à l’écart Austin Ekeler (cheville), Jaylen Waddle (commotion cérébrale), Anthony Richardson (commotion cérébrale), David Montgomery (quad) et Justice Hill (orteil), entre autres. Plusieurs autres joueurs clés, dont Aaron Jones (ischio-jambiers), Joe Burrow (mollet), Puka Nacua (oblique), Isiah Pacheco (ischio-jambiers), Amon-Ra St. Brown (orteil), Christian Watson (ischio-jambiers), DK Metcalf (côtes). ), et DeAndre Hopkins (cheville), sont tous répertoriés comme « discutables », obligeant les propriétaires de fantasy à vérifier les mises à jour tout au long de la journée.

C’est là que nous intervenons. Nous serons ici toute la matinée, réagissant aux dernières nouvelles sur les blessures, surveillant les listes actives/inactives pour détecter toute surprise, surveillant la météo et fournissant des conseils de démarrage et d’installation basés sur toutes les dernières nouvelles. développements.

Nouvelles en direct de Fantasy Football pour la semaine 3 de la NFL

Les mises à jour en direct commenceront à 9 h HE.

Mises à jour sur les blessures pour la semaine 3 de la NFL

MISE À JOUR (8 h 30 HE) : Adam Schefter d’ESPN a rapporté que Isiah Pacheco (aine) est on s’attend à jouer contre Chicago.

MISE À JOUR (8 h 30 HE) : Adam Schefter d’ESPN a rapporté que DK Metcalf (côtes) devrait jouer contre la Caroline.

MISE À JOUR (8 h 45 HE) : Ian Rapoport de NFL Network a rapporté que Amon-Ra St.Brown (orteil) est «optimiste» il jouera contre Atlanta. Tom Pelissero de NFL Network a rapporté plus tard que St. Brown et Josh Reynolds (aine) sont « prêts à partir ».

MISE À JOUR (9 h 05 HE) : Ian Rapoport de NFL Network a rapporté que Kadarius Toney (doigt de pied) va etre un «décision du temps de jeu« contre Chicago.

PREMIERS ACTIFS NOTABLES (11 h 35 HE) : DeAndre Hopkins, Amon-Ra St. Brown, Josh Reynolds, Kareem Hunt

PREMIERS INACTIFS NOTABLES (11 h 35 HE) : Aaron Jones, Christian Watson, Cam Akers, Logan Thomas, Zay Jones, David Montgomery, Anthony Richardson, Justice Hill, Odell Beckham Jr., Salvon Ahmed, Jaylen Waddle

MISES À JOUR SUR LES BLESSURES DE LA SEMAINE 3 :

Mises à jour du temps de jeu pour la semaine 3 de la NFL

Mike Garafolo de NFL Network a rapporté dimanche matin que Jaylen Warren sera «Plus impliqué» dans le match de course des Steelers cette semaine. Nous avons entendu quelque chose de similaire la semaine dernière et cela ne s’est pas vraiment concrétisé, nous ne recommandons donc pas de démarrer Warren (ou de mettre sur le banc Najee Harris), mais c’est quelque chose à surveiller. À tout le moins, Warren vaut la peine d’être récupéré s’il est disponible au ballottage.

Tom Pelissero de NFL Network a rapporté dimanche matin que Jahmyr Gibbs recevra le «la majorité du travail» dans le champ arrière des Lions contre les Falcons, mais Craig Reynolds sera impliqué, car les Lions ne veulent pas épuiser Gibbs avant un match du jeudi soir au cours de la semaine 4. Reynolds ne devrait être pris en compte que dans les ligues standard approfondies.

Avec Salvin Ahmed (aine) OUT, recrue De’Von Achane pourrait enfin voir plus de touches. On ne peut pas encore lui faire confiance dans les ligues fantastiques, mais il a le genre de capacité de coup de circuit qui devrait le placer sur les listes de surveillance. Jeff Wilson Jr. est éligible pour revenir au cours de la semaine 5, mais Achane vaut toujours la peine d’être saisi avant ce qui pourrait être une évasion de la semaine 3.

Mises à jour météo pour la semaine 3 de la NFL

Pour un aperçu complet de tous les soucis météorologiques de la semaine 3, cliquez ici.

Le vent et la pluie vont causer des problèmes dans tout le pays aujourd’hui, les matchs le long de la côte atlantique connaissant probablement les pires conditions. Patriotes-Jets est le plus inquiétant, mais Colts-Corbeaux, Bills-Commandantset Broncos-Dauphins jouera probablement au moins un peu mouillé aussi. Dans le Midwest, Saints-Packers connaîtra probablement les rafales de vent les plus élevées (environ 20 à 25 mph), et plus dans le nord-ouest du Pacifique, Panthères-Seahawks il est également très probable qu’il pleuve régulièrement.

MISE À JOUR (9 h 30 HE) : Les deux Bills-Commandants et Colts-Corbeaux aura l’air moche en avant-match, mais la majeure partie de la pluie, autre qu’une légère bruine, devrait disparaître avant le coup d’envoi. Les conditions sur le terrain pourraient encore être humides et glissantes, mais les conditions réelles du jeu ne devraient pas être terribles.

Pour la plupart, nous nous en tiendrons toujours à vos titulaires habituels, mais il n’est pas nécessaire d’être un héros avec vos kickers ou vos options de jeu de passes limites. La plupart des D/ST et RB connaissent de légères augmentations de valeur, mais ce n’est pas comme si ces joueurs n’avaient jamais joué dans des conditions venteuses/pluies auparavant. N’allez pas trop loin en vous asseyant sur des « incontournables » comme Mark Andrews, Stefon Diggs ou Tua Tagovailoa, mais ne soyez pas non plus cavalier en partant chez Adam Thielen ou Wil Lutz.

Par qui dois-je commencer dans le football Fantasy aujourd’hui ?

Des incontournables

QB : Patrick Mahomes, Chiefs (vs. CHI), Justin Herbert, Chargers (au MIN), Josh Allen, Bills (au WAS), Jalen Hurts, Eagles (au TB), Lamar, Jackson, Ravens (vs. IND), Tua Tagovailoa , Dolphins (vs. DEN), Kirk Cousins, Vikings (vs. LAC), Dak Prescott, Cowboys (à ARI), Trevor Lawrence, Jaguars (vs. HOU)

RB : Christian McCaffrey, 49ers (vs. NYG), Tony Pollard, Cowboys (à ARI), Bijan Robinson, Falcons (au DET), Derrick Henry, Titans (vs. CLE), Kenneth Walker, Seahawks (vs. CAR), Travis Etienne , Jaguars (contre HOU), Josh Jacobs, Raiders (contre PIT), Kyren Williams, Rams (au CIN), Jahmyr Gibbs, Lions (contre ATL), Rhamondre Stevenson, Patriots (à NYJ), Breece Hall, Jets (contre NE), Joe Mixon, Bengals (contre LAR), Miles Sanders, Panthers (à SEA), Raheem Mostert, Dolphins (contre DEN), Brian Robinson Jr., Commanders (contre BUF), Isiah Pacheco, Chiefs (contre CHI), Najee Harris, Steelers (à LV), Alexander Mattison, Vikings (contre LAC), D’Andre Swift, Eagles (à TB), James Conner, Cardinals (contre DAL), Javonte Williams, Broncos (au MIA)

WR : Justin Jefferson, Vikings (contre LAC), Stefon Diggs, Bills (à WAS), AJ Brown, Eagles (à TB), Amon-Ra St. Brown, Lions (contre ATL), Tyreek HIll, Dolphins (contre DEN ), Mike Evans, Buccaneers (vs. PHI), DeVonta Smith, Eagles (à TB), Keenan Allen, Chargers (à MIN), Davante Adams, Raiders (vs. PIT), CeeDee Lamb, Cowboys (à ARI), Calvin Ridley, Jaguars (vs. HOU), Chris Olave, Saints (en GB), Ja’Marr Chase, Bengals (vs. LAR), Puka Nacua, Rams (au CIN), Mike Williams, Chargers (au MIN), Tee Higgins , Bengals (vs. LAR), Deebo Samuel, 49ers (à LAR), Amari Cooper, Browns (à TEN), DK Metcalf, Seahawks (à DET), Chris Godwin, Buccaneers (vs. CHI), Tyler Lockett, Seahawks ( au DET), Zay Flowers, Ravens (au CIN), Nico Collins, Texans (au JAX)

TE : Travis Kelce, Chiefs (vs. CHI), Mark Andrews, Ravens (vs. IND), TJ Hockenson, Vikings (vs. LAC), Darren Waller, Giants (à SF), Sam LaPorta, Lions (vs. ATL), Dallas Goedert, Eagles (à TB), Hunter Henry, Patriots (à NYJ)

J/ST : Cowboys (vs. ARI), 49ers (vs. NYG), Chiefs (vs. CHI), Steelers (à LV), Browns (à TEN), Patriots (à NYJ), Ravens (vs. IND)

Des sièges intelligents

QB : Deshaun Watson (contre TEN), Geno Smith (contre CAR), Derek Carr (@ GB)

RB : James Cook (@ WAS), Dameon Pierce (@ JAX), Zack Moss (@ BAL), Dalvin Cook (vs. NE), Khalil Herbert (@ KC)

WR : Marquise Brown (contre DAL), Jahan Dotson (contre BUF), Gabe Davis (@ WAS), Jakobi Meyers (contre PIT), Treylon Burks (contre CLE), Rashid Shaheed (@ GB)

TE : Dalton Kincaid (@ WAS), Tyler Higbee (@ CIN), Chig Okonkwo (@ CLE), Jake Ferguson (@ ARI)

J/ST : Aigles (@TB), Saints (@GB), Titans (@CLE)

Classement Fantasy Football Semaine 3

Vous trouverez ci-dessous le classement mis à jour du football Fantasy de Sporting News pour la semaine 3. Classements basés sur PPR à points complets notation.

