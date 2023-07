Classement MLS Power : les trébuchements de Philly sont-ils une raison de s’inquiéter ?

L’Union de Philadelphie a perdu deux matchs de suite, d’abord à Atlanta, puis contre le Galaxy samedi. Brett Davis – USA AUJOURD’HUI Sports

Le mercato MLS est officiellement rouvert et les équipes sont déjà à pied d’oeuvre.

Chicho Arango a marqué lors de ses débuts au Real Salt Lake, Teemu Pukki est monté sur le terrain pour Minnesota United, Rafael Navarro serait en route pour les Colorado Rapids et il y a d’autres signatures en cours de route. Oh oui, il y a aussi ce gars de Lionel Messi qui va bientôt porter le rose de l’Inter Miami.

Les nouvelles recrues peuvent transformer une mauvaise équipe en une bonne équipe, ou une bonne équipe en une grande équipe, mais elles ne peuvent pas remonter dans le temps et accumuler des points dans la première moitié de la saison. Ce que les équipes font maintenant définit toujours ce pour quoi elles joueront plus tard.

Alors, quelles sont les équipes jusqu’à maintenant? Vérifions les 29 :

Classement précédent : 1

Il n’y a pas beaucoup de raisons de s’inquiéter à Cincinnati, même si son match nul à Charlotte n’a pas été le résultat qu’il recherchait. Sa réponse après une défaite 2-0 a été impressionnante, mais le carton rouge à Ian Murphy a mis fin aux chances de prendre tous les points. C’est son deuxième de la saison, malgré ses minutes limitées, donc Cincinnati va devoir régler ça avant d’entrer dans les matchs où une erreur peut coûter sa saison à l’équipe.

Classement précédent : 3

Le NSC a assez bien joué pour un résultat à Chicago, donc ce n’est pas comme si sa performance était aussi mauvaise lors de la défaite 1-0, mais ce n’était pas du tout une bonne 90 minutes et sa capacité à jouer par derrière reste une préoccupation.

Classement précédent : 4

Cela avait l’air drôle et inoffensif quand Cucho Hernández a reçu un carton jaune pour dissidence à la mi-temps et est reparti avec un sourire sain, mais ce n’était pas si drôle quand il a pris un deuxième carton jaune après la pause. Dessiner Miami et NYCFC à domicile est absolument une semaine de quatre points.

Classement précédent : 2

Vous souvenez-vous quand l’Union était définitivement, vraiment, sans aucun doute de retour ? Eh bien, ils en ont perdu deux de suite depuis lors, y compris la défaite de samedi contre le Galaxy qui les a vus incapables de rassembler beaucoup de ballons, même contre une défense inégale.

Classement précédent : 8

Les Sounders ont marqué ! Ils l’ont fait trois fois ! Leur attaque latente était une menace du début à la fin. C’était tout ce que Seattle aurait pu attendre de son voyage à Vancouver, y compris la fin de sa séquence de six matchs sans victoire en Coupe Cascadia.

Classement précédent : 7

Aziel Jackson a finalement eu sa chance en MLS cette saison, et il a réussi. Son premier but de l’année a battu Toronto samedi, et c’était exactement ce qu’il méritait. La capacité de City à prendre des gars et à les transformer en plus que tout autre club ne pensait possible est ce qui les a placés au sommet de l’Ouest.

Classement précédent : 5

Les Revs étaient furieux que l’égalisation potentielle d’Andrew Farrell contre RBNY ait été refusée par VAR, mais peut-être qu’ils n’auraient pas dû laisser Frankie Amaya de 5 pieds 4 pouces marquer une tête.

Classement précédent : 9

Les Five Stripes semblent rarement être à pleine puissance, mais les résultats ne cessent de s’additionner. Cette semaine, c’est Brooks Lennon qui a suivi le coup franc presque parfait de Thiago Almada qui a frappé le poteau pour le but gagnant à Montréal.

Classement précédent : 6

Il est compréhensible que les Noirs et Or aient du mal à la suite de leur défaite en Ligue des champions de la Concacaf. Ils ont tout versé là-dedans et ont échoué, mais cela fait plus d’un mois depuis, et ils ne se sont toujours pas sortis de la boue. Une défaite contre le Galaxy et un match nul à domicile avec San Jose en font deux victoires sur leurs 12 dernières dans toutes les compétitions.

Classement précédent : dix

Coup de pied de but, sur une tête renversée, sur un but en trois touches. Si vous pouvez marquer un but comme celui-là, vous allez probablement décrocher un résultat, mais la défense des Caps s’est effondrée contre Seattle et les points ont disparu.

Classement précédent : 12

Le match nul 2-2 du Dynamo contre le SKC sera sûrement transformé en victoire après que la ligue ait légitimement fait de ce magnifique but de Houston une valeur de deux:

Y así se juega el fútbol champagne aquí en Houston 🤌🤘#Baisse le pic.twitter.com/iofKV5p5Fe – Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) 9 juillet 2023

Classement précédent : 13

Personne n’appellerait le voyage d’Orlando mardi à Salt Lake City samedi un voyage facile, mais cela ne peut pas expliquer le fait d’avoir battu Toronto 4-0 puis d’avoir été battu par RSL par le même score. Parlez d’une semaine de coup de fouet cervical.

Classement précédent : 15

Alan Pulido sera-t-il transféré hors de Kansas City ? Partira-t-il en transfert gratuit après la saison ? On ne sait pas quel est l’avenir de l’ancien international mexicain, mais son présent est une machine à marquer des buts, et il en a marqué deux autres à Houston. C’est dommage que la défense n’ait pas pu faire en sorte que cela résiste à une victoire et que SKC ait dû se contenter d’un seul point.

Classement précédent : 14

Au moment où Teemu Pukki a quitté le banc pour ses débuts, les Loons étaient déjà menés 3-0 à domicile contre Austin. La défense n’était pas si intéressée à participer à la fête Pukki.

Teemu Pukki a fait ses débuts en MLS samedi soir, mais il n’a pas pu sauver le Minnesota d’une défaite 4-1 contre Austin. Brace Hemmelgarn – USA TODAY Sports

Classement précédent : 16

Le courant a été coupé, Daniel a été expulsé et les Quakes sont quand même sortis de Los Angeles avec un point. Un point bizarre est toujours un bon point.

Classement précédent : 19

Il a fallu 23 minutes à Chicho Arango pour marquer à ses débuts, et RSL n’a jamais ralenti à partir de là en route vers une victoire 4-0 sur Orlando. Tout le monde a crié pour que cette équipe obtienne un bon attaquant et maintenant elle l’a. Attention.

Classement précédent : 11

Les défaites contre DC et Colorado en font six défaites au cours de leurs huit dernières et seulement deux victoires au cours des 10 dernières. Tournez-le comme vous le souhaitez, mais les points positifs ne peuvent pas vous faire détourner le regard des résultats.

Classement précédent : 17

La joie d’une bonne victoire à Dallas a été jetée par la fenêtre par un match nul à domicile contre Miami. Tu veux toujours gagner à domicile, mais contre la pire équipe de la ligue, tu dois gagner. Croisons les doigts pour que les deux points perdus ne reviennent pas hanter Dallas en fin de saison.

Classement précédent : 18

Espérons qu’aucun des Timbers ne se soit blessé en jouant avec des feux d’artifice pendant leur semaine de repos.

Classement précédent : 20

Il a fallu monter un homme et VAR pour que RBNY prenne trois points aux Revs, mais ils ne sont pas en mesure de se montrer pointilleux sur la façon dont ils gagnent des matchs en 2023 et, parce que c’est la MLS, ils sont en plein dans la chasse aux séries éliminatoires.

Classement précédent : 27

Riqui Puig a traité le Rose Bowl comme si c’était le Camp Nou en battant LAFC, puis il a organisé un autre spectacle pour vaincre l’Union. Si le Galaxy ne met pas une grosse prolongation de contrat devant lui tous les jours pour le reste de l’année, ils ne font pas leur travail.

Classement précédent : 23

Battre le FC Dallas, c’est bien, mais signer un avant-centre de joueur désigné? Ouais, c’est le vrai bon truc. Je croise les doigts Rafael Navarro peut être le buteur qui peut donner aux Rapids les résultats que leur bon jeu dans les deux premiers tiers mérite.

Classement précédent : 24

Le match nul du NYCFC à Columbus était très impressionnant, même s’il aurait dû être une victoire. Leur match nul à domicile avec Charlotte ne l’a pas été, mais ils sont toujours dans la course aux séries éliminatoires malgré leurs difficultés, et chaque point compte.

Classement précédent : 25

Fabian Herbers a continué sa forme chaude pour battre Nashville, et si le Fire fait les séries éliminatoires, il y a fort à parier que ce sera à cause de l’Allemand.

Classement précédent : 26

Sebastián Driussi était stellaire, Austin était apparemment une menace à chaque fois qu’ils passaient en transition, et c’était une super soirée pour être Vert. Cela ressemblait à 2022. Espérons que la forme qu’Austin a flashé dans le Minnesota reste le reste de l’année.

Classement précédent : 21

Les Reds ont été anéantis par Orlando puis battus par St. Louis à domicile alors que l’ère post-Bob Bradley continue de mal tourner. Prêter Franco Ibarra peut aider, même s’il n’est pas particulièrement content du déménagement.

Classement précédent : 22

Cela doit faire mal à l’entraîneur Hernán Losada qu’aucune combinaison de joueurs sur la liste ne puisse faire du CFM l’équipe offensive qu’il veut. Il n’y a tout simplement pas assez de puissance de feu là-bas, mais l’équipe se défend de plus en plus décemment et elle a presque décroché un point contre Atlanta.

Classement précédent : 28

La foule à Charlotte était dingue, comme d’habitude, et Karol Świderski a marqué deux fois et la Couronne s’est mise en route pour une victoire phénoménale sur Cincy. Malheureusement, cela s’est effondré en seconde période et ils ont dû se contenter d’un match nul, même après avoir monté un homme pendant les 15 dernières minutes. Mais leur match nul mercredi au NYCFC était plutôt bon.

Classement précédent : 29

Les matchs nuls contre Columbus et DC font une paire de bons résultats, et ce sont les enfants qui aident à livrer. Ils avaient six joueurs locaux sur le terrain ce week-end et ils ont tenu bon, menés par Benjamin Cremaschi.