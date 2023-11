Classement olympique de volleyball de plage, mis à jour le 11/06

La course olympique aux Jeux Olympiques de Paris 2024 a officiellement débuté en février à Doha, au Qatar, avec l’Elite Mondiale de Volleyball16. L’épreuve finale n’a pas encore été déterminée, mais la période de qualification se terminera le 9 juin 2024. Nous fournirons ces mises à jour pour le classement olympique de beach volley au cours des deux prochaines années.

Pour la huitième fois seulement depuis 1997, une finale masculine 100% américaine a eu lieu. Miles Evans et Chase Budinger ont battu Theo Brunner et Trevor Crabb pour la première fois de la saison (21-14, 23-21) pour remporter leur première médaille d’or en équipe. Tri Bourne et Chaim Schalk, quant à eux, ont terminé quatrièmes, leur meilleur de la saison au cours d’une semaine formidable pour les hommes américains.

Barbara et Carol ont remporté leur troisième médaille d’or de la saison tandis que leurs compatriotes brésiliennes Taina Silva et Victoria Lopes ont ajouté une autre médaille de bronze à ce qui a été une impressionnante récolte de médailles pour les Brésiliennes en 2023.

Classement olympique de beach-volley masculin

(mis à jour le 6 novembre après le Volleyball World Haikou Challenge)

Anders Mol, Christian Sorum, NORVÈGE, 9460 (9) Sam Cottafava, Paolo Nicolai, ITALIE, 7740 (12) Nils Ehlers, Clemens Wickler, ALLEMAGNE, 7740 (10) David Ahman, Jonatan Hellvig, SUÈDE, 7720 (7) Andre Loyola, George Wanderley, BRÉSIL, 7640 (12) Evandro Goncalves, Arthur Mariano, BRÉSIL, 7380 (12) Adrian Gavira, Pablo Herrera, ESPAGNE, 7240 (12) Alex Brouwer, Robert Meeuwsen, PAYS-BAS, 6960 (10) Adrian Carambula, Alex Ranghieri, ITALIE, 6920 (10) Andy Benesh, Miles Partain, États-Unis, 6900 (8) Thomas Hodges, Zachery Schubert, AUSTRALIE, 6680 (12) Julian Horl, Alex Horst, AUTRICHE, 6560 (12) Theo Brunner, Trevor Crabb, États-Unis, 6460 (11) Vitor Felipe, Renato Lima, BRÉSIL, 6280 (12) Ondrej Perusic, David Schweiner, République tchèque, 6260 (6) Tri Bourne, Chaim Schalk, États-Unis, 6080 (12) Michal Bryl, Bartosz Losiak, POLOGNE, 5880 (7) Chérif Samba, Ahmed Tijan, QATAR, 5680 (8) Matthew Immers, Steven van de Velde, PAYS-BAS, 5680 (11) Esteban Grimalt, Marco Grimalt, CHILI, 5640 (10) Paul Burnett, Chris McHugh, AUSTRALIE, 5460 (12) Chase Budinger, Miles Evans, États-Unis, 5380 (11) Pedro Solberg, Guto Carvalhaes, BRÉSIL, 5280 (8) Hendrik Mol, Mathias Berntsen, NORVÈGE, 5090 (11)

Autres équipes américaines

45. Taylor Crabb, Taylor Sander, États-Unis, 1860 (5)

Classement olympique de beach-volley féminin

(mis à jour le 6 novembre après le Volleyball World Haikou Challenge)

Duda Lisboa, Ana Patricia Silva, BRÉSIL, 9860 (9) Kristen Nuss, Taryn Kloth, États-Unis, 9360 (10) Carolina Salgado, Barbara Seixas, BRÉSIL, 9100 (12) Kelly Cheng, Sara Hughes, États-Unis, 9040 (10) Melissa Humana-Paredes, Brandie Wilkerson, CANADA, 7760 (9) Raisa Schoon, Katja Stam, PAYS-BAS, 7480 (10) Valentina Gottardi, Marta Menegatti, ITALIE, 7440 (11) Victoria Lopes, Taina Silva, BRÉSIL, 7200 (12) Mariafe Artacho, Taliqua Clancy, AUSTRALIE, 6780 (8) Esmée Bobner, Zoé Verge-Depre, SUISSE, 6760 (12) Xinyi Xia, Chen Xue, CHINE, 6740 (10) Betsi Flint, Julia Scoles, États-Unis, 6740 (11) Tina Graudina, Anastasija Samoilova, LETTONIE, 66460 (11) Nina Brunner, Tanja Huberli, SUISSE, 6340 (8) Anouk Verge-Depre, Joana Mader, SUISSE, 6180 (11) Svenja Muller, Cinja Tillman, ALLEMAGNE, 6140 (9) Daniela Alvarez, Tania Moreno, ESPAGNE, 5920 (12) Andressa Cavalcanti, Vitoria De Souza, BRÉSIL, 5640 (11) Lézana Placette, Alexia Richard, FRANCE, 5420 (11) Agatha, Rebecca, BRÉSIL, 5320 (9) Niina Ahtiainen, Taru Lahti, FINLANDE, 5240 (12) Barbora Hermannova, Marie-Sara Stochlova, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 5220 (11) Jagoda Gruszczynska, Ola Wachowicz, POLOGNE, 5220 (12) Karla Borger, Sandra Ittlinger, ALLEMAGNE, 5160 (12)

