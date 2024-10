Classement NFL : les Lions restent en tête, le tableau des séries éliminatoires NFC se resserre entre Eagles, Vikings et Packers

Nous avons entamé la semaine 7 avec deux équipes invaincues dans la NFL, mais une seule est restée sans défaite. Alors que nous progressons dans la semaine 8, les Chiefs de Kansas City occupent la première place de l’AFC en tant que seule équipe sans défaut.

Les Lions de Détroit étaient en tête de la NFC à l’entrée de la semaine 8 après avoir battu les Vikings du Minnesota, auparavant invaincus. Les Vikings ont débuté cette semaine avec une défaite contre les Rams de Los Angeles et les Lions se sont facilement battus contre les Titans dimanche.

Au fur et à mesure de la semaine 8, nous mettrons à jour cet article avec les dernières informations. Les 32 équipes sont en action et il n’y a pas d’exemption, ce sera donc très fluide tout au long de la journée de dimanche et éventuellement jusqu’à lundi soir. Restez à l’écoute.

Remarque : Dans le classement ci-dessous, seuls les bris d’égalité pertinents sont répertoriés.

Classement de l’AFC avant la semaine 8

1. Chefs de Kansas City (6-0)

2. Texans de Houston (6-2)

3. Steelers de Pittsburgh (5-2, 4-1 CAN)

4. Billets de buffle (5-2, 4-2 CAN)

5. Corbeaux de Baltimore (5-3)

6. Broncos de Denver (4-3)

7. Colts d’Indianapolis (4-4, force de victoire de .444)

8. Chargeurs de Los Angeles (3-3, force de victoire de .333)

9. Bengals de Cincinnati (3-5)

10. Raiders de Las Vegas (2-5, force de victoire de .438)

11. Dauphins de Miami (2-5, .250 force de victoire)

12. Browns de Cleveland (2-6, 2-2 CAN)

13. Jaguars de Jacksonville (2-6, 2-4 AFC, .313 SoV pour NE)

14. Patriots de la Nouvelle-Angleterre (2-6, 2-4 AFC, .200 SoV pour JAX, H2H sur NYJ)

15. Jets de New York (2-6, 2-3 AFC)

16. Titans du Tennessee (1-6)

Classement NFC avant la semaine 8

1. Lions de Détroit (6-1)

2. Commandants de Washington (5-2, 3-1 NFC sur PHI)

3. Faucons d’Atlanta (5-3)

4. Seahawks de Seattle (4-3)

5. Packers de Green Bay (6-2, défaite contre MIN)

6. Vikings du Minnesota (5-2, 17-18 SoV sur PHI)

7. Eagles de Philadelphie (5-2, 3-2 NFC pour la division, 13-23 SoV pour WC)

8. Ours de Chicago (4-2, 2-0 NFC)

9. Boucaniers de Tampa Bay (4-4, 4-2 NFC)

10. Cardinaux de l’Arizona (4-4, 2-3 NFC)

11. Cowboys de Dallas (3-3, 1-2 NFC)

12. Rams de Los Angeles (3-4, victoire contre les 49ers)

13. 49ers de San Francisco (3-4, défaite contre ARI)

14. Saints de la Nouvelle-Orléans (2-5, 2-3 NFC)

15. Géants de New York (2-5, 1-4 NFC)

16. Panthères de la Caroline (1-6)

Les 4 équipes de la NFC Nord sont en position éliminatoire

Le fait le plus intéressant dans le paysage des séries éliminatoires à l’heure actuelle est l’émergence de la NFC Nord. Alors que les Lions et les Vikings ont joué la semaine dernière, ce n’était que le deuxième match de division de l’année, ils n’ont donc pas eu l’occasion de s’affronter.

Une division de la NFL a-t-elle déjà envoyé toutes les équipes en séries éliminatoires ?

Aucune division de la NFL n’a jamais vu tous ses membres participer aux séries éliminatoires. Cela n’a été possible que lors de la saison 2020, lorsque la NFL a ajouté une troisième Wild Card pour permettre au vainqueur de la division et aux trois autres équipes de gagner une place.

Classement des divisions de la NFL

AFC Est

Bills de Buffalo, 5-2 Dauphins de Miami, 2-5 Patriots de la Nouvelle-Angleterre, 2-6 (H2H contre NYJ) Jets de New York, 2-6

AFC Nord

Steelers de Pittsburgh, 5-2 Corbeaux de Baltimore, 5-3 Bengals de Cincinnati, 3-5 Browns de Cleveland, 2-6

AFC Sud

Texans de Houston, 5-2 Colts d’Indianapolis, 4-3 Jaguars de Jacksonville, 2-6 Titans du Tennessee, 1-6

AFC Ouest

Chefs de Kansas City, 6-0 Broncos de Denver, 4-3 Chargeurs de Los Angeles, 3-3 Raiders de Las Vegas, 2-5

NFC Est

Commandants de Washington, 5-2 (H2H sur PHI) Eagles de Philadelphie, 5-2 Cowboys de Dallas, 3-3 Géants de New York, 2-5

NFC Nord

Lions de Détroit, 6-1 Packers de Green Bay, 6-2 Vikings du Minnesota, 5-2 Ours de Chicago, 4-2

NFC Sud

Faucons d’Atlanta, 5-3 Boucaniers de Tampa Bay, 4-4 Saints de la Nouvelle-Orléans, 2-5 Panthères de la Caroline, 1-6

NFC Ouest