Classement MLS Power : les talents d’Acosta propulsent Cincy au sommet

C’était la Great Goal Week en MLS, avec des finitions mémorables dans toute la ligue.

Lucas Zelarayán a volé la vedette en marquant un vainqueur du temps d’arrêt de sa propre moitié, mais Luciano Acosta a marqué son propre vainqueur du temps d’arrêt qui était presque aussi audacieux, le foutu curleur de Lorenzo Insigne était une œuvre d’art, Miguel Trauco a frappé une fusée dans le coin supérieur, Franco Escobar a marqué une demi-volée de 25 mètres et le coup à l’aveugle de Nicholas Gioacchini était sensationnel. Vous pourriez faire une vidéo sur les objectifs de l’année juste après ce week-end.

Lequel d’entre eux était le meilleur? On vous laisse le classement des buts, il est temps pour nous de classer les équipes.

Classement précédent : 2

C’est dommage que Vancouver ait marqué tard pour prendre un point à Cincy car le but absurde d’Acosta méritait d’être le vainqueur du match.

Classement précédent : 1

Il semble que la Ligue des champions de la Concacaf les ait finalement rattrapés à tous les niveaux. Un match nul contre Atlanta et un bombardement aux mains de Houston ont fait cinq défaites consécutives dans toutes les compétitions et LAFC semble avoir complètement perdu sa magie. Pariez sur eux pour le récupérer, comme Philly l’a fait après leur sortie de la coupe continentale, mais ils ont l’air tout aussi malheureux que l’Union l’a fait dans les affres de leur double devoir Ligue des champions/MLS.

Classement précédent : 3

Nous avons vu les limites de cette équipe à Toronto. Les Reds leur refusant des opportunités en transition, le NSC ne pouvait tout simplement pas créer d’occasions, et ils n’ont gagné qu’un point grâce à un hurleur de Sean Johnson. Pourtant, les séquences de neuf matches sans défaite prennent toujours un peu de chance et ils ont échangé contre une place internationale en milieu de semaine afin que la dernière pièce du puzzle d’attaque soit en route.

Classement précédent : 6

La séquence de neuf matches sans défaite est terminée et il n’y a pas de honte à perdre face à une équipe des Quakes qui est très bonne à domicile, surtout quand vous méritiez probablement au moins un match nul.

Classement précédent : 8

Tous les mots sur l’équipage ici font perdre du temps que vous pourriez passer à regarder le vainqueur de Zelarayán.

Avec un pas de retard sur le milieu de terrain, Lucas Zelarayán réplique avec un 2e but pour @ColumbusCrew! pic.twitter.com/kG0TNhYO36 – Ligue majeure de football (@MLS) 11 juin 2023

Classement précédent : 7

Ne regardez pas maintenant, mais Carles Gil a maintenant six buts et sept passes décisives cette saison. Battre Miami est un travail léger, mais la Nouvelle-Angleterre est un vrai problème quand Gil vole comme il l’a été cette année.

Classement précédent : 5

STL n’a pas mal joué contre le Galaxy et, un autre jour, a probablement gagné, mais ils ont été victimes de l’erreur imposée par la pression qui leur a valu tant de matchs cette saison.

Classement précédent : 9

Miles Robinson à l’arrière, Giorgos Giakoumakis en haut et Thiago Almada entre les deux ? Oui, cela fait beaucoup de papiers, et les Five Stripes ont eux-mêmes une séquence de six matchs sans défaite à montrer. Leur victoire contre DC samedi a été importante car même si le match nul en milieu de semaine avec LAFC n’était en aucun cas mauvais, c’était leur quatrième match nul consécutif et un point à la fois ne suffira pas.

Classement précédent : 4

Raúl Ruidíaz reste excellent quand il peut rester sur le terrain, et son doublé aurait dû suffire aux Sounders pour repartir de Charlotte avec plein de points. La chance n’était pas de leur côté, ce qui a été trop souvent le cas ces derniers temps, et ils ont dû se contenter d’un match nul. S’ils peuvent garder Ruidíaz en forme, il s’agit toujours d’un candidat de premier plan à la Coupe MLS.

Classement précédent : dix

Invaincu à domicile, une seule victoire à l’extérieur. Rien n’importe plus que l’emplacement dans un match des Quakes cette saison, comme Philly l’a découvert lorsque leur séquence sans défaite est décédée à San Jose samedi.

Classement précédent : 13

Les Caps auraient probablement aimé obtenir plus d’un point lors d’un match à domicile, mais contre Cincy, un point n’est pas si mal.

Classement précédent : 12

Le Dynamo a fait d’énormes progrès cette saison principalement en s’occupant des affaires, en évitant les erreurs et en prenant des points là où ils le pouvaient. En conséquence, leur meilleure victoire de la campagne à l’approche du week-end était probablement à domicile contre le New York City FC – à peine époustouflant. Eh bien, comment ça sonne 4-0 sur LAFC pour une victoire impressionnante? Houston a quelque chose de gros pour accrocher son chapeau maintenant.

Classement précédent : 14

Facundo Torres est à cinq buts et trois passes décisives cette saison après avoir ajouté une de chaque lors de la victoire d’Orlando sur le Colorado. Les Lions n’ont pas perdu depuis le 6 mai et ils ne cliquent toujours pas encore. S’ils le font, ce sera un problème pour le reste de l’Est.

Classement précédent : 11

Leur première ligne était souvent inexistante, leur milieu de terrain ne s’est jamais affirmé et la ligne de fond était chancelante. Sans surprise, Dallas a perdu à Portland. Au moins le gardien Maarten Paes a bien joué.

Classement précédent : 15

Les Loons ont été embarrassés par Montréal, 4-0. Les choses ne semblent pas bonnes pour le Minnesota en ce moment, mais il n’est toujours pas difficile de les voir bientôt courir. Emanuel Reynoso sera en pleine forme avant longtemps et les fondations de l’équipe sont établies, mais ils auront besoin d’un attaquant légitime à un moment donné.

Classement précédent : 17

Les Timbers sont revenus du côté souriant du tableau de bord contre Dallas. La défense continue de s’améliorer et Evander est à la hauteur, récoltant une magnifique passe décisive dimanche. Prochaine étape : demander de l’aide au Brésilien.

Classement précédent : 26

SKC a perdu une fois depuis début mai. C’était une perte douloureuse parce qu’elle s’est produite contre Saint-Louis, mais il est impossible de ne pas remarquer à quel point ils ont l’air bien depuis qu’ils sont en bonne santé. La défaite 4-1 de samedi contre Austin était plus ou moins la même pour une équipe qui se retrouve soudainement en séries éliminatoires. Alan Pulido a inscrit deux buts et une passe décisive, ajoutant de l’intrigue à la poursuite de Chivas contre le Mexicain.

Classement précédent : 16

La ligne haute et ultra-agressive Tyler Miller allait toujours mordre DC à un moment donné. Cela a finalement été le cas lors de leur défaite contre Atlanta.

Classement précédent : 19

Les Reds ont eu un moment magique avec Insigne et ils ont été organisés et disciplinés en défense. Ils ont suivi le plan pour battre parfaitement une bonne équipe de Nashville, jusqu’à ce que Johnson oublie comment attraper le ballon.

Classement précédent : 20

Leur semaine de congé était bien chronométrée.

Classement précédent : 18

Les Rapids continuent de bien jouer avec 10 hommes, mais le problème est qu’ils ont beaucoup d’entraînement. Samedi, ils ont augmenté la mise avec deux cartons rouges et ont donc terminé leur défaite contre Orlando avec neuf.

Classement précédent : 22

Il semblait que Seattle avait donné à Charlotte un coup de poing à plusieurs reprises samedi soir, mais avec leur foule tapageuse derrière eux, la Couronne a continué à se relever et a été récompensée par l’égalisation tardive de Patrick Agyemang. C’était une soirée amusante en Caroline.

Classement précédent : 25

CFM s’est finalement procuré un kit pour la maison et a immédiatement secoué le Minnesota, 4-0. Hasard? Absolument pas.

Classement précédent : 27

RSL a célébré la signature de Chicho Arango avec une performance dominante sur NYCFC. Malheureusement, ils ont réussi à ne pas marquer et ont dû se contenter d’un match nul décevant, mais ils avaient l’air bien et sont sur le point d’avoir un joueur qui changera la donne à l’avant. Tous à bord du train Claret et Cobalt. Destination : les séries éliminatoires ?

Classement précédent : 21

Alors que City Football Group organise des soirées de l’autre côté de l’Atlantique, leur équipe à New York est dans une situation désespérée. Les Pigeons ont eu une chance spectaculaire de quitter l’Utah avec un point et leur séquence sans victoire est maintenant de neuf matchs, une séquence qui ne les a vus marquer que cinq buts.

Classement précédent : 23

Jouer serré contre une bonne équipe comme Columbus et se faire arracher un point dans les arrêts de jeu sur un but de l’autre côté du milieu de terrain ? Monde froid.

Classement précédent : 29

Le Galaxy est toujours invaincu dans la ligue depuis le licenciement du président du club Chris Klein après un match nul à Saint-Louis. Malheureusement, la saison de Javier Hernández est terminée après avoir déchiré son ligament croisé antérieur lors de l’US Open Cup. Espérons que ce ne sera pas la dernière fois qu’il portera le maillot Galaxy, car non seulement il a bien joué depuis qu’il a rejoint le club en 2020, mais il a eu l’effort, l’attitude et la responsabilité que vous attendez de votre capitaine à travers des moments vraiment difficiles. Récupérer illico, Chicha.

Classement précédent : 24

Ce n’est pas seulement qu’Austin a encore perdu, cette fois à Kansas City. Ce n’est même pas qu’ils ont perdu facilement. C’est qu’il n’y a pas de voie claire pour une amélioration marquée. Cela semble être qui ils sont, et il semble de plus en plus que la saison dernière était la valeur aberrante pour une équipe qui a été généralement mauvaise depuis son entrée dans la ligue.

Classement précédent : 28

L’Inter a été soufflé par les Revs, et si les choses continuent comme elles l’ont fait, Lionel Messi en rose ressemblera beaucoup à ce qu’il était en quarts de finale de la Coupe du monde 2010 lorsque l’Argentine a été secouée, 4-0, par l’Allemagne.