Classement prématuré des rivières atmosphériques, selon Environnement Canada, des mois après le vœu de la Colombie-Britannique

Lorsque des pluies torrentielles ont provoqué des inondations généralisées et emporté les principales autoroutes de la Colombie-Britannique l’automne dernier, le gouvernement provincial n’a pas tardé à signaler la création d’un système de classement des systèmes fluviaux atmosphériques.

Mais huit mois plus tard, Environnement Canada et ses scientifiques disent qu’il n’y a toujours pas de calendrier pour quand un tel système pourrait être opérationnel.

“Une décision sur la mise en œuvre ou non d’une telle échelle en tant que produit d’information opérationnelle serait prématurée pour le moment”, a déclaré Environnement Canada dans un communiqué.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, avait déclaré que la province pourrait avoir un système d’évaluation utilisable pour les rivières atmosphériques au début de cette année.

« Cela nous permettra, je pense, de nous préparer plus efficacement. D’après ce qu’on m’a dit, je m’attends à ce que cela vienne. Elle devrait être mise en œuvre début janvier 2022 », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse le 22 novembre.

Au cours des jours précédents, une vingtaine de records de précipitations avaient été battus à travers la province. Des glissements de terrain ont fermé la route transcanadienne et d’autres routes clés, et la prairie de Sumas a été inondée alors que les digues étaient submergées.

La pluie était apportée par une rivière atmosphérique, dans laquelle l’air tropical humide se déplace sur de longues distances dans une bande étroite. Sur la côte ouest de l’Amérique du Nord, le phénomène est connu sous le nom d'”ananas express” car il a tendance à provenir près d’Hawaï.

Le bureau météorologique a déclaré qu’il étudiait diverses échelles d’évaluation pour refléter l’intensité des rivières atmosphériques avec une valeur numérique, mais “il n’y a pas de plans immédiats pour adopter officiellement une telle échelle de manière opérationnelle à court terme”.

Le ministère de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique n’a pas directement répondu aux questions concernant un calendrier mis à jour.

Mais Environnement Canada a déclaré qu’il se concentrait plutôt sur l’analyse de la “pertinence” d’un tel système pour le Canada et a noté que tout nouveau produit doit faire l’objet d’une évaluation rigoureuse et d’un examen par les pairs pour garantir sa validité et sa fiabilité avant sa mise en œuvre.

“C’est essentiel pour la sécurité publique”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Roxanne Vingarzan, gestionnaire principale des sciences appliquées à Environnement Canada, a déclaré que les chercheurs visent à ce que le système comprenne environ cinq à huit niveaux, mais qu’il en est «tout à fait au stade de la recherche».

« Il est essentiel que toute proposition d’échelle ou de produit spécialisé d’aide à la gestion des urgences réponde aux besoins décisionnels des pouvoirs publics. Cela implique de s’assurer que les informations pertinentes sur le plan de la situation sont opportunes, exactes et bien comprises », a-t-elle déclaré.

Un aspect de l’étude vise à comprendre comment un réchauffement climatique affectera la gravité et la durée des rivières atmosphériques, a déclaré Vingarzan.

« Les modèles climatiques indiquent que les tempêtes violentes devraient devenir beaucoup plus fréquentes en durée et plus sévères. C’est l’un des facteurs de motivation derrière notre projet car nous nous attendons à ce que ces rivières atmosphériques ne disparaissent pas et, au contraire, elles auront plus d’impact à l’avenir », a-t-elle déclaré.

Ruping Mo, chercheur principal et prévisionniste opérationnel à Environnement Canada, a déclaré que le système de classification reposerait sur le même système de prédiction qui génère les prévisions et les avertissements actuels. Il a déclaré que les modèles météorologiques actuels peuvent fournir des prévisions de prévisions atmosphériques “confiantes” sur les rivières jusqu’à cinq jours à l’avance.

“Nous n’allons pas augmenter la précision du modèle de prévision, mais cela peut aider à mieux communiquer l’impact de la tempête, et peut-être peut-il donner une alerte précoce aux prévisions opérationnelles”, a-t-il déclaré.

Vingarzan a ajouté que, même si un nouveau système de classement n’augmenterait pas la précision, il fournirait un contexte historique pour “identifier sa rareté et ses impacts potentiels”.

“La précision des prévisions dépend des modèles météorologiques qui sont constamment améliorés par le Centre canadien de recherches météorologiques (d’Environnement et Changement climatique Canada)”, a-t-elle déclaré dans un courriel.

Entre-temps, Emergency Management BC a déclaré que la province était prête à utiliser le système Alert Ready existant.

« Le système d’évaluation atmosphérique des rivières n’est pas le seul déterminant de l’émission d’une alerte. Si une communauté ou des communautés sentent qu’il y a une menace imminente pour la vie ou la sécurité publique, la province est prête à utiliser le système Alert Ready », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Les Premières Nations et les autorités locales sont les experts sur le terrain, et les gestionnaires des urgences – aux niveaux local et provincial – continueront de se coordonner étroitement.

Alert Ready est disponible partout au Canada et permet aux responsables d’émettre des alertes de sécurité publique par l’intermédiaire de télédiffuseurs et de radiodiffuseurs, ainsi que d’appareils sans fil.

Bien que le système soit coordonné à l’échelle provinciale, il appartient aux autorités locales de l’utiliser. Dans les cas extrêmes, la province peut intervenir et lancer une alerte directement, a déclaré Farnworth en mai. Il a noté que même si les fonctionnaires étaient prêts à l’utiliser dans certaines régions si nécessaire l’automne dernier, il est maintenant en place pour une utilisation dans toute la province.

– Brieanna Charlebois, La Presse canadienne