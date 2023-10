Classements du football universitaire : Washington, Oregon et l’année du Pac-12

C’est l’année du Pac-12. C’est ce que nous a appris la victoire classique instantanée de Washington contre l’Oregon ce week-end.

Dans un match qui présentait une première parmi des rivaux détestés – à la fois 5-0 et classés dans le top 10 lorsqu’ils s’affrontaient – ​​l’Oregon a montré plus qu’assez pour être considéré comme une équipe capable de remporter le titre Pac-12 lors de la finale de la conférence et le plus -année chargée.

Ce week-end, les équipes Pac-12 ont non seulement figuré dans le top 25, mais se sont révélées être plus profondes que la meilleure ligue du pays – la SEC.

Même après avoir subi une défaite de 28 points contre Notre Dame, l’USC reste l’un des deux programmes invaincus dans le jeu Pac-12, tandis que l’Arizona et Stanford ont prouvé qu’ils ne seront pas des retraits faciles avec des victoires contre Washington State et Deion, classés AP. Le Colorado de Sanders, respectivement.

Pour une conférence qui n’a pas vu un membre invité aux éliminatoires du football universitaire depuis 2016, il est difficile de voir comment le Pac-12 pourrait être skunk en 2023.

C’est juste si bon.

Washington bat l’Oregon 36-33

Voici mon classement Top 25 après la semaine 7.

1. Michigan (7-0)

Vaincu Indiana, 52-7

Les Wolverines ont marqué 52 points sans réponse contre les Hoosiers.

Ce que le Michigan peut apporter pour le reste de la saison

2. Géorgie (7-0)

Vaincu Vanderbilt, 37-20

Le demi offensif Daijun Edwards a totalisé 146 verges en 20 courses pour seulement sa deuxième performance de 100 verges au sol cette saison et sa première depuis le 16 septembre contre la Caroline du Sud.

3. état de l’Ohio (6-0)

Vaincu Purdue, 41-7

La défense des Buckeyes n’a cédé que 24 points lors de ses deux derniers matchs. Avant un match contre Penn State, invaincu, la défense de l’Ohio State est la force d’une équipe de football de Ryan Day. Et c’est une pensée effrayante.

4. Oklahoma (6-0)

Inactif

Les Sooners accueilleront l’UCF le 21 octobre.

5. État de Pennsylvanie (6-0)

Vaincu Massachusetts, 63-0

Les Nittany Lions obtiennent ce classement contre Ohio State lorsqu’ils entrent dans la chaussure pour une confrontation d’invaincus.

Daequan Hardy de Penn State renvoie un botté de dégagement de 56 verges pour TD

6. Washington (6-0)

Vaincu Oregon36-33

UW QB Michael Penix Jr. a complété 22 des 37 passes pour 302 verges avec quatre touchés et un INT.

7. État de Floride (6-0)

Vaincu Syracuse, 41-3

Les Noles ont une fiche de 6-0 pour la première fois depuis 2015. Ils tenteront de passer à 7-0 contre Duke à Doak Campbell samedi.

8. Caroline du Nord (6-0)

Vaincu Miami, 41-31

Le porteur de ballon de l’UNC, Omarion Hampton, a porté le ballon 24 fois pour 197 verges au sol avec un touché, tandis que le joueur large Tez Walker a capté six passes pour 132 verges avec trois touchés. Le quart-arrière Drake Maye a complété 17 des 33 passes pour 273 verges avec quatre touchés.

La Caroline du Nord et Drake Maye sont-ils prêts à remporter l’ACC ?

9. Texas (5-1)

Inactif

Les Longhorns affronteront Houston le 21 octobre.

dix. Oregon (5-1)

Perdu à Washington, 36-33

Le receveur des Ducks Troy Franklin a capté huit passes pour 154 verges avec un touché, marquant son cinquième match avec au moins six attrapés, 100 verges sur réception et un touché cette saison.

Regardez les moments forts passionnants de l’Oregon contre Washington

11. Alabama (6-1)

Vaincu Arkansas, 24-21

Cette victoire était la 200e pour Nick Saban en tant qu’entraîneur-chef de l’Alabama et prolongeait une séquence de 17 victoires consécutives pour le Tide contre les Razorbacks.

12. notre Dame (5-2)

Vaincu USC48-20

La défense de Notre-Dame est devenue la première à maintenir l’USC à moins de 40 points et la première à enregistrer trois interceptions contre le vainqueur en titre de Heisman, Caleb Williams.

Que penser de la domination de Notre-Dame sur l’USC

13. Duc (5-1)

Vaincu État de Caroline du Nord, 24-3

Les Blue Devils ont remporté la victoire sans le talisman et le quart-arrière Riley Leonard et n’ont cédé aucun point pour les trois derniers quarts du match.

14. Ole Mademoiselle (5-1)

Inactif

Les Rebels joueront à Auburn le 21 octobre.

15. USC (6-1)

Perdu à notre Dame, 48-20

Williams a joué le pire match de sa carrière, complétant 23 des 37 passes pour 199 verges avec un touché, trois INT et un échappé. Il a été limogé six fois et les Troyens ont retourné le ballon cinq fois.

16. État de l’Oregon (6-1)

Vaincu UCLA, 36-24

DJ Uiagalelei a complété 14 des 24 passes pour 266 verges par la passe avec deux touchés pour garder les Beavers carrément à la recherche d’une chance de jouer dans le titre Pac-12.

Comment DJ Uiagalelei a dominé l’UCLA

17. Utah (5-1)

Vaincu Californie, 34-14

Les Utes n’ont accordé que 73 points en six matchs. C’est le minimum autorisé par une équipe de l’Utah depuis 1994.

18. LSU (5-2)

Vaincu Auburn, 48-18

Les Bayou Bengals ont récolté 563 verges lors de la victoire et en ont marqué 48 ou plus lors de chacune de leurs trois dernières sorties contre des ennemis de la SEC.

19. Missouri (6-1)

Vaincu Kentucky, 38-21

Les Tigres ont marqué 30 ou plus dans six matchs sur sept et au moins 38 dans chacun de leurs trois derniers. Avec une victoire contre la Caroline du Sud samedi, Mizzou pourrait affronter la Géorgie pour le contrôle de la SEC Est.

20. Tennessee (5-1)

Vaincu Texas A&M, 20-13

Les Vols ont survécu aux Aggies avec le deuxième moins de points marqués par UT dans un match toute l’année. Prochaine étape : en Alabama.

21. Iowa (6-1)

Vaincu Wisconsin15-6

Le parieur de l’Iowa, Tory Taylor, a botté 10 fois avec une moyenne de 50,6 verges par botté, et la moitié de ces bottés ont atterri à l’intérieur de la ligne des 20 verges.

Faits saillants : découvrez comment l’Iowa a fermé le Wisconsin

22. Tulane (5-1)

Vaincu Memphis, 31-21

La Green Wave a dominé Memphis 14-0 au quatrième quart alors qu’elle semble être le représentant du Groupe des 5 du Nouvel An pour la deuxième année consécutive.

23. Aviation (6-0)

Vaincu Wyoming, 34-27

L’Air Force a présenté la meilleure attaque au sol du pays avec 356 verges au sol contre les Cowboys.

24. James Madison (6-0)

Vaincu Géorgie du Sud, 41-13

Les Dukes n’ont pas perdu un match depuis le 5 novembre 2022 – à Louisville.

25. Louisville (6-1)

Perdu à Pittsburgh, 38-21

Les Cardinals ont subi leur première défaite de la saison, malgré un gain total de 444 à 288 verges contre les Panthers.

