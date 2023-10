Quand cela vient à débattre Guerres des étoiles, l’idée dominante est que toutes les opinions sont égales. Où ça change très légèrement, c’est si vous mesurez 7 pieds 4 pouces et que vous venez d’être repêché numéro un au classement général de la NBA.

Victor Wembanyama est un phénomène du basket français de 19 ans que les San Antonio Spurs ont choisi comme choix numéro un lors du repêchage de la NBA en juin. Les experts sportifs pensent qu’il pourrait être un talent générationnel à l’instar de Michael Jordan et James Lebron à la fois parce qu’il est vraiment très bon et aussi vraiment, vraiment grand.

Son mélange inédit de taille et de compétences a instantanément fait de Wembanyama une immense célébrité pour les fans de sport et les non-fans. Et pour les non-fans de sport, une interview en podcast cet été a révélé que non seulement Wembanyama est un énorme Guerres des étoiles fan, son classement de son film préféré est quelque chose qu’il faut entendre pour le croire. Voici le clip, qui commence à 57:18 de le vieil homme et les trois podcast.

Victor Wembanyama sur son tout premier pod | Regarder Jokic, All The HYPE, Crazy Highlights et plus encore

Oui, vous avez bien entendu. Un: La revanche des Sith. Deux: L’Attaque des Clones. Trois: L’empire contre-attaque. Et puis, et c’est presque le plus important, il ne veut même pas reconnaître les nouveaux films.

Il y a tellement de choses à déballer ici. La première chose est que Wembanyama, comme il le rappelle, est né en 2004, avant La revanche des Sith a même été libéré. Il est donc tout à fait logique que Sith est celui qu’il a peut-être vu en premier et est donc devenu son préféré. À partir de là, quel film mène directement à son préféré ? L’Attaque des Clones. Et puis, quelle est celle qui est la plus universellement appréciée ? L’empire contre-attaque. Donc, ce classement sauvage, totalement dingue, a au moins un certain sens. Quelques.

Ce qui est super chaud ici, c’est que le jeune homme de 19 ans ne veut même pas compter la trilogie Sequel de Le réveil de la force. Le dernier Jedi, et L’Ascension de Skywalker. Ces films, sortis alors que Wembanyama avait respectivement 11, 13 et 15 ans, auraient dû se trouver dans sa timonerie – le public cible s’il en est. Mais il les déteste. S’agit-il simplement d’un nouveau cas de syndrome préquel où les films qui l’excitaient vraisemblablement n’ont pas répondu aux attentes et sont maintenant vilipendés ? Est-ce qu’il, ou peut-être un jour ses enfants, regardez ces films plus tard dans la vie et adoptez-les comme préquelles, réévaluer le consensus des critiques ? Le temps nous le dira.

Et oui, nous reconnaissons pleinement que ce clip date de quatre mois, mais il vient tout juste d’être diffusé. dans notre fil Twitter– juste au moment où la saison NBA commence – et nous ne l’avions jamais vu auparavant, alors peut-être que cela vaut pour vous aussi.

