Classements de puissance : AT&T Pebble Beach Pro-Am

15 Jason Jour Parfait en 13 départs, il a fait le travail dans toutes les conditions, et cela va compter cette semaine (plus de détails ci-dessous). Un co-finaliste en 2018 ponctue, comptez-les, huit top 10. L’Australien s’est également montré suffisamment en forme ces derniers temps pour être séduisant. 14 Nicolai Højgaard Oh, avoir à nouveau 22 ans. Malgré une courte semaine avec de longs voyages après un T7 au Hero Dubai Desert Classic, et essentiellement une invisibilité à Torrey Pines, il s’est battu jusqu’à une seconde en solo. C’est son troisième podium en cinq participations mondiales. 13 Nick Taylor Bien que le Nappy Factor ne puisse pas être exclu en tant que superpuissance en route vers la victoire en 2020, il est connecté pour trois autres top 20 dans le tournoi. Un vol de balle bas est une véritable arme dans des brises fortes. Super forme au cours des 12 derniers mois. 12 Beau Hossler Sans doute la valeur aberrante par rapport aux autres sur cette page, mais force est de constater que le joueur de 28 ans a réalisé des performances à un niveau élevé. Un T6 au Farmers Insurance Open était son sixième top 15 en 11 départs. Je suis allé 3e-T11 lors des deux derniers départs ici. 11 Matt Fitzpatrick Comme la plupart, son bilan est mitigé, mais il est mis en évidence par un T6 constant il y a deux ans et un T12 à l’US Open 2019. Dans cette épreuve, il a battu le par 11 sur 14 fois avec une paire de 76 et un 79 ruinant les trois autres voyages. dix JT Poston Six longues années se sont écoulées depuis sa plus récente visite, l’accent est donc mis sur sa forme flamboyante à son arrivée. Huit top 11 lors de ses 12 derniers départs. Là encore, son attaque bien équilibrée joue également un rôle important lorsque Mère Nature lance un évier de cuisine. 9 Scottie Scheffler L’avantage éternel des petits greens est que les putters moyens à pauvres peuvent se cacher à la vue de tous. Bien sûr, en ce qui concerne son jeu du tee au green, il fait partie des meilleurs de sa génération, il devrait donc adorer sa forme lors de ses débuts en tournoi. 8 Xander Schauffele Première apparition en tournoi depuis ses débuts en tant que rookie en 2017, mais il a ajouté un T3 à l’US Open 2019 à Pebble. Il a été occupé avec un T10 (Sentry), un T3 (American Express) et un T9 (Farmers) déjà au tableau cette année. 7 Tommy Fleetwood La classe permanente de l’Anglais l’emporte sur l’analyse statistique en partie parce qu’il a prospéré sur tous les types de pistes, d’herbes et de tailles de greens. Tant qu’il est en forme, il constitue une menace. A enregistré une victoire et un T14 lors des deux derniers départs à Dubaï. 6 Justin Thomas Qu’il suffise de dire qu’il s’est écarté de son propre chemin et a chassé les démons qui planaient au début de 2023. En fait, il a raccroché cinq bonnes performances consécutives s’étalant sur six mois maintenant, la dernière en date étant un T3 à l’American Express. 5 Viktor Hovland Cela fait déjà cinq ans qu’il s’est hissé pour un T12 à Pebble Beach en amateur à l’US Open. Il est 2-en-2 dans ce tournoi depuis, avec un T13 l’an dernier. Trois fois vainqueur en 2023, dont la FedExCup. Bon vol de balle pour le test. 4 Max Homa Quand il dit qu’il aime jouer au golf dans son État natal, la Californie, croyez-le. Cela a porté ses fruits sur la côte et à Pebble Beach où il est passé T10-T14-T7 lors de ses trois dernières apparitions. Neuf top 15 consécutifs dans le monde. 3 Patrick Cantlay Un T56 chez les Farmers a été décevant mais cela reste cohérent avec son absence de réussite là-bas. Il a apprécié le contraire ici avec un T3 (2021) et un T4 (2022) cuits dans une ardoise 6 pour 6. Copropriétaire du record du parcours à Pebble Beach (62). 2 Jordan Spieth Pebble Beach & Co. a été un terrain de jeu personnel. Il est 11 sur 11 avec une victoire (2017), une deuxième en solo (2022) et un T3 (2021) parmi six top 10. Arrive reposé cette semaine depuis l’ouverture de la saison avec un troisième solo à The Sentry. 1 Rory McIlroy Depuis qu’il a simplifié les choses il y a huit mois, il n’a fait que lutter. Et maintenant, après la pause des vacances, il ouvre 2024 avec un T2 et une victoire, tous deux à Dubaï. Première apparition à Pebble Beach depuis un T9 à l’US Open 2019.