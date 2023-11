Classement Superflex Fantasy Football 2023 : Semaine 10 QB, RB, WR, TE

Éric KarabellRédacteur principal d’ESPNLecture de 8 minutes

Jakobi Meyers peut-il continuer à produire pour des managers fantastiques ? Eric Karabell passe en revue le récent boom de production de Jakobi Meyers alors qu’il est devenu le receveur de passes le plus productif des Raiders.

Bienvenue à la semaine 10 de la saison NFL 2023 et à notre PPR hebdomadaire Classement superflex de football fantastique. Nous savons que beaucoup d’entre vous concourent dans des formats superflex qui invitent/convoitent les deuxièmes quarts dans les formations de départ, donc ces classements en tiennent compte. Il peut sembler étrange de voir les passeurs Fantasy les moins bien classés devant les options typiques RB2 et WR2, mais l’impact potentiel sur le score l’exige. Si votre ligue est de type flexible standard, ignorez simplement la présence de quarts-arrières. Quoi qu’il en soit, bonne chance cette semaine !

1. Josh Allen, factures (QB1): Le deuxième buteur de Fantasy devrait profiter de lundi soir, même si les Broncos ont affronté Patrick Mahomes lors de la semaine 8.

2. Christian McCaffrey, 49ers (RB1): De retour du bye et prêt à poursuivre sa séquence de touchés. À propos, six des 10 meilleurs buteurs de Fantasy sont au revoir cette semaine.

3. Ja’Marr Chase, Bengals (WR1): Une blessure au dos l’a un peu gêné lors de la semaine 9. Viennent ensuite les Texans.

4. Stefon Diggs, Bills (WR2)

5. Joe Burrow, Bengals (QB2)

6. Justin Herbert, chargeurs (QB3): A lutté contre les Jets, mais cette attaque devrait rebondir contre les Lions.

7. Lamar Jackson, Corbeaux (QB4): Il a marqué 28 points fantastiques lors du premier match des Browns, alors ne vous inquiétez pas d’affronter une défense coriace.

8. Amon-Ra St.Brown, Lions (WR3)

9. CeeDee Agneau, Cowboys (WR4): Dallas a du mal à courir maintenant, mais c’est une excellente nouvelle pour le Lamb dominant.

dix. Keenan Allen, chargeurs (WR5): Il atteint toujours en moyenne plus de 10 cibles par match. Pas de soucis du tout ici.

11. CJ Stroud, Texans (QB5): Performance fantastique de la semaine 9, mais les Bengals le testeront plus que les Buccaneers.

12. Dak Prescott, Cowboys (QB6)

13. Austin Ekeler, chargeurs (RB2)

14. Travis Etienne Jr., Jaguars (RB3)

15. Alvin Kamara, Saints (RB4): Le plus bas de la saison, 70 verges de mêlée et 13 touches au cours de la semaine 9, mais il n’y a pas encore de quoi s’inquiéter.

16. Sam Howell, commandants (QB7): Il lance des défenses autres que celles des Eagles, et Washington a du mal à diriger le football.

17. Trevor Lawrence, Jaguars (QB8)

18. Jonathan Taylor, Colts (RB5): Il semble avoir une meilleure apparence chaque semaine et pourrait bientôt se rapprocher à nouveau du statut RB1.

19. Saquon Barkley, Géants (RB6): Les géants n’ont probablement pas l’intention de lancer beaucoup de ballons de football, alors attendez-vous à un volume monstrueux ici.

20. Michael Pittman Jr., Colts (WR6)

21. Adam Thielen, Panthères (WR7): Un match tranquille n’a rien d’inquiétant, mais si cela se produit contre les Bears, euh oh.

22. Josh Jacobs, Raiders (RB7): Trois de ses cinq touchés ont eu lieu au cours des deux derniers matchs.

23. Derrick Henry, Titans (RB8)

24. Jared Goff, Lions (QB9): Une seule passe de touché au cours de ses deux derniers matchs, mais il devrait faire mieux après la semaine de congé.

25. Kyler Murray, cardinaux (QB10): Content de te revoir! Difficile de dire si les Cardinals le laisseront diriger le football.

26. Baker Mayfield, boucaniers (QB11): Il a en moyenne 20 points Fantasy par match au cours des deux dernières semaines, donc c’est quelque chose.

27. Brandon Aiyuk, 49ers (WR8)

28. Chris Olave, Saints (WR9)

29. DeAndre Hopkins, Titans (WR10): Il a suivi son match de trois touchés par un match décevant, il est donc difficile de cerner les attentes ici.

30. Deebo Samuel, 49ers (WR11): Il n’a pas joué depuis la semaine 6 en raison d’une épaule hésitante, mais il s’entraîne.

31. DK Metcalf, Seahawks (WR12)

32. Russell Wilson, Broncos (QB12)

33. Brock Purdy, 49ers (QB13): Il sort du bye après avoir lancé cinq interceptions au cours des trois derniers matchs, il y a donc une certaine pression sur lui.

34. Taylor Heinicke, Faucons (QB14): Toujours titulaire face à Desmond Ridder, pour l’instant, et la semaine 9 n’a rien d’impressionnant.

35. Will Lévis, Titans (QB15): Ah, les débutants. La défense des Buccaneers a cependant été déchiquetée par une recrue au cours de la semaine 9.

36. Geno Smith, Seahawks (QB16)

37. Joshua Dobbs, Vikings (QB17)

38. Kenny Pickett, Steelers (QB18)

39. Breece Hall, Jets (RB9): Il semble difficile de gérer la situation du QB des Jets, mais Hall a capté 15 passes en trois matchs, ce qui est prometteur.

40. Kenneth Walker III, Seahawks (RB10): On s’attend à au moins 19 touches par semaine, mais il en a 19 par le passé deux semaines. Ce n’est pas assez.

41. Tony Pollard, Cowboys (RB11): Il a des points PPR à un chiffre dans quatre des cinq matchs, car les Cowboys se sont tournés vers le lancer davantage de football.

42. Rachaad White, Boucaniers (RB12)

43. Terry McLaurin, commandants (WR13)

44. Garrett Wilson, Jets (WR14): Il totalise en moyenne 90 verges sur réception et 13 cibles au cours des trois derniers matchs, et c’est suffisant.

45. Davante Adams, Raiders (WR15): Ce n’est pas le bon moment pour s’appuyer sur cette superstar, car il accumule des matchs PPR à un chiffre et a désormais un QB rookie.

46. Mike Evans, boucaniers (WR16)

47. Nico Collins, Texans (WR17)

48. Derek Carr, Saints (QB19)

49. Deshaun Watson, Browns (QB20): Il a raté le premier match des Ravens, et il ne faut pas s’attendre à 20 points fantastiques.

50. Gardner Minshew, Colts (QB21): Il est difficile de trouver une cohérence fantastique ici, mais si vous vous sentez chanceux, vous obtiendrez peut-être 20 points fantastiques.

51. Tyson Bagent, ours (QB22):

52. Jordan Love, Packers (QB23): Il est un excellent exemple d’ignorance de sa production de septembre, mais cela ne s’est pas produit ces derniers temps.

53. TJ Hockenson, Vikings (TE1): Continue de produire sans Kirk Cousins, mais une blessure aux côtes inquiète son équipe.

54. Joe Mixon, Bengals (RB13)

55. Aaron Jones, Emballeurs (RB14): Il a plus que doublé son rendement record de la saison précédente pour les touches au cours de la semaine 9. Il était temps.

56. James Cook, factures (RB15): Il s’est précipité sur seulement 20 mètres contre les Bengals, et il pourrait bientôt perdre les touches.

57. Bijan Robinson, Faucons (RB16): Les Falcons, pour une raison quelconque, ne lui donneront tout simplement pas de grosses chances de volume ou de zone rouge. C’est décevant.

58. Marquise Brown, Cardinaux (WR18)

59. Chris Godwin, boucaniers (WR19)

60. Tyler Lockett, Seahawks (WR20): Lui et son attaque ont lutté contre les Ravens, mais maintenant ils obtiennent les commandants.

61. Tee Higgins, Bengals (WR21): Il a l’air en bonne santé maintenant, puisqu’il a franchi les 100 verges sur réception pour la première fois cette saison lors de la semaine 9.

62. Diontae Johnson, Steelers (WR22): Attendez, a-t-il vraiment marqué un touchdown lors de la semaine 9 ? Nous n’avions pas vu ça depuis un moment ! Johnson est sous-estimé.

63. Calvin Ridley, Jaguars (WR23)

64. DJ Moore, ours (WR24): Il a moins de 60 verges sur réception et aucun touché lors de quatre matchs consécutifs, et Fields reste absent.

65. Mark Andrews, Corbeaux (TE2)

66. Sam LaPorta, Lions (TE3)

67. Bryce Young, Panthères (QB24)

68. Mac Jones, Patriots (QB25)

69. Zach Wilson, Jets (QB26)

70. David Montgomery, Lions (RB17): Il a joué pour la dernière fois lors de la semaine 6, mais regardez à quel point ses quatre premiers matchs ont été formidables. Il est en bonne santé maintenant.

71. Rhamondre Stevenson, Patriots (RB18): Il avait fière allure lors de la semaine 9, mais 13 touches sont encore bien en deçà des attentes.

72. James Conner, cardinaux (RB19): Il pourrait revenir d’une blessure au genou dès cette semaine, mais le volume pourrait être faible.

73. Javonte Williams, Broncos (RB20)

74. Jahmyr Gibbs, Lions (RB21)

75. Tommy DeVito, Géants (QB27): Quelqu’un doit jouer le quarterback, et dans les formats superflex, vous pourriez avoir besoin de lui.

76. Aidan O’Connell, Raiders (QB28): Il avait l’air compétent contre les Giants, mais face aux Jets, c’est une autre histoire.

77. Dalton Schultz, Texans (TE4): Deux des six meilleurs bouts serrés pour le reste de la saison s’appellent Dalton.

78. Dalton Kincaid, factures (TE5)

79. Courtland Sutton, Broncos (WR25)

80. Christian Kirk, Jaguars (WR26)

81. Jordan Addison, Vikings (WR27)

82. Amari Cooper, Bruns (WR28)

83. Char Dell, Texans (WR29)

84. Alexandre Mattison, Vikings (RB22): Il n’a pas parcouru 50 yards dans un match depuis plus d’un mois, mais les touches sont là.

85. Khalil Herbert, Ours (RB23): Il devrait revenir d’une blessure à la cheville cette semaine, mais on ne sait pas quel volume il verra.

86. Gus Edwards, Corbeaux (RB24): La machine de touché ne reçoit peut-être pas suffisamment de touches pour maintenir sa valeur fantastique croissante.

87. Jakobi Meyers, Raiders (WR30): L’option sous-estimée continue de marquer des points PPR à deux chiffres.

88. Gabe Davis, factures (WR31)

89. George Pickens, Steelers (WR32)

90. Drake Londres, Faucons (WR33)

91. Fleurs Zay, corbeaux (WR34)

92. Jahan Dotson, commandants (WR35)

93. Demario Douglas, Patriots (WR36)

94. Jerry Jeudy, Broncos (WR37)

95. Najee Harris, Steelers (RB25)

96. Jaylen Warren, Steelers (RB26)

97. Zack Moss, Colts (RB27)

98. Jérôme Ford, Browns (RB28)

99. Christian Watson, emballeurs (WR38)

100. Curtis Samuel, commandants (WR39)

101. Evan Engram, Jaguars (TE6)

102. George Kittle, 49ers (TE7)

103. Brian Robinson Jr., commandants (RB29)

104. Chuba Hubbard, Panthères (RB30)

105. Tyler Allgeier, Faucons (RB31)

106. David Njoku, Browns (TE8)

107. Trey McBride, cardinaux (TE9)

108. Jake Ferguson, Cowboys (TE10)

109. Michael Thomas, Saints (WR40)

110. Colline Taysom, Saints (TE11)

111. Cole Kmet, Ours (TE12)

112. Zay Jones, Jaguars (WR41)

113. Tyler Boyd, Bengals (WR42)

114. Noah Brown, Texans (WR43)

115. Jaxon Smith-Njigba, Seahawks (WR44)

116. Logan Thomas, commandants (TE13)

117. Kyle Pitts, Faucons (TE14)

118. Jonnu Smith, Faucons (TE15)

119. Tyjae Spears, Titans (RB32)

120. Devin Singletary, Texans (RB33)

121. Dameon Pierce, Texans (RB34)

122. Kareem Hunt, Bruns (RB35)

123. AJ Dillon, Packers (RB36)

124. Miles Sanders, Panthères (RB37)

125. Khalil Shakir, factures (WR45)

126. Elijah Moore, Browns (WR46)

127. Darius Slayton, Géants (WR47)

128. Roméo Doubs, Packers (WR48)

129. Rondale Moore, Cardinaux (WR49)

130. Antonio Gibson, commandants (RB38)

131. Latavius ​​Murray, Bills (RB39)

132. Ezéchiel Elliott, Patriots (RB40)

133. Quentin Johnston, chargeurs (WR50)

134. Wan’Dale Robinson, Géants (WR51)

135. Brandin cuisiniers, cowboys (WR52)

136. Jonathan Mingo, Panthères (WR53)

137. Odell Beckham Jr., Corbeaux (WR54)

138. Gerald Everett, chargeurs (TE16)

139. Chigoziem Okonkwo, Titans (TE17)

140. Luke Musgrave, Emballeurs (TE18)

141. Jalin Hyatt, Géants (WR55)

142. Trey Palmer, boucaniers (WR56)

143. Rashid Shaheed, Saints (WR57)

144. Michael Gallup, Cowboys (WR58)

145. Isaïe McKenzie, Colts (WR59)

146. Zach Charbonnet, Seahawks (RB41)

147. Jaleel McLaughlin, Broncos (RB42)

148. Samaje Périne, Broncos (RB43)

149. DJ Chark…