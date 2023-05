Classement MLS Power: Miami et LA Galaxy font la course vers le bas

Il fut un temps où les équipes de la MLS faisant une course profonde dans la Ligue des champions de la CONCACAF étaient une affaire majeure non seulement pour ce club, mais pour les fans de tous les clubs de la MLS. Toute la ligue a soutenu le Real Salt Lake dans sa course vers la finale du mouvement #MLSforRSL, et ce fut un moment majeur dans l’histoire de la MLS.

Les fans de la ligue se soucient-ils plus du succès continental ? Les Sounders de Seattle ont finalement percé et remporté le tournoi l’année dernière, il n’y a donc plus d’histoire à écrire. On croit également de moins en moins qu’un club MLS remportant le tournoi déplace de manière significative l’aiguille pour la ligue dans son ensemble, d’autant plus que la nouvelle Coupe des ligues ajoute plus de matchs entre les clubs MLS et Liga MX.

Alors que LAFC se prépare pour la finale de la Ligue des champions de cette saison contre le Club León, nous savons que les fidèles Black and Gold seront à leur paroxysme, mais ce ne sera probablement pas le cas ailleurs, et la MLS fonctionnera comme d’habitude. . Quoi qu’il en soit, c’est l’affaire de mercredi, lors du coup d’envoi du match aller de la finale. À l’heure actuelle, nous devons classer les équipes en fonction de la façon dont elles jouent dans les matchs de la MLS.

Classement précédent : 1

Les Noir et Or ont eu le week-end pour se préparer pour la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Classement précédent : 2

Vous pouvez vous asseoir ici et dire que l’attaque des Garys n’a toujours pas cliqué, mais ils sont toujours en tête de la ligue après avoir gagné au Colorado. Et à quel point pourraient-ils être terrifiants si cette attaque se déclenche ?

Classement précédent : 3

Le NSC a parfois eu du mal lorsque les équipes mettent des numéros derrière le ballon et ne leur permettent pas de jouer dans l’espace, ce qui rend particulièrement important qu’elles n’autorisent pas le premier but. Et pourtant, après avoir pris du retard sur Columbus samedi, Nashville est revenu en trombe avec trois buts consécutifs. Cette équipe s’améliore de jour en jour.

Classement précédent : 5

Les Red Bulls ont connu des difficultés cette saison, mais ce n’est pas à cause de leur défense. RBNY a été l’une des équipes défensives les plus avares de la ligue et les Sounders n’ont eu aucun problème à générer des occasions contre eux. Ils auraient probablement dû marquer plus d’un but, mais ils ont remporté la victoire et l’attaque a vraiment cliqué contre une très bonne défense. C’était une bonne journée à Seattle.

Classement précédent : 7

City a capitalisé sur chaque erreur des Whitecaps pour gagner, 3-1. Ils sont maintenant à 2,14 points par match à domicile, mais ont un xGD négatif lors des matchs à CITYPARK. Essayez de donner un sens à cela.

Classement précédent : 8

Vous vous souvenez de toutes ces attaques rapides qui ont fait de l’Union l’une des meilleures équipes de la ligue ? Vous seriez pardonné si vous les aviez oubliés lorsqu’ils ont disparu au début de cette saison, mais ils sont de retour, tout comme l’Union. NYCFC était la dernière équipe à tomber à Philadelphie.

Classement précédent : 4

La défense de la Nouvelle-Angleterre a implosé contre Chicago et leur séquence sans victoire s’est étendue à trois, mais au moins ils ont obtenu un match nul et Le banger d’un but de Noel Buck.

Classement précédent : 6

Il n’y a pas de honte à perdre à Nashville et tout indique dans cette équipe qu’elle est bonne, mais elle a perdu quatre de ses six derniers matchs. Le système de Wilfried Nancy est toujours en place et il serait judicieux de parier sur leur amélioration, mais s’ils voulaient commencer à gagner quelques matchs de plus maintenant, ce serait probablement une bonne idée.

Classement précédent : 9

Les Five Stripes étaient horribles à Orlando et ont en quelque sorte volé un point. Courez, ne marchez pas, chez Atlanta.

Classement précédent : dix

Les Quakes avaient joué un match décent jusqu’à ce que Benji Kikanović marque pour leur donner une avance à la 70e minute sur Dallas. Le problème est qu’ils ont arrêté de jouer après ce but et le point qu’ils ont pris était peut-être plus qu’ils ne le méritaient.

Classement précédent : 11

Jimmy Maurer debout et regardant le ballon rebondir lentement sur le sol, sur le poteau et à l’intérieur n’était pas le meilleur gardien de but, mais l’égalisation de Nkosi Tafari quatre minutes après le temps d’arrêt était une bonne façon de quitter San Jose.

Classement précédent : 14

Le Dynamo avait beaucoup de travail à faire lorsque le nouveau propriétaire a pris le relais et a nommé Ben Olsen comme nouvel entraîneur. Cela n’allait jamais être une solution miracle, mais prendre le contrôle du Texas serait un excellent premier pas. Après un match nul avec Dallas la semaine dernière, ils ont battu Austin cette semaine et devinez qui est au sommet de l’état ?

Classement précédent : 12

Les Caps ont été, encore une fois, majoritairement bons, à Saint-Louis, mais ils ont été catastrophiques devant leur propre but et battus haut la main. Le tiers central continue d’être une force pour Vancouver, mais ils doivent comprendre les deux boîtes.

L’entraîneur-chef de l’Inter Miami, Phil Neville, crie lors du match contre le CF Montréal à Montréal, Canada, le 27 mai 2023. Graham Hughes/La Presse canadienne via AP

Classement précédent : 16

Les Lions ont toujours une tendance à la hausse et seule une cruelle chance les a relégués à un match nul après avoir dépassé Atlanta samedi, mais ces deux points perdus feront néanmoins mal.

Classement précédent : 13

Les Loons n’ont qu’une seule victoire en six matches à domicile après s’être contentés d’un match nul 1-1 avec RSL. D’une certaine manière, le terrain à domicile est devenu le problème.

Classement précédent : 15

Juste au moment où vous êtes prêt à croire que DC est peut-être meilleur qu’une « équipe décente », ils vont à Toronto et perdent face à une équipe TFC très désordonnée.

Classement précédent : 17

Beaucoup d’équipes vont mieux paraître qu’elles ne le sont parce qu’il y a tellement d’équipes qui entrent dans les séries éliminatoires maintenant qu’elles traînent autour de la ligne de coupure. Les Timbers semblent être l’une de ces équipes, mais quiconque a vu la façon dont SKC les a fumés dimanche ne sera pas dupe en pensant que cette équipe est décente en ce moment.

Classement précédent : 18

Les Rapids étaient, comme toujours, difficiles à affronter, mais, encore une fois, comme toujours, ils n’ont tout simplement pas les moyens de créer des occasions si l’autre équipe ne commet pas d’erreurs. Cincy n’a pas commis d’erreur et les Rapids ont perdu, 1-0.

Classement précédent : 22

Le TFC a plutôt bien joué cette saison, et pourtant, il se situe au bas du tableau ou presque. Alors naturellement, après une semaine de désordre complet et de luttes intestines menant au banc de Federico Bernardeschi, ils ne jouent pas particulièrement bien et battent de toute façon une équipe DC en plein essor. Les Reds n’ont aucun sens, mais au moins pour le plus grand plaisir de leurs fans cette semaine.

Classement précédent : 19

Si RBNY pensait que perdre contre les Sounders était mauvais. Attendez simplement qu’ils fassent le long vol de Seattle à Miami pour jouer en milieu de semaine sur un court repos.

Classement précédent : 20

Le problème d’être une équipe qui ne peut pas gagner à l’extérieur, c’est qu’il faut être presque parfait à domicile. Les Pigeons n’étaient pas si perdus contre Philadelphie.

Classement précédent : 23

Ils ont battu le Galaxy (qui ne le fait pas ?) pour en faire cinq victoires sur leurs sept derniers (regardez-les aller !). Le voyage de la semaine prochaine à Philadelphie nous en dira long sur la situation de cette équipe.

Classement précédent : 24

Le Fire n’a pas seulement obtenu des résultats dans trois des quatre matches depuis que Frank Klopas a pris le relais. Leurs matchs marquent en moyenne quatre buts par match au cours de cette période. Le match nul 3-3 de cette semaine avec les Revs n’était que le dernier en date de la nouvelle philosophie Fun As Hell Games du Fire.

Classement précédent : 21

Austin a perdu contre Houston, mais le 100e but de Gyasi Zardes mérite d’être mentionné. Il a été critiqué à divers moments de sa carrière pour certaines de ses limites, et ces limites peuvent être frustrantes, mais l’homme a remporté la Coupe MLS à deux reprises, dans deux clubs différents, et a joué un rôle majeur dans la capture des deux. Il est un très bon joueur gagnant dans cette ligue depuis longtemps et mérite une célébration pour avoir atteint le cap du siècle. Félicitations Gyasi.

Classement précédent : 26

L’élan de la séquence de quatre victoires consécutives de Montréal a été stoppé par des défaites consécutives, mais ils ont eu raison de Miami au cours du week-end pour revenir du côté des vainqueurs.

Classement précédent : 28

Le Sporting a battu les Timbers et a maintenant pris 10 de ses 15 derniers points disponibles. Leur seule défaite au cours de cette période contre Saint-Louis fait mal, mais KC a quelque chose à faire maintenant.

Classement précédent : 27

Le patron du Minnesota, Adrian Heath, a comparé le fait de jouer à RSL avoir « mal aux dents » après leur match nul à Saint-Paul. Vous savez, cela a fait sourire Pablo Mastroeni.

Classement précédent : 25

La séquence de trois victoires consécutives de Miami a permis à l’entraîneur Phil Neville de quitter la sellette, mais ils ont depuis perdu trois matchs de suite et compte tenu de leur manque d’inspiration lors de la défaite de samedi contre Montréal, il pourrait très bien être de retour sur la sellette maintenant.

Classement précédent : 29

Leur dernière défaite, à domicile contre Charlotte, s’est terminée avec les quelques supporters qui ont brisé le boycott organisé crier sur les joueurs et le manager Greg Vanney, qui a essayé en vain d’avoir une discussion avec eux. Ensuite, Vanney a dû s’asseoir sur le podium et prendre la chaleur lors de la conférence de presse pendant que le président de l’équipe sous le feu, Chris Klein, se tenait debout et regardait. Pendant ce temps, la propriété d’AEG n’a rien dit ou fait pour indiquer qu’elle se souvient qu’elle possède le Galaxy. Ce n’est pas un club sérieux.