Classements de puissance: l’Alabama et Purdue sont tous deux sur des listes historiques

Combien d’équipes de basket-ball universitaire ont la composition pour remporter le championnat national à Houston en avril ?

C’est une question de fluidité riche, mais mon premier niveau dans le groupe serait l’Alabama, le Kansas, Houston, UCLA et Purdue. Trois de ces équipes ont perdu le week-end dernier, et si cela ne résume pas la situation actuelle dans les cerceaux universitaires, je ne sais pas ce qui se passe. Le sport est rempli de parité et de chaos, et il y a facilement un nombre à deux chiffres de candidats qui pourraient atteindre le Final Four.

Le chaos s’est fait sentir dimanche soir au Fertitta Center, alors que Temple a battu l’AP n ° 1 classé Houston, 56-55. Il s’agissait de la première victoire des Owls sur la meilleure équipe du classement depuis 2000. Pour les Cougars, c’est un revers, mais ce ne sont pas les pires choses à vivre lors du marathon jusqu’en mars. Franchement, parce que Houston joue dans l’American Athletic Conference, cela les laisse moins susceptibles de perdre par rapport à ces programmes du Power 5 / Big East.

L’élément le plus important à comprendre pour Kelvin Sampson est son infraction. Au-delà de Marcus Sasser et Jamal Shead, les Cougars n’ont pas obtenu grand-chose d’autres sources. Alors que le recrue cinq étoiles Jarace Walker a deux performances de 20 points lors de ses quatre derniers matchs, Sampson et son personnel doivent trouver un moyen d’obtenir des contributions de sa part sur une piste plus cohérente. Lors de la défaite de dimanche, Walker a marqué neuf points mais est allé 3 en 12 sur le terrain. À un peu plus de 33% au-delà de l’arc, le tir périphérique est quelque chose qui va chaud et froid pour les Cougars. Aussi bons qu’ils soient défensivement, à un moment donné sur la grande piste de danse, marquer devient systématiquement un must.

Pour en revenir à notre discussion sur le nombre à deux chiffres de candidats potentiels au Final Four, l’une de ces équipes est TCU – oui, TCU. Et non, je ne dis pas cela simplement parce que les Horned Frogs ont éliminé le Kansas samedi, 83-60, pour la victoire sur la route la mieux classée de l’histoire du programme. L’équipe de Jamie Dixon est classée dans le top 15 de l’efficacité défensive ajustée de KenPom tout en étant chargée d’expérience et d’un garde de niveau américain à Mike Miles Jr. Avec d’autres seniors dans la garde Damion Baugh et l’attaquant Emanuel Miller dans l’équation, et un mentalité de gang rebondissant, cette équipe est vraiment difficile à arrêter lors de l’abattage des tirs de périmètre. Lors de la victoire de samedi contre les Jayhawks, les Horned Frogs ont tiré 8 en 15 depuis l’extérieur de l’arc et six joueurs ont marqué au moins huit points. Oui, TCU a une fiche de 15-4, mais trois de ces défaites ne sont survenues que par sept points combinés. Les Frogs vont être difficiles, comme Arizona l’a appris lors du tournoi de la NCAA l’an dernier.

Un autre scénario reflétant le caractère aléatoire de la saison ? La séquence de 75 matchs sans défaite à domicile de Gonzaga s’est terminée par une défaite contre Loyola Marymount. Les Bulldogs ont également dit au revoir à une séquence de 116 victoires consécutives dans le WCC contre des équipes non nommées BYU ou Saint Mary’s. Ces chiffres sont ridicules, mais ils montrent également que même une équipe parmi les 10 meilleures de Gonzaga ne ressemble pas aux équipes des Zags de ces dernières années. Et pensez-y, cette équipe a été classée sixième dans le sondage AP lundi dernier.

Alors que c’était une autre semaine de changement dans les cerceaux universitaires, nos classements de puissance ont en fait une répétition n ° 1 pour la première fois depuis plusieurs semaines – et pour une bonne raison.

1. Alabama (17-2)

The Crimson Tide fait quelque chose d’historique. À 7-0, l’Alabama a remporté tous les matchs de la SEC à deux chiffres. L’équipe de Nate Oats est la première à réaliser cet exploit en une décennie, depuis 2012-13, la Floride est allée 24-6 et a atteint l’Elite Eight. Quatre des sept victoires de conférence du Crimson Tide ont été d’au moins 20 points, la dernière étant une éruption de 85-64 au Missouri samedi.

2. Purdue (19-1)

Les Boilermakers connaissent leur meilleur début de saison dans l’histoire de l’école, avec Zach Edey qui remporte une victoire à Michigan State et la poursuit avec 24 points et 16 rebonds lors de la victoire de dimanche contre le Maryland. La saison qu’Edey a mise en place jusqu’à présent a été générationnelle. Voici quelques preuves :

3. État du Kansas (17-2)

Les Wildcats ont réussi l’un des meilleurs moments de la semaine dans le sport, éliminant le Kansas dans un thriller en prolongation à Manhattan, 83-82. C’est tout simplement incroyable de voir ce que cette équipe a fait cette saison derrière Keyontae Johnson et Markquis Nowell. Jérôme Tang serait mon entraîneur national de l’année aujourd’hui.

4.UCLA (17-3)

Hé, vous avez le droit de perdre dans ce sport. Les Bruins ont remporté 14 victoires consécutives avant de tomber face à une équipe de l’Arizona qui a également fait partie de notre top 10 cette semaine. UCLA n’a tiré que 31% contre les Wildcats, mais n’a perdu que par six. Lors des deux matchs de la semaine dernière, le meneur des Bruins Tyger Campbell a cumulé 35 points et huit passes. Mick Cronin a un All-American en Jaime Jaquez et un orchestrateur d’élite comme ingénieur.

5. Houston (18-2)

Le quatuor des Cougars composé de Sasser, Shead, Walker et Tramon Mark a tiré un total de 13 pour 48 dans la défaite d’un point contre Temple. Houston cherchera à rebondir mercredi à l’UCF, qui vient de subir des pertes contre l’USF et Tulane.

6. Virginie (15-3)

Vainqueurs de cinq d’affilée, les Cavaliers ont un grand mélange d’expérience tout en se classant dans le top 25 de l’efficacité offensive et défensive de KenPom. Armaan Franklin a affiché 25 points et 10 rebonds lors de la victoire sur la route de samedi contre une équipe de Wake Forest en lice pour le tournoi NCAA.

7. Tennessee (16-3)

Les Vols ont remporté des victoires à deux chiffres contre l’État du Mississippi et le LSU la semaine dernière, avec Josiah Jordan-James marquant un sommet de la saison de 22 points et Zakai Zeigler visant un double-double avec 12 points et 10 passes décisives lors de la victoire de samedi contre les Tigres.

8. Texas (16-3)

Les Longhorns ont montré quelque chose samedi, en entrant à Morgantown et en remportant une victoire de 69-61 contre la Virginie-Occidentale. Marcus Carr a affiché des performances de 20 points dans deux des trois derniers matchs, dont 23 contre les Mountaineers.

9.Arizona (17-3)

Azuolas Tubelis et Oumar Ballo sont l’un des meilleurs duos de basket-ball universitaire et l’ont encore montré samedi. Les gros joueurs des Wildcats ont cumulé 30 points et 18 rebonds pour remporter la victoire 58-52 sur UCLA.

10. Kansas (16-3)

Les champions nationaux en titre ont toujours le bénéfice du doute de ma part même après avoir été renversés par TCU samedi 83-60. En termes de préoccupations pour le Kansas, abandonner 42 points dans la peinture montre leur minceur à l’intérieur, mais vous ne verrez pas très souvent une infraction de Bill Self commettre 17 revirements.

11. TCU (15-4)

Oui, les Horned Frogs ont cliqué sur tous les cylindres lors d’une victoire contre le Kansas, mais je tiens également compte de la défaite de la semaine dernière contre la Virginie-Occidentale. Les Horned Frogs ont tiré plus de 50% à partir de 3 points et ont frappé huit triples contre les Jayhawks. C’est à ce moment-là qu’ils sont vraiment difficiles à battre, mais ce n’est pas un thème constant pour cette équipe. Contre les alpinistes, leur attaque n’était pas excellente au-delà de Miles, et WVU a supprimé des opportunités de transition. J’aime beaucoup cette équipe, mais leur attaque doit me montrer un peu plus.

12. Marquette (16-5)

Les Golden Eagles ont l’attaque classée n ° 1 selon KenPom, et même s’ils occupent actuellement la deuxième place dans le Big East, leur calendrier restant est le plus facile des meilleures équipes. Cette équipe est la favorite de la conférence, ce qui est assez fou à penser. Kam Jones est un seau-getter, marquant 22 points pour mener une victoire de 74-53 à Seton Hall, tandis que les Golden Eagles ont forcé 26 revirements Pirate.

13. État de l’Iowa (14-4)

Les Cyclones ont subi une défaite de deux points à Oklahoma State au cours du week-end après une victoire de 11 points contre le Texas plus tôt dans la semaine. Après que ses 21 points aient propulsé Iowa State devant les Longhorns, Jaren Holmes a été arrêté par les Cowboys, tenus à 3 pour 13 du sol.

14. Xavier (16-4)

Même si les Mousquetaires sont tombés à DePaul mercredi, c’est une équipe qui est toujours en tête du Big East à 8-1 et qui a remporté 12 de ses 13 derniers matchs. Lors de la victoire de samedi contre Georgetown, Zach Freemantle a amassé 30 points, 11 rebonds et sept passes décisives. Quelle est la prochaine étape pour l’équipe de Sean Miller ? Une bataille parmi les 25 premiers au pavillon Gampel contre UConn mercredi (18 h 30 HE sur FS1 et l’application FOX Sports.

15. Baylor (14-5)

Les Bears en ont remporté quatre de suite. Deux de leurs défaites dans le Big 12 – TCU et Kansas State – sont survenues par trois points combinés. Lors de la victoire 62-60 de samedi à Oklahoma, Adam Flagler a dirigé le navire avec 16 points et cinq planches tandis que Flo Thamba a mis en évidence un avantage de rebond de 39-30 avec 10 planches. Baylor obtient une précieuse opportunité lundi soir lors d’un match à domicile contre le Kansas, tandis que les Jayhawks cherchent à sortir de leur dérapage.

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @ John_Fanta .

