Classements en direct de Fantasy Football, actualités sur les blessures, mises à jour pour les décisions de départ assis de la semaine 2 de la NFL aujourd’hui

Les propriétaires de Fantasy Football ont déjà eu droit à quelques performances monstres cette semaine, avec D’Andre Swift faisant un 180 complet de la semaine précédente et TJ Hockenson revendiquant rapidement le meilleur TE de Fantasy. À l’approche de la semaine 2 de dimanche, nous allons forcément voir plus d’évasions, de déceptions et, malheureusement, de blessures.

En parlant de ce que les propriétaires de fantasy préfèrent le moins, nous sommes déjà à court d’Austin Ekeler (cheville) et de Diontae Johnson (ischio-jambiers), qui ont été exclus, et de plusieurs autres joueurs clés (Aaron Jones, Breece Hall, Travis Kelce, Mark Andrews). , Christian Watson, DeAndre Hopkins, Brandin Cooks, Puka Nacua et Amari Cooper) sont « discutables ».

Adam Schefter d’ESPN a rapporté samedi soir que Jones, Watsonet Cuisiniers il est peu probable qu’ils jouent, mais Hopkins et Kelce devraient s’habiller. Rien ne sera officiel pour Jones, Watson, Kelce et Hopkins avant 11 h 35 HE (et 14 h 55 HE pour Cooks), mais les propriétaires de fantasy doivent se préparer en conséquence.

Comme toujours, nous serons là toute la matinée pour réagir aux dernières nouvelles sur les blessures, surveiller les listes actives/inactives pour détecter toute surprise, surveiller la météo (il y a quelques endroits pluvieux) et vous donner des conseils pour les démarrer et les asseoir. basé sur tous les derniers développements.

PLUS: Regardez NFL RedZone en direct avec Sling (50 % de réduction sur le premier mois)

Nouvelles en direct de Fantasy Football pour la semaine 2 de la NFL

Les mises à jour en direct commenceront à 9 h HE.

Mises à jour sur les blessures pour la semaine 2 de la NFL

MISE À JOUR (9 h 20 HE) : Ian Rapoport de NFL Network a rapporté dimanche matin que Marc Andrews devrait jouer contre Cincinnati aujourd’hui. Tant qu’Andrews est actif, il devrait figurer dans toutes les formations de départ de ses propriétaires.

MISE À JOUR (9 h 20 HE) : Ian Rapoport de NFL Network a rapporté dimanche matin que Brandin cuisiniers est Je ne m’attends pas à jouer contre les Jets aujourd’hui. Adam Schefter d’ESPN a rapporté la même chose samedi soir, donc les propriétaires de fantasy devraient se tourner vers Michael Gallup comme un flex de ligue profonde, d’expansion ou de récession.

MISE À JOUR (9 h 20 HE) : Ian Rapoport de NFL Network a également fait écho à Adam Schefter en rapportant Aaron Jones et Christian Watson sont Je ne m’attends pas à jouer. Qui fait A.J. Dillon un début incontournable, et Roméo Doubs devrait une fois de plus s’avérer payant en tant que WR3. Pour ceux qui évoluent dans des ligues profondes. TE Luc Musgrave devrait également voir des cibles supplémentaires contre la défense des Falcons qui a eu du mal contre les TE la semaine dernière.

MISE À JOUR (11 h 52 HE) : Adam Schefter d’ESPN a rapporté dimanche matin que Amari Cooper ne devrait PAS jouer lundi soir contre les Steelers. Donovan Peoples-Jones est un pivot évident, car il devrait voir plus de cibles, mais les propriétaires de Fantasy ont désormais la possibilité de remplacer Cooper par n’importe quel receveur de leur liste, et ils peuvent probablement faire mieux que DPJ. Élie Moore verra également plus de cibles pour les Browns, le plaçant directement dans la conversation WR3.

MISE À JOUR (12 h 25 HE) : Mike Garafolo de NFL Network a rapporté que Puka Nacua devrait jouer contre San Francisco. Malgré un match difficile, Nacua est toujours un WR3, du moins dans les ligues PPR, en raison de sa part d’objectif élevée.

PREMIERS ACTIFS NOTABLES (11 h 35 HE) : DeAndre Hopkins, Mark Andrews, Travis Kelce, CJ Stroud, Joey Bosa

PREMIERS INACTIFS NOTABLES (11 h 35 HE) : Aaron Jones, Christian Watson, D’Onta Foreman, Austin Ekeler, Jakobi Meyers

MISES À JOUR SUR LES BLESSURES DE LA SEMAINE 2 :

RB | WR | TE | Tonnelier

Mises à jour du temps de jeu pour la semaine 2 de la NFL

Tom Pelissero de NFL Network a rapporté dimanche matin que Jahmyr Gibbs verra un «rôle plus important» dans l’offensive des Lions lors de la semaine 2. Gibbs aurait déjà dû être désigné comme flexible cette semaine, et cela vient de confirmer qu’il a l’avantage de RB2. David Montgomery vaut toujours une place flexible, mais ses propriétaires ne devraient pas s’attendre à plus de 20 touches supplémentaires.

Ian Rapoport de NFL Network a rapporté dimanche matin que les Falcons continueraient à la division se porte « également » entre Bijan Robinson et Tyler Allgeier au cours de la semaine 2. Cela n’affecte pas vraiment le statut de Robinson incontournable, mais c’est encourageant pour Allgeier, qui devrait continuer à avoir au moins une valeur flexible dans cette division.

Réseau NFL Tom Pelissero a rapporté dimanche matin que Contremaître D’Onta sera une égratignure saine au cours de la semaine 2, ouvrant la porte à plus de courses pour Khalil Herbert et Roschon Johnson. Ceci est particulièrement intéressant pour Johnson, qui se présente comme un flex potentiel compte tenu de l’augmentation des touches.

Adam Schefter d’ESPN a rapporté dimanche matin que le DT des Chiefs Chris Jones jouera environ 20 à 30 clichés. Sa présence aidera certainement le D/ST des Chiefs, mais pas suffisamment pour en faire une unité de départ valable contre l’offensive stellaire de Jacksonville.

Les Bengals ont fait Chris Evans inactif cette semaine, ce qui signifie recrue Chase Brun servira d’arrière n°3. Cela n’aura pas d’impact sur les matchs fantastiques de la semaine 2, mais c’est quelque chose à surveiller à l’avenir, car Brown était un dormeur de pré-saison populaire et surprise inactif la semaine dernière.

Mises à jour météo pour la semaine 2 de la NFL

Pour un aperçu complet de tous les soucis météorologiques de la semaine 2, cliquez ici.

Il n’y a vraiment que deux points qui semblent inquiétants cette semaine : Chefs @ Jaguars et Ours @ Boucaniers. Avec environ 50 % de chances qu’il pleuve dans les deux cas, il y a de fortes chances que nous assistions à des conditions humides. En fin de compte, cependant, à moins qu’il n’y ait des averses soudaines (ce qui est légèrement plus probable le match Bears-Buccaneers), il n’est pas nécessaire de mettre au banc aucun de vos partants normaux de ces matchs.

MISE À JOUR (11 h 43 HE) : Les prévisions suggèrent désormais Ours-Boucaniers le gibier est susceptible de voir tout au plus de la pluie inégale. Les propriétaires de Fantasy ne devraient pas laisser les soucis météorologiques affecter leurs décisions d’alignement cette semaine.

Par qui dois-je commencer dans le football Fantasy aujourd’hui ?

Conseils basés sur des ligues PPR à 12 équipes et demi-points

Les recommandations ci-dessous proviennent de Vinnie Iyer Semaine 2, démarrez-les, asseyez-les dans la colonne.

Des incontournables

QB : Jalen Hurts, Eagles (vs. MIN), Patrick Mahomes, Cheifs (à JAX), Josh Allen, Bills (vs. LV), Justin Herbert, Chargers (à TEN), Trevor Lawrence, Jaguars (vs. KC), Joe Burrow , Bengals (vs BAL), Lamar Jackson, Ravens (au CIN), Tua Tagovailoa, Dolphins (au NE)

RB : Christian McCaffrey, 49ers (à LAR), Nick Chubb, Browns (à PIT), Derrick Henry, Titans (vs. LAC), Saquon Barkley, Giants (ARI), Bijan Robinson, Falcons (vs. GB), Travis Etienne, Jaguars (contre KC), Tony Pollard, Cowboys (contre NYJ), Josh Jacobs, Raiders (à BUF), Rhamondre Stevenson, Patriots (contre MIA), Kenneth Walker, Seahawks (à DET), David Montgomery, Lions (contre . SEA), Jahmyr Gibbs, Lions (vs. SEA), Joe Mixon, Bengals (vs. BAL), Dameon Pierce, Texans (vs. IND), James Cook, Bills (vs. LV), Rachaad White, Buccaneers (vs. IND). .CHI)

WR : Tyreek Hill, Dolphins (au NE), Justin Jefferson, Vikings (à PHI), Ja’Marr Chase, Bengals (à BAL), Stefon Diggs, Bills (vs. LV), Amon-Ra St. Brown, Lions (vs. SEA), AJ Brown, Eagles (vs. MIN), DeVonta Smith, Eagles (vs. MIN), Calvin Ridley, Jaguars (vs. KC), Chris Olave, Saints (en CAR), Brandon Aiyuk, 49ers (en LAR) , Jaylen Waddle, Dolphins (au NE), Mike Williams, Chargers (à TEN), DK Metcalf, Seahawks (à DET), Keenan Allen, Chargers (à TEN), Tee Higgins, Bengals (vs. BAL), Davante Adams, Raiders (à BUF), CeeDee Lamb, Cowboys (vs NYJ), Garrett Wilson, Jets (à DAL), Deebo Samuel, 49ers (à LAR), Zay Flowers, Ravens (à CIN), Amari Cooper, Browns (à PIT ), Mike Evans, Buccaneers (vs. CHI), Chris Godwin, Buccaneers (vs. CHI), DeAndre Hopkins, Titans (vs. LAC), Jahan Dotson, commandants (à DEN)

TE : Travis Kelce, Chiefs (à JAX), Mark Andrews, Ravens (à CIN), TJ Hockenson, Vikings (à PHI), Hunter Henry, Patriots (vs. MIA), Evan Engram, Jaguars (vs. KC), George Kittle, 49ers (à LAR), Darren Waller, Giants (à ARI)

J/ST : Cowboys (vs NYJ), 49ers (à LAR), Eagles (vs. MIN), Bills (vs. LV), Saints (à CAR), Giants (à ARI), Broncos (vs. WAS), Jets (à DAL )

Des sièges intelligents

QB : Deshaun Watson (au PIT), Anthony Richardson (à HOU), Dak Prescott (contre NYJ)

RB : Raheem Mostert (au NE), Brian Robinson Jr. (au DEN), Cam Akers et Kyren Williams (vs SF), Joshua Kelley (au TEN), Dalvin Cook (au DAL)

WR : George Pickens (contre CLE), Terry McLaurin (à DEN), Christian Kirk (contre KC), Drake London (contre GB), Marquise Brown (contre NYG)

TE : Kyle Pitts (contre GB), Tyler Higbee (contre SF), Jake Ferguson (contre NYJ), Juwan Johnson (en CAR)

J/ST : Ravens (au CIN), Patriots (vs. MIA), Commanders (à DEN), Colts (à HOU)

Lisez plus de couverture de l’équipe d’experts en football Fantasy de Sporting News, y compris les classements de la semaine 2 pour le PPR et les formats standard, les traverses, les bustes, les choix DFS et d’autres projections ci-dessous.

SEMAINE 2 FANTAISIE : Dormeurs | Bustes | Démarrez-les, asseyez-les

SEMAINE 2 DFS : programmation DK | Gamme FD | Meilleures piles | Meilleures valeurs

OUTILS DE LA SEMAINE 2 : RotoBaller « Qui commencer ? » outil | Projections de la semaine 2 des Draft Sharks

Classement Fantasy Football Semaine 2

Vous trouverez ci-dessous le classement mis à jour du football Fantasy de Sporting News pour la semaine 2. Classements basés sur PPR à points complets notation.

Stratège

Classement du joueur

1 Patrick Mahomes, chefs @ Jaguars

2 Jalen fait mal, Eagles contre Vikings

3 Justin Herbert, chargeurs @ Titans

4 Trevor Lawrence, Jaguars contre Chiefs

5 Josh Allen, Bills contre Raiders

6 Tua Tagovailoa, Dauphins @ Patriots

7 Lamar Jackson, Corbeaux @ Bengals

8 Joe Burrow, Bengals contre Ravens

9 Dak Prescott, Cowboys contre Jets

dix Justin Fields, ours @ Buccaneers

Cliquez ici pour plus de QB

Revenir

Classement du joueur

1 Christian McCaffrey, 49ers @ Rams

2 Bijan Robinson, Falcons contre Packers

3 Saquon Barkley, Géants @ Cardinaux

4 Rhamondre Stevenson, Patriots contre Dolphins

5 Travis Etienne, Jaguars contre Chiefs

6 Josh Jacobs, Raiders @ Bills

7 Nick Chubb, Browns @ Steelers

8 Derrick Henry, Titans contre Chargers

9 Najee Harris, Steelers contre Browns

dixTony Pollard, Cowboys contre Jets

11 Kenneth Walker III, Seahawks @ Lions

12 Isiah Pacheco, chefs @ Jaguars

13 Joe Mixon, Bengals contre Ravens

14 James Conner, Cardinaux contre Géants

15 James Cook, Bills contre Raiders

16 Miles Sanders, Panthers contre Saints

17 David Montgomery, Lions contre Seahawks

18 Javonte Williams, Broncos contre commandants

19 Dameon Pierce, Texans contre Colts

20 Rachaad White, boucaniers contre ours

Cliquez ici pour plus de RB

Récepteur large

Classement du joueur

1 Justin Jefferson, Vikings @ Eagles

2 Tyreek Hill, Dauphins @ Patriots

3 Ja’Marr Chase, Bengals contre Ravens

4Davante Adams, Raiders @ Bills

5 Amon-Ra St.Brown, Lions contre Seahawks

6 AJ Brown, Eagles contre Vikings

7CeeDee Lamb, Cowboys contre Jets

8 Stefon Diggs, Bills contre Raiders

9 Calvin Ridley, Jaguars contre Chiefs

dix Jaylen Waddle, Dauphins @ Patriots

11 Chris Olave, Saints @ Panthères

12 Garrett Wilson, Jets @ Cowboys

13 DeVonta Smith, Eagles contre Vikings

14 Brandon Aiyuk, 49ers @ Rams

15 DeAndre Hopkins, Titans contre Chargers

16 Tee Higgins, Bengals contre Ravens

17 Amari Cooper, Browns @ Steelers

18 DK Metcalf, Seahawks @ Lions

19 Keenan Allen, chargeurs @ Titans

20 Michael Pittman Jr., Colts @ Texans

21 Deebo Samuel, 49ers @ Rams

22 Terry McLaurin, commandants des Broncos

23 Mike Evans, Buccaneers contre Bears

24 Mike Williams, Chargeurs @ Titans

25 Chris Godwin, Boucaniers contre Ours

Cliquez ici pour plus de WR

Fin serrée

Classement du joueur

1 Travis Kelce, chefs @ Jaguars

2 Mark Andrews, Corbeaux @ Bengals

3 TJ Hockenson, Vikings @ Eagles

4 Darren Waller, Géants @ Cardinaux

5 George Kittle, 49ers @ Rams

6 Dallas Goedert, Eagles contre Vikings

7 Evan Engram, Jaguars contre Chiefs

8 Kyle Pitts, Falcons contre Packers

9 Pat Freiermuth, Steelers contre Browns

dix Zach Ertz, Cardinaux contre Géants

Cliquez ici pour plus de TE

Défense/Équipes spéciales

Classement du joueur

1 49ers de San Francisco @ Rams

2 Cowboys de Dallas contre Jets

3 Buffalo Bills contre Raiders

4 Eagles de Philadelphie contre Vikings

5 Saints de la Nouvelle-Orléans @ Panthers

6 Denver Broncos contre les commandants

7 Ravens de Baltimore @ Bengals

8 Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre Dolphins

9 Steelers de Pittsburgh contre Browns

10 Browns de Cleveland @ Steelers

Cliquez ici pour plus de D/ST

CLASSEMENTS STANDARD DE LA SEMAINE 2 :

RB | WR | TE | Kickers