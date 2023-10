Classements de golf : PGA Tour, DP World Tour, LPGA Tour, LET, LIV Series et plus derniers scores | Actualités golfiques

Restez au courant de tous les derniers scores et heures de départ du monde du golf grâce à nos classements ci-dessous.

Les classements de cette semaine

Après le drame de la Ryder Cup, les tournois sont nombreux cette semaine, avec les quatre événements en direct sur Sky.

Trois membres de l’équipe triomphale de la Ryder Cup d’Europe – Tommy Fleetwood, Robert MacIntyre et Matt Fitzpatrick – prendront le départ du championnat Alfred Dunhill Links du DP World Tour qui se joue sur le Old Course à St Andrews, Carnoustie et Kingsbarns et a été remporté par Ryan. Fox l’année dernière.

Une multitude de stars du sport et de célébrités participeront également à l’événement pro-am, notamment Gareth Bale, Stuart Broad, Ronan Keating, Catherine Zeta-Jones, Bill Murray et AP McCoy.

Sur le PGA Tour, tous les regards seront tournés vers Ludvig Åberg, la star suédoise de la Ryder Cup commençant comme favorite pour remporter le championnat Sanderson Farms.

L’accent sera également mis sur le PGA Tour lors du Korn Ferry Tour Championship de fin de saison, où 14 des 30 cartes du Tour pour le prochain mandat doivent encore être déterminées.

L’Ascendant LPGA Benefiting Volunteers of America voit Charley Hull défendre le titre qu’elle a remporté l’année dernière, avec Céline Boutier et Leona Maguire parmi ses principales rivales.

Les classements de la semaine dernière

Que s’est-il passé dans les majors cette année ?

Brian Harman a remporté une victoire impressionnante à l’Open, faisant suite au succès de Jon Rahm au Masters, Brooks Koepka ajoutant à son total de championnat de la PGA et Wyndham Clark remportant une première victoire majeure à l’US Open.

Quatre des cinq tournois majeurs féminins ont produit de premières championnes majeures, avec Lilia Vu s’imposant au Championnat Chevron, Ruoning Yin remportant le Championnat PGA féminin KPMG et Allisen Corpuz remportant l’US Women’s Open.

Céline Boutier a remporté un succès impressionnant à l’Evian Championship, avant que Vu n’enregistre un deuxième titre majeur après avoir battu Charley Hull pour la gloire de l’AIG Women’s Open à Walton Heath.