Classement projeté du basket-ball universitaire après UConn, Duke bouleversé

Ce fut un carnage absolu dans les cerceaux universitaires avec UConn et Duke parmi les dernières mises à jour, nous devons donc vérifier nos classements projetés de basket-ball universitaire.

La première semaine complète de basket-ball universitaire depuis que le calendrier est passé à 2023 a été un chaos absolu. Lundi, Purdue, alors invaincu, était la seule équipe classée en action, et leur ennemi juré de ces dernières années, Rutgers, est venu à Mackey Arena et leur a infligé leur première défaite de la saison.

Cela ne s’est pas arrêté mardi car le Texas n’a pas pu arrêter l’État du Kansas à Austin alors qu’ils ont chuté 116-103. Mais les Longhorns ont été rejoints par Virginia pour s’énerver alors qu’une équipe de Pitt parvenue renversait les Hoos. Ensuite, un voyage de fin de soirée à Fresno nous a laissé sans équipes plus invaincues dans le pays alors que le Nouveau-Mexique a perdu sur la route.

Nous aurions donc dû nous attendre à ce que mercredi tienne plus de la même chose et c’est le cas. Il y a eu quatre bouleversements majeurs dans la nuit, mais les plus choquants ont été Duke qui s’est fait exploser à NC State, UConn perdant à deux chiffres à Providence pour commencer un mini dérapage et Miami tombant sur la route à Georgia Tech. Mais Auburn a également été coupé avec sa propre perte de route à deux chiffres contre la Géorgie.

Et comme si cela ne suffisait pas, le n ° 13 de l’Arkansas a battu le n ° 20 du Missouri tandis que le n ° 17 TCU a dépassé le n ° 19 Baylor. Inutile de dire que nous devons vérifier comment toute cette folie affecte nos classements projetés de basket-ball universitaire.

Classement projeté du basket-ball universitaire après que Duke, UConn rejoignent Purdue, Texas, Virginie pour s’énerver

Cougars de Houston Jayhawks du Kansas Chaudronniers Purdue Chats sauvages de l’Arizona Marée cramoisie de l’Alabama Volontaires du Tennessee Bulldogs de Gonzaga Bruins de l’UCLA Huskies d’UConn Razorbacks de l’Arkansas Longhorns du Texas Blaireaux du Wisconsin Indienne Hoosiers Xavier Mousquetaires Cavaliers de Virginie Grenouilles cornues TCU Ouragans de Miami Collège de Charleston Buckeyes de l’État de l’Ohio Cyclones de l’État de l’Iowa Panthères de Pittsburgh Duc Blue Devils Ours Baylor Tigres LSU Lobos du Nouveau-Mexique

Malgré une seule défaite, je fais tomber Purdue de la première place. Ils ont joué avec le feu récemment et le biais de récence est toujours répandu. Pendant ce temps, les Blue Devils abandonneront le Top 20 au n ° 22 en raison de leurs mauvaises performances à NC State, puis UConn devrait à peine s’accrocher à une place dans le Top 10 – bien que nous puissions les voir chuter plus loin que cela.

Le Nouveau-Mexique reste à peine dans le classement avec toujours une seule défaite tandis que Pitt et LSU montent dans le classement au milieu de leurs bonnes courses récentes. Virginia perd quelques places au n ° 15 tandis que Miami tombe un peu plus loin au n ° 17.

Mais ce n’est que mercredi. Et avec la façon dont la semaine a commencé, le classement du basket-ball universitaire va être en ruine au moment où le nouveau AP Top 25 sortira lundi.