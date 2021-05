Classement sans le Texas, Kansas City fait sensation

Le mois de mai étant le mois national du barbecue, le magazine alimentaire international Chef’s Pencil a publié ses meilleures et pires villes pour faire un barbecue, et certaines personnes sur les réseaux sociaux ont été en désaccord avec le classement.

La publication, lancée par le chef néerlandais Paul Hegeman en 2009, a utilisé les données de TripAdvisor pour les évaluations. « Nous avons analysé les notes de TripAdvisor de toutes les tables de barbecue dans les 75 plus grandes villes du pays et avons classé les villes en fonction de leur note moyenne », selon l’article. Chef’s Pencil a examiné 2020 établissements proposant des grillades dans leur menu et ayant reçu au moins cinq critiques.

Malgré l’utilisation des données de Tripadvisor, l’agence de voyage a exprimé des «inquiétudes» quant à la manière dont les données étaient présentées.

« Tripadvisor n’a aucun lien avec cette étude sur le barbecue présentée par Chef’s Table (sic). En fait, nous sommes préoccupés par l’utilisation et la présentation des données Tripadvisor dans l’étude, y compris la façon dont ils classent les villes les unes par rapport aux autres », a déclaré Elizabeth Monahan, Le porte-parole de Tripadvisor, a déclaré dans un communiqué aux États-Unis AUJOURD’HUI.

Voici les meilleures et les pires villes de barbecue, selon Chef’s Pencil, ainsi que leur score (sur cinq):

Meilleures villes pour le barbecue aux États-Unis

Nouvelle-Orléans, LA- 4.31 Oklahoma City, OK – 4,26 Charlotte, Caroline du Nord – 4,25 Wichita, KS- 4,25 Virginia Beach, Virginie – 4.25 Columbus, OH – 4,24 Seattle, WA – 4,23 Saint-Louis, MO- 4.21 Miami, FL – 4.18 Newark, NJ – 4,18

Les pires villes pour le barbecue aux États-Unis

Anchorage, AK- 3.60 Plano, TX- 3.82 Boston, MA – 3,82 San Antonio, Texas – 3,86 Aurora, Colorado – 3,90 Jacksonville, Floride – 3,92 Houston, Texas – 3,93 Philadelphie, PA- 3,93 Omaha, NE- 3,93 Fort Worth, Texas – 3,94

Chef’s Pencil a également couronné le Blue Door Smokehouse à Lexington, dans le Kentucky, en tant que meilleur restaurant de grillades du pays.

Les classements ont trouvé leur chemin vers les médias sociaux, et les gens ont été contrariés par un certain nombre de choses, telles que les villes du Texas qui ne figurent pas dans le top 10 mais qui figurent dans le «pire» classement.

Visiter Houston a répondu en riant. La ville de Houston a été classée septième pire par Chef’s Pencil.

Certaines personnes se sont demandé pourquoi Seattle et Newark, dans le New Jersey, figuraient sur la liste, tandis que d’autres ont attribué au barbecue portugais le mérite de Newark.

Suivez Jordan Mendoza sur Twitter: @jord_mendoza.