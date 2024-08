Classement WNBA : New York Liberty et Minnesota Lynx se battent pour la première place des playoffs

Aux trois quarts de la saison WNBA, le tableau des playoffs commence à prendre forme. L’une des lignes de fracture les plus intéressantes se situera entre la quatrième et la cinquième place du classement, alors que les équipes se disputeront le premier tour des playoffs pour le titre à domicile.

Les New York Liberty ont la voie libre vers la première place du classement général. Même si elles ne le considèrent pas comme un exploit, le fait d’entrer en séries éliminatoires avec le meilleur bilan signifie quelque chose. Au cours des sept dernières saisons, une seule équipe a remporté le titre WNBA (la cinquième tête de série Chicago Sky en 2021) sans avoir été ou être à égalité pour le meilleur bilan de la ligue. Les Liberty ont deux matchs d’avance sur le Connecticut et possèdent le bris d’égalité, ce qui signifie qu’elles devraient perdre trois matchs de plus que le Sun au cours des 10 derniers matchs pour quitter la première place.

La bataille pour la deuxième place est un peu plus disputée. Le Connecticut a un match d’avance sur le Minnesota, qui a également le bris d’égalité en main, donc les Lynx devraient devancer le Sun de deux matchs. Cependant, ils s’affrontent une fois au cours de cette dernière ligne droite, donc le Minnesota peut rattraper un match à ce moment-là. Les Lynx ont également le deuxième calendrier le plus facile à jouer, avec aucun match restant contre le Storm de Seattle ou les Aces de Las Vegas, et le Connecticut en a quatre. Considérant le parcours récent du Minnesota, je parierais que les Lynx éclipseront le Sun et obtiendront l’avantage du terrain au deuxième tour des playoffs.

confrontations consécutives. même résultat. pic.twitter.com/XZCkmBeqB5 – Lynx du Minnesota (@minnesotalynx) 24 août 2024

Cela nous amène à Seattle et Las Vegas dans le match opposant les équipes 4e et 5e. Compte tenu des matchs restants entre les deux équipes, il est peu probable qu’elles puissent monter dans la hiérarchie pour se sortir de cette confrontation. Les Phoenix Mercury ont également un calendrier trop difficile pour les devancer. Néanmoins, les deux équipes voudront être la tête de série n°4 pour accueillir les deux premiers matchs de la série du premier tour au meilleur des trois matchs. Le Storm mène d’un demi-match et a été légèrement meilleur statistiquement, mais les Aces mènent 2-1 dans la série de la saison. Si le Storm remporte le dernier match à domicile, où il est 11-3, cela leur donnera deux défaites d’avance sur Las Vegas. De même, une victoire placerait les Aces à égalité au classement et leur donnerait le bris d’égalité. Ce match est l’avant-dernier de la saison régulière, et il devrait susciter une certaine intrigue.

Pour l’instant, aucune de ces équipes ne joue suffisamment bien pour se considérer comme une menace pour New York ou le Minnesota, mais le Storm vient d’ajouter Gabby Williams, et Las Vegas peut s’inspirer de deux bannières consécutives. Néanmoins, les deux meilleures équipes du classement de cette semaine sont à un niveau différent et sont les favorites du titre à ce stade.

Trois performances marquantes

MV Phee

Au cours des cinq matchs qui ont suivi la pause olympique – lorsque Napheesa Collier, ne l’oublions pas, a aidé l’équipe américaine à remporter la médaille d’or – l’attaquante des Lynx a une moyenne de 25,6 points, 9,2 rebonds et 1,6 interceptions, tout en tirant à 66,2 %. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les Lynx sont invaincus en août, mais aucune n’est plus importante que l’équipe de démolition composée d’une seule femme portant le numéro 24.

Lors de la victoire de mercredi à Las Vegas, Collier était la principale défense contre A’ja Wilson et a contribué à limiter la double MVP à 15 points, soit plus de 10 points de moins que sa moyenne de la saison. Lors du match revanche de vendredi, les Aces ont réduit leur cinq de départ pour changer les confrontations et créer plus d’espace. Collier a puni cette décision, établissant un record personnel avec 18 rebonds et surpassant toute l’équipe de Las Vegas (17) dans le processus. Elle est la troisième joueuse de l’histoire de la WNBA à dépasser son adversaire au rebond. Lors d’un match en deux manches le lendemain soir, elle a inscrit 31 points, son record de la saison, pour décrocher une place en playoffs pour le Minnesota.

Phee n’a pas encore fini 🔥 Un sommet en carrière hier soir, une performance en rappel ce soir ⬇️ 31 PTS

12-18 ans MGF

5 REB Elle est à un tout autre niveau ! #BienvenueauW pic.twitter.com/tSZD49rNr6 — WNBA (@WNBA) 25 août 2024

Collier est capable de faire presque tout sur un terrain de basket. Elle est le pilier de la meilleure défense de la ligue, non seulement en défense individuelle, mais aussi grâce à son impressionnante capacité d’anticipation en défense d’aide. Elle tire mieux que jamais en tant que pro (à l’exception de la saison de bulle, qui a connu des statistiques offensives anormales) et s’intègre parfaitement à tout ce dont les Lynx ont besoin en attaque. Elle peut frapper à l’intérieur, faire monter le ballon elle-même, travailler une action à deux avec Courtney Williams et repérer de l’extérieur. La saison de la joueuse de 27 ans a été remarquable, et son jeu a récemment rouvert ce qui semblait être une discussion fermée pour le titre de MVP. Les statistiques de Wilson sont hors du commun, mais gagner compte dans ces votes, et Collier fait de plus en plus cela.

Des signes de vie à Atlanta

Ce n’est pas seulement Tina Charles qui marque, c’est tout l’écosystème offensif du Dream d’Atlanta qui s’améliore. Atlanta a enfin pu associer sa meilleure recrue de l’intersaison, Jordin Canada, à sa meilleure joueuse Rhyne Howard, et les résultats ont validé le plan de la direction. Lorsque ces deux-là partagent le terrain, ce qui s’est produit pendant 109 minutes en quatre matchs, le Dream surclasse ses adversaires de 11,9 points par 100 possessions. C’est un taux net comparable à ce que le Liberty a fait toute la saison.

Individuellement, le Canada a été aussi bon que prévu après une saison de carrière avec les Los Angeles Sparks en 2023. Elle réussit 44,7 % de ses tirs à deux points et 31,8 % de ses tirs à trois points, ce qui est légèrement en baisse par rapport à la saison dernière, mais suffisamment bon pour toujours inspirer le respect en tant que tireuse. Elle ne se laisse pas décourager d’attaquer le panier malgré sa carrure de 5 pieds 6 pouces. Le Canada a obtenu au moins 6 passes décisives dans tous les matchs sauf un cette saison, et elle est à égalité au troisième rang pour les victoires avec 2 interceptions par match, ponctuées de 6 interceptions lors de la victoire d’Atlanta contre le Connecticut la semaine dernière.

Jordin Canada a ce chien dans son 🐕 Elle prend le cerceau et marque sur Griner 📲 X pic.twitter.com/yQvC0HyLHg — WNBA (@WNBA) 21 août 2024

Mais c’est l’impact de l’équipe qui compte pour le Dream. Avec le Canada sur le terrain, le pourcentage de tir réel d’Atlanta est passé de 49,3 à 52,4, selon PBP Stats. Le taux de tentatives à trois points du Dream est en hausse, son pourcentage de pertes de balle en direct est en baisse et la qualité des tirs de ses adversaires a diminué. Maintenant qu’ils ont un meneur de jeu réel pour diriger l’attaque et défendre le point d’attaque, les petites choses s’améliorent, mettant Atlanta en position de se battre à nouveau pour une place en séries éliminatoires.

Les joueurs de rôle de Phoenix donnent un coup de pouce

Les Mercury ont un nombre impressionnant de stars avec trois olympiennes de l’équipe américaine, mais c’est amusant de voir leurs joueuses de rôle combler les lacunes. Comme l’a déclaré l’entraîneur Nate Tibbetts après la dernière victoire de Phoenix contre Atlanta, « Tash (Cloud) et Soph (Cunningham) font vraiment avancer ce groupe. »

Cloud a commencé la plupart des matchs en assumant le rôle d’ailier fort de manière défensive malgré le fait qu’elle joue meneur à l’autre bout du terrain, et Cunningham a dû défendre presque toutes les positions. Regardez cette série de jeux au deuxième quart-temps contre le Dream, quand elle provoque essentiellement trois changements de possession sans aucune statistique de score pour le montrer. Elle creuse sur Charles, forçant une mauvaise passe au Canada qui est échappée hors des limites. Elle récupère un ballon perdu que Charles a mal géré et déclenche ensuite une charge sur Allisha Gray. Trois jeux défensifs sur différentes zones du terrain, et Phoenix avait besoin de chacun d’eux pour gagner par une possession.

Et Celeste Taylor continue l’une des odyssées de recrues les plus intéressantes de ces dernières années. Elle a passé la pause olympique avec Phoenix, terminant un contrat ridiculement long de sept jours après avoir été licenciée par le Fever de l’Indiana. Le jour où son contrat a expiré, elle a signé pour sept jours avec le Connecticut, puis le Mercury l’a récupérée dès qu’ils l’ont légalement pu.

Taylor, deux fois nommée meilleure joueuse défensive de l’année de la conférence, a immédiatement un impact sur la défense périphérique de Phoenix. Comme l’a dit Tibbetts, « elle entre et fait bouger les choses ». Sa capacité à jouer sans ballon a été importante pour les Mercury, qui ont des stars qui attirent les doubles et triples équipes. Le plus grand moment fort de la soirée pour Taylor a été lorsqu’elle a réussi un lay-up après une passe incroyable de Diana Taurasi, mais c’est le jeu précédent, lorsqu’elle a rempli la voie pour donner à Brittney Griner une passe de dégagement dans le poste, qui montre sa valeur en attaque.

Celeste Taylor a connu une soirée exceptionnelle lors de son premier match de retour avec les Mercury, avec 9 points à 80% de réussite au tir en seulement 10 minutes pic.twitter.com/Z7tiCf3Uh8 — WNBA Rookie Watch (@WNBARookieWatch) 24 août 2024

Recrue de la semaine

Jacy Sheldon, Dallas Wings

Sheldon a joué principalement sans ballon pendant la première partie de la saison WNBA, mais elle a régulièrement des minutes de jeu en tant que meneuse depuis la pause olympique dans la roulette sans fin des meneuses de jeu à Dallas. Elle est la meneuse de jeu titulaire à côté de quatre titulaires de retour des Wings de l’année dernière, qui ont atteint les demi-finales de la WNBA, ce qui lui offre une meilleure opportunité d’apprentissage que la plupart des recrues. Elle a réalisé 18 passes décisives au cours des quatre derniers matchs et a été particulièrement bonne sur les passes en dribble. C’est une façon intéressante d’utiliser sa vitesse, car elle fonce dans la passe et laisse sa défenseure derrière le jeu, ouvrant la voie à sa coéquipière pour obtenir un tir. Ce genre d’action est également utile quand Arike Ogunbowale est la coéquipière qui court pour recevoir la passe.

et c’est sur 108 matchs avec plus de 20 points depuis 2018 😉 point final pic.twitter.com/oWnOTkRJyR — Dallas Wings (@DallasWings) 20 août 2024

Cette saison a été plutôt perdue pour Dallas, mais le développement de Sheldon a eu au moins un point positif. Même si les Wings ne sont pas sûrs de son potentiel en tant que meneuse de jeu à temps plein, ces répétitions l’aideront dans son jeu global.

Jeu de cercle

Connecticut Sun contre Indiana Fever, 19 h (HE) mercredi

Après avoir perdu contre le Sun trois fois au cours du premier mois de la saison, une dernière rencontre en saison régulière contre le Connecticut sera un bon test pour voir à quel point Caitlin Clark a progressé depuis mai. Est-elle assez forte avec le ballon pour gérer la défense agressive du Sun sur le périmètre ? L’Indiana a-t-elle appris à se déplacer sans ballon pour faire payer au Connecticut sa surcharge sur Clark ? Il y avait un écart flagrant entre ces deux équipes lors de la soirée d’ouverture. Le classement suggère qu’il s’est réduit depuis, mais voyons dans quelle mesure.

(Photo de Napheesa Collier : Ben Brewer / Getty Images)