Classement NWSL Power : KC Current invaincu, Bay FC chute

Le Kansas City Current reste invaincu et conserve sa première place dans notre classement NWSL Power. Kylie Graham/USA TODAY Sports

Nous sommes lundi et une autre semaine d’action dans la NWSL est prévue, ce qui signifie qu’il est temps pour le Power Rankings d’ESPN.

Nos classements sont dérivés d’une combinaison de statistiques clés de la saison (points par match, différentiel de buts, différentiel de buts attendus), de performances récentes, des notes informatiques Opta et des observations de nos rédacteurs.

Qui monte sur la table ? Qui est en chute libre ? Nos rédacteurs et nos modèles statistiques ont classé les 14 clubs de la ligue après la neuvième journée. Allons-y.

– Diffusez sur ESPN+ : NWSL, FA Cup et plus (États-Unis)

Classement précédent : 1

Prochain match: Samedi contre Racing Louisville, 21 h 30 HE

Le Kansas City Current, toujours invaincu, a obtenu un match nul contre Seattle Reign en milieu de semaine (réalisant 19 tirs dans un match qu’il contrôlait, bien que les six arrêts de Lauren Ivory les aient contrecarrés), avant de vaincre la Caroline du Nord 1-0 à domicile dimanche soir. . Avec une attaque méchante qui devrait effrayer tous les adversaires cette année, la Brésilienne Debinha a effectué sa première titularisation depuis son retour de blessure et a marqué le but qui a fait la différence pour devenir la 12e buteuse de l’actuel cette saison.

Classement précédent : 3

Prochain match: Vendredi à Houston Dash, 20 h HE

Le remarquable revirement de saison de Portland continue de prendre feu alors que les Thorns ont battu leurs rivaux régionaux Seattle Reign 4-0 à domicile samedi soir. La forme de Portland est un exploit à l’échelle du club, mais Sophia Smith a été immense lors de sa série de cinq victoires. Après avoir marqué un but et trois passes décisives contre Seattle, Smith mène à la fois les buts et les passes décisives de la NWSL avec huit buts et six passes décisives cette saison. Et au cours de la séquence de cinq matchs sans défaite de Portland, Smith a accumulé un record de 11 contributions à des buts, le plus grand nombre de contributions à des buts en cinq matchs dans l’histoire de la NWSL, selon Opta.

Si doux. @sophsssmith double le @ThornsFC mener sur place à la 80e minute ! pic.twitter.com/fh2N16oxKz – Ligue nationale de football féminin (@NWSL) 12 mai 2024

Classement précédent : 2

Prochain match: Dimanche au Seattle Reign FC, 18 h HE

Aux côtés de Kansas City, les Pride sont l’une des deux équipes encore invaincues en 2024. Désormais deuxième du classement, Kansas City a repris la première place uniquement au différentiel de buts ce week-end. Avec une victoire 1-0 en milieu de semaine contre le Racing Louisville, la Pride a infligé à Louisville sa première défaite de l’année avant de remporter une autre victoire 1-0 contre le Bay FC samedi soir. Ils sont entrés dans la saison humblement, mais avec un tiers de l’année terminé et Barbra Banda nouvellement inscrite marquant son quatrième but en cinq matchs (le plus haut but par 90 en NWSL) en milieu de semaine, je pense qu’il est prudent de dire que la Pride est la une vraie affaire cette saison.

Classement précédent : 4

Prochain match: Samedi contre Angel City FC, 19 h 30 HE

Le Spirit s’est remis d’une défaite contre l’ascendant Portland en infligeant au Racing Louisville sa deuxième défaite de la saison. La victoire 2-1 de vendredi à l’extérieur a commencé en force grâce au quatrième but de l’année de la sensation recrue Croix Bethune, qu’elle a envoyé au fond des filets avec une frappe cool à la quatrième minute pour capitaliser sur un corner, portant ainsi sa contribution à quatre buts et quatre passes décisives en neuf matchs pour sa première saison.

Classement précédent : 5

Prochain match: Vendredi contre Utah Royals FC, 20 h HE

La Caroline du Nord a subi ce dimanche une troisième défaite consécutive inquiétante contre le leader de la ligue, Kansas City Current. La séquence est préoccupante, même si une défaite 1-0 contre Kansas City n’est pas la fin du monde, d’autant plus qu’ils ont tenu l’une des attaques les plus redoutables de la ligue à un seul but (bien qu’ils doivent remercier les sept arrêts de Casey Murphy pour cela). Pourtant, ils ont eu du mal à produire suffisamment d’occasions de qualité dans leur forme récente, marquant un seul but lors de leurs trois derniers matchs et déployant seulement sept tirs et deux cadrés contre le Current.

Classement précédent : 6

Prochain match: Dimanche contre les Red Stars de Chicago, 17 h HE

Gotham a remporté une victoire 1-0 contre Houston Dash en milieu de semaine alors que Lynn Williams a égalé le record de buts de Sam Kerr en NWSL lors de son sixième match de l’année. Encore en convalescence après des blessures en début de saison, Gotham a ensuite obtenu un match nul respectable 1-1 sur la route contre le San Diego Wave dimanche soir. Alors que nous nous dirigeons vers la 10e journée, les champions en titre ont remporté des victoires respectables avec de faibles marges tout en sous-performant considérablement leur xG, semblant toujours avoir beaucoup à donner cette saison.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Classement précédent : dix

Prochain match: Vendredi au Bay FC, 22 h 30 HE

Assis au milieu de la table avec un match en main, San Diego subit un nombre important de coups de la part de sa formation de départ. Le match nul 1-1 de dimanche contre Gotham a vu Alex Morgan, Naomi Girma, Abby Dahlkemper, Sofia Jakobsson et Melanie Barcenas toutes blessées. Fait inquiétant, le phénomène Jaedyn Shaw, 19 ans, a également quitté le tirage au sort en raison d’une blessure dans les arrêts de jeu. Ils ressemblent à une équipe toujours à la recherche de sa forme, mais la première priorité sera de mettre tout le monde en bonne santé.

Classement précédent : 8

Prochain match: Dimanche au NJ/NY Gotham FC, 17 h HE

Quand il pleut, ça se déverse. La future manager américaine Emma Hayes pourrait regarder de l’autre côté de la mer avec une inquiétude croissante, puisque la gardienne titulaire de l’USWNT, Alyssa Naeher, a également quitté le terrain blessée lors de la victoire 3-1 de Chicago contre les Royals d’Utah, en bas du classement. Du bon côté de Chicago, les Red Stars ont poursuivi leur opération efficace de but, en marquant trois buts avec seulement 38% de possession, terminant le week-end comme la quatrième équipe la plus marquante de la ligue.

Classement précédent : 7

Prochain match: Samedi à Kansas City Current, 21 h 30 HE

Le coup franc golazo de Savannah DeMelo pour ramener Louisville au niveau n’a pas suffi à vaincre ses visiteurs, Washington Spirit, alors que le Racing a encaissé sa deuxième défaite consécutive après avoir commencé la saison sans défaite.

Classement précédent : 9

Prochain match: Dimanche contre Orlando Pride, 18 h HE

Après avoir tenu les leaders de la ligue (Kansas City) à un respectable match nul 0-0 en milieu de semaine, Seattle a été battu à Portland en s’inclinant 4-0 face à ses rivaux cascadiens samedi soir. Tenir Sophia Smith et compagnie à distance est un défi de taille ces jours-ci, mais Seattle rentrera chez lui pour un match difficile avec Orlando Pride, invaincu, le week-end prochain tout en soignant leur ego de cette déroute de rivalité.

Classement précédent : 11

Prochain match: Samedi au Washington Spirit, 19 h 30 HE

Malgré les cinq buts de Claire Emslie et le talent sérieux de ses rangs offensifs, Angel City a encore été décevant offensivement ce week-end, puisqu’ils n’ont produit que trois tirs cadrés avec 58% de possession du ballon lors d’une défaite 1-0 contre Houston Dash.

Classement précédent : 13

Prochain match: Vendredi contre Portland Thorns, 20 h HE

Houston n’a remporté que sa deuxième victoire de l’année avec une victoire 1-0 contre l’Angel City FC dimanche grâce au but de Paige Nielsen dans les huit minutes du temps additionnel. Avec cela, les Dash ont récolté cinq points lors de leurs quatre derniers matchs (une victoire, une défaite, deux nuls), bien qu’ils affrontent ce vendredi un formidable Portland Thorns invaincu depuis cinq matches à Houston.

Classement précédent : 12

Prochain match: Vendredi contre San Diego Wave FC, 22 h 30 HE

Personne n’a accordé plus de buts que le Bay FC cette saison, avec 20 buts inscrits à la fin de la neuvième semaine. Leur défaite 1-0 face à Orlando Pride, invaincu, vendredi, a nécessité neuf arrêts de la gardienne du Bay FC, Kateyln Rowland, pour maintenir la marge de défaite à un but. Il est difficile de trouver de l’optimisme pour l’attaque dynamique du Bay FC jusqu’à ce qu’ils corrigent leurs erreurs défensives.

Classement précédent : 14

Prochain match: Vendredi à North Carolina Courage, 20 h HE

Les malheurs du côté de l’expansion continuent pour les Royals de l’Utah, qui ont connu des difficultés lors de leur première saison en NWSL. Pourtant, des moments de génie individuel ont éclaté, notamment le but ce week-end à la 81e minute de Cameron Tucker, 24 ans, originaire de l’Utah, pour marquer son tout premier but en NWSL. Le seul but est survenu lors de la défaite 3-1 de l’Utah contre Chicago, son septième de la saison (à égalité avec le Bay FC pour le plus grand nombre de buts de la ligue).