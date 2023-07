Classement MLS Power: LAFC tombe inexplicablement dans l’ordre

Denis Bouanga et LAFC ont glissé vers une défaite 2-0 à Dallas samedi. Austin McAfee/Icon Sportswire via Getty Images

C’est la course inaugurale à la Coupe des Ligues !

Avec le nouveau tournoi obligeant toute la ligue à un mois de congé au milieu de la saison, il présente un véritable marqueur de mile dans la campagne MLS. À la fin de la Coupe des ligues, les équipes seront dans un sprint vers les séries éliminatoires, donc accumuler des points dans les semaines précédant la pause et se préparer pour la chute est primordial.

Quelles équipes bougent alors que nous approchons de la toute nouvelle compétition ? Vérifions avec les classements de puissance :

Classement précédent : 1

Les Garys n’avaient pas perdu de points à domicile en 273 jours avant que les Revs n’arrachent un match nul à Cincinnati samedi. Cincy méritait plus, mais à quelques reprises au cours de sa longue séquence de victoires au TQL Stadium, il a eu un peu de chance de prendre tous les points, donc tout s’égalise finalement.

Classement précédent : 2

Philly a perdu à Atlanta, mais il a remporté la plus grande victoire de quiconque dans la ligue la semaine dernière lorsqu’il a accepté une prolongation de contrat avec Jim Curtin qui le maintiendra au club après la fin de l’année.

Classement précédent : 3

NSC a remporté une victoire impressionnante et facile sur DC, démontrant à quel point ils sont bons, et Walker Zimmerman a décroché un carton rouge pour pouvoir avoir la semaine du 4 juillet.

Classement précédent : 5

La MLS laisser une autre équipe porter du jaune à Columbus est un crime, mais l’équipage a été récompensé pour cette injustice avec un magnifique but de Cucho Hernández et un peu de chance en battant RBNY.

Classement précédent : 6

Gustavo Bou, Carles Gil et un peu de chance ont suffi pour retirer un point à Cincinnati pour l’un des meilleurs résultats de toutes les équipes de la MLS cette saison.

Classement précédent : 4

Qui a maudit LAFC de ne pas trouver de but en première mi-temps contre Dallas ? Ils feraient mieux de se racheter, car ils auraient dû être en bonne voie vers la victoire bien avant la Toro pourrait leur voler trois points après la mi-temps.

Classement précédent : 7

Avec les points que City a déjà accumulés cette saison, il s’agit de prendre les points faciles en seconde période. Un coup franc et une pression facile pour deux premiers buts pour traverser le Colorado à la maison, c’est exactement cela.

Classement précédent : 8

Ils ont marqué un vrai but en direct à domicile qui a compté ! Et la défense a été aussi solide que jamais pour battre Houston 1-0.

Classement précédent : 9

Dans une saison où tout ce que font les Five Stripes est à la fois bon et mauvais, il était normal qu’ils aient une victoire méritée sur une bonne équipe de l’Union gâchée par une autre blessure à Giorgos Giakoumakis.

Classement précédent : dix

Yohei Takaoka a été très bon depuis qu’il s’est joint à Vancouver cet hiver, alors quand il a maladroitement renversé le ballon pour le troisième but de SKC, les Whitecaps ont dû savoir que ce n’était tout simplement pas leur soirée.

Classement précédent : 14

Exactement comment Dallas est sorti indemne de la première mi-temps contre LAFC reste un mystère, mais le deuxième 45 était bien meilleur, et le deuxième but de Bernard Kamungo de la saison était son deuxième vainqueur de match. Personne n’est plus opportun pour la feuille de match que Kamungo en ce moment, et ce sont les trois gros points qu’il a gagnés à Dallas.

Classement précédent : 11

L’arbitre devait-il montrer un deuxième carton jaune à Micael ? Non, nous avons vu des arbitres donner plus de latitude aux joueurs avant de montrer le rouge auparavant, mais ce n’est pas comme si Micael ne le méritait pas, et le Dynamo a perdu à cause de cela.

Classement précédent : 13

Facundo Torres est un vainqueur de match à lui tout seul, mais Ramiro Enrique s’est également inscrit sur la feuille de match contre Chicago, et s’il commence à trouver sa place, faites attention. Les Lions sont dangereux.

Classement précédent : 15

Un doublé d’Emanuel Reynoso, une domination sur Portland et une signature de Teemu Pukki ? Les Loons se préparent pour la deuxième moitié de la saison en grand.

Emanuel Reynoso a marqué deux fois lors de la victoire convaincante 4-1 du Minnesota contre Portland samedi. Matt Krohn – USA TODAY Sports

Classement précédent : 18

SKC a changé les choses de manière considérable ces derniers temps, mais obtenir tous les points à domicile s’est avéré insaisissable. Ce n’était pas le cas samedi, alors que le Sporting a marqué trois buts en 20 minutes pour dépasser Vancouver et donner au Cauldron de quoi chanter.

Classement précédent : 12

La séquence sans victoire des Quakes est maintenant de quatre matchs, mais ils ont eu beaucoup de chance qu’il n’y ait pas eu une autre défaite, car VAR leur a donné un point contre le Galaxy.

Classement précédent : 16

Mordu à nouveau par la ligne haute et incapable de générer grand-chose même une fois que Nashville est descendu à 10 hommes, DC a appris à quel point ils étaient loin des meilleures équipes.

Classement précédent : 17

Les Timbers ont à peine une attaque assez bonne pour soutenir une défense qui joue généralement bien. Ils n’ont certainement pas l’attaque pour sauver une défense qui a été déchirée par le Minnesota.

Classement précédent : 21

Une victoire à Toronto a prolongé leur séquence sans défaite à 10 matchs. S’ils pouvaient faire en sorte que les responsables du calendrier se débarrassent de tous leurs matchs à domicile, ils seraient candidats à la Coupe MLS.

Classement précédent : 19

RBNY a bien joué à Columbus, mais le tableau de bord ne l’a pas montré. Quand les choses vont mal, la chance ne veut rien avoir à faire avec vous non plus.

Classement précédent : 20

Le premier match de l’ère post-Bob Bradley ne s’est pas bien passé. Les Reds ont eu la chance de ne concéder qu’une seule fois à RSL, mais ce fut tout de même une défaite convaincante contre RSL au BMO Field lors de leur premier match sous Terry Dunfield.

Classement précédent : 22

Le CFM n’a été battu que par le superbe but de Matías Pellegrini, qui n’a pas rendu justice à une assez bonne performance défensive. Le problème est que leur attaque était putride et que le NYCFC n’avait non seulement pas gagné en 11 matchs au total, mais qu’il n’avait pas gagné à l’extérieur toute la saison. Ne pas être en mesure de créer la moindre chance contre cette équipe à Montréal est difficile.

Classement précédent : 23

La défense sur coup de pied arrêté des Rapids était de mauvaise qualité sur un but, ils ne pouvaient pas gérer un jeu de transition assez basique sur un autre et leur attaque n’a presque rien créé. C’était une exposition assez inexistante à Saint-Louis.

Classement précédent : 25

Les Pigeons ont mis fin à la plus longue séquence sans victoire de la MLS à 11 matchs avec une victoire sur Montréal. Et maintenant, ils ont une séquence de six matchs sans défaite qui est la deuxième plus longue de la ligue. Le coup de fouet est fort avec celui-ci.

Classement précédent : 24

Il faisait chaud et humide, et le Fire était sur le point de perdre à Orlando, alors Arnaud Souquet a fait ce que beaucoup d’entre nous auraient fait dans cette situation : virer un mec, recevoir un deuxième carton jaune et prendre une longueur d’avance sur foutre le camp de là.

Classement précédent : 26

Tout l’élan de leurs victoires consécutives 3-0 contre leurs rivaux texans a disparu à Miami. Austin a réussi un point, mais dessiner un faible Inter pourrait tout aussi bien être une perte.

Classement précédent : 28

Le Galaxy a obtenu un penalty tardif pour remporter le Clásico de Californie, jusqu’à ce que l’arbitre consulte VAR et décide que peu importait la façon dont Jonathan Mensah avait commis une faute sur Daniel Aguirre, car Mensah a finalement récupéré une partie du ballon. Rien ne va dans le sens de LA cette saison.

Classement précédent : 27

La Couronne n’a pas gagné depuis mai, alors même si c’était bien pour eux d’avoir une semaine de congé, ils pourraient probablement en faire une autre.

Classement précédent : 29

Le pari de l’Inter sur un rebond de Josef Martínez ne s’est pas trop mal passé, ce qui rend d’autant plus surprenant qu’ils soient si mauvais. Au moins, le but de Martínez contre Austin était assez bon pour un match nul.