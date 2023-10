Classement NFL Power : Mac Jones et Patriots chutent, Brock Purdy mène les 49ers et Trevor Lawrence, les Jags montent !

Détails de la vidéo

Alors que la sixième semaine de la saison 2023 de la NFL approche à grands pas, Dave Helman révèle son classement de puissance dans la NFL ! Dans le segment, Helman parle de Brock Purdy et des 49ers de San Francisco, de Mac Jones et des New England Patriots, ainsi que de Trevor Lawrence et des Jaguars de Jacksonville.



