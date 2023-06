Classement MLS Power: LAFC, Cincinnati en tête, l’Inter Miami coincé

LAFC n’a pas pu remporter le titre de la Ligue des champions de la CONCACAF malgré une longue course jusqu’à la finale, mais maintenant ils doivent changer de forme et se concentrer sur la MLS, où ils sont toujours la meilleure équipe du moment. Cesar Gomez/Jam Media/Getty Images

L’été est arrivé et il est temps pour les surtensions de mi-saison dans la Major League Soccer. Les équipes qui ont eu du mal au début, que ce soit à cause des changements d’intersaison, des blessures ou simplement besoin de temps pour se gélifier, ont maintenant eu amplement le temps de régler les choses. Ils doivent faire une course maintenant et faire en sorte que leur jeu corresponde à la météo qui s’améliore rapidement.

L’Union de Philadelphie le fait déjà et cherche à nouveau à jouer le rôle de candidat à la Coupe MLS. Orlando City en montre également des éclairs. Mais pour les équipes qui n’ont toujours pas trouvé leur place, il est temps de commencer à faire retentir les sirènes car elles manquent de temps.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

Qui s’y prend ? Et qui doit commencer à se demander s’ils ont perdu 2023 ? Cela prendra plus de temps à régler, mais nous pouvons classer les équipes en fonction de leur situation actuelle. Allons-y.

Classement précédent : 1

Une grande partie de l’énergie du LAFC cette saison a été dirigée vers la Ligue des champions de la CONCACAF, mais ce n’est plus après qu’ils ont été surclassés, plus intelligents et plus disciplinés par le Club Leon en finale. Il est temps de revenir à MLS World maintenant et de reprendre les activités normales.

Classement précédent : 2

Deux autres victoires, au NYCFC et à Chicago, ont prolongé l’avance de Cincy dans la course Supporters Shield. Personne n’entre dans le stade TQL et ne marque un point ces jours-ci, encore moins une victoire. Ils ont remporté tous les matchs qu’ils ont organisés cette saison et cela s’avérera particulièrement précieux lors des séries éliminatoires, Cincy semblant de plus en plus susceptible d’avoir l’avantage du terrain tout au long des séries éliminatoires.

Classement précédent : 3

Hany Mukhtar contre une défense étirée du FC Dallas dans un match nul en fin de match. Devinez ce qui s’est passé ? Nashville a encore gagné.

Classement précédent : 6

Gagne sur Charlotte et Montréal, et regardez qui a pris 22 des 24 points depuis le 22 avril. C’est la puissance à laquelle nous nous attendions en pré-saison.

Classement précédent : 5

Les équipes sont entrées dans des matchs mieux préparés pour la presse chaotique de Saint-Louis, mais City a ajouté plus de danger à leur attaque en possession et ils ont été aussi bons qu’ils l’étaient au début de la saison lorsqu’ils battaient des équipes. Demandez à Houston, que City a battu 3-0 cette semaine.

Classement précédent : 8

Les buts affluaient au Lower.com Field cette semaine alors que l’équipage marquait sept victoires contre Colorado et Charlotte. La connexion entre Lucas Zelarayán et Chucho Hernández est aussi bonne que jamais.

Classement précédent : 7

D’un match nul 3-3 complètement fou à Atlanta à un match nul sans but dans le Bronx. Parlez de coup de fouet cervical. Les vrais Revs se montreront-ils s’il vous plait ?

Classement précédent : 4

Ils n’ont pas de chance et font face à de nombreuses blessures, donc les choses semblent pires qu’elles ne le sont, mais les choses ne vont toujours pas bien à Seattle. La défaite 1-0 contre San Jose était peut-être imméritée, mais ils n’ont rien créé du tout contre Portland lors d’un match nul 0-0.

Classement précédent : 9

Les Five Stripes sont bons, jusqu’à ce qu’ils ne soient vraiment pas bons, puis quand vous pensez qu’ils ne sont définitivement pas bons, ils redeviennent bons. Mener 2-0 contre les Revs, revenir pour prendre une avance de 3-2 à la 87e minute, puis concéder dans le temps d’arrêt pour un match nul les résumait assez bien.

Classement précédent : dix

Choix de l’éditeur 2 Connexe

C’était un miracle que les Quakes aient tenu bon pour battre les Sounders compte tenu de la façon dont ils ont joué après le but de Jeremy Ebobisse, mais cette équipe a eu de la malchance cette saison, il était donc normal que les dieux du football les bénissent cette fois-ci. Leur incapacité à créer des occasions de marquer après avoir monté un homme dans le Colorado est inquiétante, mais nous savions déjà qu’ils devaient ajouter du punch dans le dernier tiers cet été.

Classement précédent : 13

Les Caps ont fumé Houston, 6-2, et auraient dû battre SKC, mais ont dû se contenter d’un match nul car ils n’ont pas pu convertir leur excellent jeu de préparation en production dans le dernier tiers, comme d’habitude. S’il vous plaît, faites en sorte que cette équipe soit un grand joueur pour résoudre ce problème. Ils peuvent être si bons. Jolie, jolie s’il vous plait.

Classement précédent : 14

Les Lions ont prolongé leur séquence sans défaite à cinq avec une victoire complète de 3-0 contre RBNY et, peut-être tout aussi important, n’ont gardé que leur deuxième feuille blanche depuis le 4 mars. Si cette défense commence à se ressaisir, une course vers le haut de la table est sûr de suivre.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ DIMANCHE 3 JUIN (toutes les heures HE)

• Man City contre Man United (10 h)

• Celtic contre Inverness (12h30)

• Leipzig contre Eintracht Francfort (14h00)

Classement précédent : 11

Ils ont perdu contre SKC parce qu’ils ne pouvaient pas défendre avec des hommes derrière le ballon, puis ont perdu contre Nashville parce qu’ils étaient un gâchis en défense en transition. Ils ont une portée, au moins.

Classement précédent : 15

Les Loons ont perdu à Austin puis ont fait match nul à Toronto, ce qui signifie que ce n’était pas la meilleure semaine de résultats, mais Emanuel Reynoso est revenu avec une apparition de remplacement au cours du week-end et nous a immédiatement rappelé ce que le All-Star apporte à la table. Le Minnesota a soudainement un plafond beaucoup plus élevé.

Classement précédent : 12

L’amélioration du Dynamo cette saison a été motivée par l’effort et l’organisation qui ont empêché les matchs de leur échapper. Ce n’était pas le cas la semaine dernière alors qu’ils ont laissé les matchs aller loin, très loin dans une défaite 6-2 contre Vancouver et une défaite 3-0 contre St. Louis.

Classement précédent : 16

Parfois, une équipe marque de beaux buts lors d’un match nul 2-2 avec Montréal. Et parfois, ils battent Miami avec des buts comme, eh bien, appelez ça comme vous voulez :

Un objectif est un objectif ! pic.twitter.com/qr7bZlS7PB – DC United (@dcunited) 4 juin 2023

Classement précédent : 17

Les Timbers n’ont pas donné à leurs fans beaucoup de raisons de se réjouir dans un match moche avec les Sounders, mais c’était suffisant pour un match nul et prendre quatre points à Seattle début juin est une grande victoire pour Portland.

Classement précédent : 18

Après que Columbus les ait déchirés en milieu de semaine, il semblait que les Rapids étaient en difficulté lorsqu’un carton rouge les a renvoyés à 10 hommes contre San Jose, mais ils se sont bien défendus et ont obtenu un match nul bien mérité. Un maigre point d’une semaine de deux matchs n’est pas génial, mais la façon dont ils l’ont terminé l’était.

Classement précédent : 19

Les matchs nuls contre Chicago et le Minnesota ne sont pas terribles, mais un total de buts et à peine un barrage d’occasions ne changeront pas la mauvaise humeur sur le lac Ontario.

Classement précédent : 26

Ne regardez pas maintenant, mais SKC n’est qu’à deux points d’une place en séries éliminatoires après avoir battu Dallas et fait match nul à Vancouver. Le milieu de terrain Remi Walter a été excellent et maintenant il a des joueurs en bonne santé autour de lui.

Remi Walter, en bleu, a été une superbe force au milieu de terrain de SKC … mais il a besoin d’aide s’ils veulent revenir dans les places éliminatoires et s’y cimenter. Rick Ulreich/Icon Sportswire via Getty Images

Classement précédent : 20

Toutes les bonnes vibrations d’une victoire en milieu de semaine contre Miami ont disparu le week-end. Orlando menait déjà un but quand Andrés Reyes a vu rouge, deux autres buts ont suivi, une blessure a fait terminer RBNY avec 10 hommes et une saison errante et sans joie s’est poursuivie dans le New Jersey.

Classement précédent : 21

Une défaite contre Cincy et un match nul avec les Revs ne suffiront pas, surtout avec les deux matchs qui se déroulent à domicile. S’ils ont autant de difficultés sur la route, ils ne peuvent pas se permettre de perdre cinq points en une semaine à New York.

Classement précédent : 23

La seule chose sur laquelle nous comptions à Chicago était les matchs amusants, puis ils sont sortis et ont fait match nul contre Toronto et perdu contre Cincy. Tant pis pour le plaisir.

Classement précédent : 22

Les défaites contre Philly et Columbus incitent Charlotte à demander à certains joueurs de se remettre d’une blessure dès que possible.

Classement précédent : 24

Le Vert a suivi une victoire en milieu de semaine contre le Minnesota avec une assez bonne performance contre RSL, mais ils n’ont pas été récompensés pour leur jeu supérieur et ont dû subir une défaite difficile. Merci aux fans qui l’ont apporté même après un long retard météorologique.

Classement précédent : 25

CFM a poursuivi sa récente montée en puissance avec un bon match nul à DC, mais Philly les a fait sortir du terrain ce week-end. Avec la façon dont l’Union a regardé ces derniers temps, ce n’est cependant pas un signe avant-coureur. Les choses vont encore mieux à Montréal.

Classement précédent : 27

Perdre contre Los Angeles à domicile a été difficile, mais ils ont volé un point à Austin. Mélanger Diego Luna continue à bien jouer à la Coupe du monde U-20 et les États-Unis sortent donc il sera de retour à Salt Lake sous peu, et ce n’était pas une mauvaise semaine pour RSL.

Classement précédent : 29

Des célébrations ont éclaté parmi les fans de Galaxy lorsque le club a annoncé qu’il s’était séparé du président de l’équipe Chris Klein, a mis fin à un boycott organisé des fans exigeant un changement au sommet du club. Une victoire contre le Real Salt Lake n’a fait que maintenir la fête.

Classement précédent : 28

Phil Neville a obtenu la hache après une défaite contre les Red Bulls, mais cela n’a pas beaucoup aidé car ils l’ont suivi avec une défaite contre DC. Toute la saison est très rapidement devenue une question de montre Lionel Messi.