Classement MLS Power: la magie de Mukhtar amène Nashville au n ° 2

Ce fut une semaine légère en MLS, la plupart des équipes partant pour la trêve internationale et ne laissant que sept matchs à jouer dans la ligue.

Même si nous voulons toujours plus de matchs, la demi-pause dans le calendrier de la ligue a fourni une bonne occasion de jeter un regard plus approfondi sur les équipes. Après tout, nous sommes à peu près à mi-parcours de la saison régulière 2023 et la fenêtre de transfert d’été est à nos portes. Les équipes peuvent faire de grands pas et changer la trajectoire de leurs saisons.

Alors qui va bien ? Qui a besoin d’aide ? Et quel est l’état de ces clubs alors que nous mettons le pied au plancher pour l’été ?

Classement précédent : 1

Ils ont atteint la première place la semaine dernière et ont ensuite pu se lever pour la pause internationale en guise de récompense. Il y a encore de la place pour que leur attaque s’améliore, mais ce sera probablement plus une question d’amélioration interne que d’ajouter de nouvelles recrues cet été. Ils ont déjà l’équipe dont ils ont besoin.

Classement précédent : 3

Hany Moukhtar. Hany Moukhtar. Hany Moukhtar. Comment le MVP en titre de la ligue est-il si bon qu’il vous étonne encore semaine après semaine? Il l’a certainement fait avec son tour du chapeau pour battre St. Louis samedi.

Classement précédent : 2

Sans victoire lors de leurs trois derniers matchs après une défaite en milieu de semaine contre Houston et à la traîne du Sporting tôt samedi, LAFC semblait être en chute libre totale, mais ils sont revenus en trombe pour une grande victoire à Kansas City. Ce sera peut-être la victoire qui les sortira de leur funk post-Concacaf Champions League.

Classement précédent : 4

Cet été sera-t-il le dernier pour le manager Jim Curtin et le directeur sportif Ernst Tanner ? Ils sont en fin de contrat après la saison et méritent de soulever un trophée devant plus qu’une poignée de fans pendant une saison pandémique. Espérons que ce sera l’année où ils perceront.

Classement précédent : 6

Pas de Djordje Petrovic, pas de problème. Les Revs ont remporté une victoire 3-1 contre Orlando sans leur excellent gardien de but, ce qui est remarquable avec des équipes étrangères faisant la queue pour signer le filet de sécurité de la Nouvelle-Angleterre.

Classement précédent : 5

La passe décisive d’Alex Matan sur le but de Christian Ramirez était sa septième de la saison, rejoignant Lucas Zelarayán et Cucho Hernández à la marque. Trois joueurs avec plus de sept passes décisives à la mi-juin sont absurdes, mais ils ont concédé un égaliseur tardif à NYCFC dans un autre exemple des badinages de l’équipage avec une grandeur entravée par une incapacité à organiser un match complet.

Classement précédent : 7

City n’a pas mal joué à Nashville et, pendant une grande partie du match, il a semblé qu’il repartirait à juste titre avec un résultat. Malheureusement, le carton rouge de Kyle Hiebert et une forte dose de Mukhtar ont gâché plus d’une heure de bon football.

Classement précédent : 8

Les Five Stripes sont une très bonne équipe. Chaque métrique en dit autant. Mais ils ne sont pas géniaux et ils sont terriblement dépendants de Giorgos Giakoumakis et Thiago Almada, ce qui en fait une équipe très incohérente. Ce n’est pas idéal quand Almada semble susceptible de partir cet été, il n’est donc pas étonnant qu’Atlanta se sente si fragile.

Classement précédent : 9

Si vous deviez faire une liste des meilleurs prétendants à la Coupe MLS, vous seriez idiot de laisser de côté les Sounders, mais ils ne jouent pas comme ça depuis des semaines, ont eu de la malchance en plus de cela et ont perdu Jordan Morris. et Cristian Roldan à l’USMNT Gold Cup n’aidera pas.

Classement précédent : 12

Défendez bien, travaillez dur et capitalisez sur un coup de pied arrêté désordonné pour le seul but du match. La victoire du Dynamo à LAFC était un rêve de Ben Olsen.

Classement précédent : dix

Les Quakes et leur foule à guichets fermés auraient peut-être voulu voir plus d’action que ce qu’ils ont obtenu du match nul sans but contre Portland, mais ils ont obtenu ce peu de magie :

Classement précédent : 11

Les Caps génèrent des occasions, et ils n’en concèdent pas beaucoup. Tant de choses sur cette équipe sont encourageantes. S’il vous plaît, trouvez-leur un attaquant cet été et voyons ce qu’ils peuvent faire, car ils sont si proches.

Classement précédent : 14

Dallas est une équipe généralement bonne qui a du mal à gérer les situations et peut souvent transformer de bonnes performances en matchs nuls. Si seulement ils pouvaient passer à l’étape suivante, ce que nous disons depuis des années.

Classement précédent : 13

Les Lions n’ont pas trop mal défendu, mais les Revs les ont fait payer et Orlando n’a eu aucun contre-coup avec le ballon grâce à une série de joueurs absents à l’avant.

Classement précédent : 15

À leur meilleur cette saison, les Loons ressemblaient à une très bonne équipe à laquelle il ne manquait que quelqu’un qui pouvait débloquer de bonnes défenses. Ensuite, ils ont récupéré Emanuel Reynoso et il semblait que le Minnesota avait tout pour plaire. Les résultats, ou les performances, n’ont pas suivi, mais Reynoso est toujours en train de se remettre en forme et il est difficile de ne pas croire en l’équipe. Une course au milieu de l’été par les Loons semble plus probable qu’improbable.

Classement précédent : 16

Les Timbers ont décroché leur troisième feuille blanche consécutive, mais ils n’ont que cinq points à prouver après leur match nul sans but à San Jose, car ils n’ont marqué qu’un seul but pendant cette période. Leur incapacité à marquer cette saison n’est pas non plus de la malchance. Ils sont les derniers morts à l’Ouest dans xG.

Classement précédent : 26

Perdre contre LAFC était cruel. SKC était la meilleure équipe et avait les meilleures chances, mais après leur terrible début de saison, n’être qu’à un point d’une place en séries éliminatoires est un endroit assez remarquable. Maintenant, ils ont juste besoin de trouver comment rester en forme car quand ils ont une équipe complète, ils sont un problème.

Classement précédent : 19

Félicitations au TFC pour deux (!) semaines entières sans aucun combat interne (que nous connaissons).

Classement précédent : 18

Jouer avec 10 hommes ? Rugueux. Abandonner un but incroyable de l’autre côté du milieu de terrain ? Diabolique. Les deux se produisent-ils dans le même jeu ? Les dieux du football n’étaient pas du côté de DC contre RSL.

Classement précédent : 20

La première moitié de la saison a été gâchée dans le New Jersey. Ils ont déjà traversé un manager, n’ont pas fait faire un grand pas à un jeune joueur et Dante Vanzeir, leur grande signature de l’intersaison, avait eu du mal à avoir un impact alors qu’il n’avait pas été suspendu pour avoir utilisé une insulte raciale. Et pourtant, leurs paramètres sous-jacents indiquent qu’ils ont été un peu malchanceux. Ne pariez pas que les Red Bulls soient un concurrent, mais une équipe en séries éliminatoires ? C’est très en jeu.

Classement précédent : 21

L’entraîneur Robin Fraser continue de déployer une équipe compétitive dans un club qui, franchement, n’a jamais semblé particulièrement intéressé à le faire. Ce serait amusant de voir ce qu’il pourrait faire avec un peu de talent.

Classement précédent : 22

Nous en sommes à l’année 2 de « Vous ne pouvez pas faire exploser vos signatures DP aussi mal et vous attendre toujours à concourir ».

Classement précédent : 24

Pablo Ruiz n’a même pas eu à traverser le milieu de terrain pour marquer, et ce but absurde était une bonne façon de célébrer la prolongation de leur séquence sans défaite à l’extérieur qui remonte au 15 avril.

But de l’année 2023 : pic.twitter.com/LQaBbq6hiq – Vrai lac salé (@realsaltlake) 18 juin 2023

Classement précédent : 25

Les Pigeons ont volé un point à Columbus dans les arrêts de jeu grâce à la finition clinique de Gabriel Segal, mais cela n’a été possible que grâce à la passe bancaire parfaite de Richy Ledezma.

Classement précédent : 23

Quoi que l’on pense d’Hernán Losada en tant que manager, il était certainement un mauvais choix pour cette formation CFM et cela s’est montré au début de la saison, mais ils ont été une équipe assez compétitive depuis qu’ils ont perdu six de leurs sept premiers. Cela ne va guère exciter les fidèles montréalais, mais au moins c’est quelque chose.

Classement précédent : 26

Au revoir, Gaga Slonina et Jhon Durán. Bonjour Brian Gutiérrez et Chris Brady. D’une manière ou d’une autre, les Fire se révèlent être un excellent vivier de jeunes talents, mais ne progressent pratiquement nulle part ailleurs.

Classement précédent : 27

Alors que la plupart des équipes de la ligue attendent avec impatience de grands ajouts estivaux, le Galaxy est interdit de signatures étrangères en raison des sanctions qui leur sont imposées pour avoir enfreint les règles de salaire et de composition en 2019. Ils ont finalement limogé le président du club Chris Klein, mais son héritage perdure.

Classement précédent : 28

Le Dynamo est une équipe qui travaille dur, qui défend bien et qui espère que l’opposition fera des erreurs. D’une manière ou d’une autre, leurs rivaux Austin ont Sebastián Driussi et ne sont pas meilleurs pour créer des occasions. Quelque chose doit changer cet été au Q2 Stadium.

Classement précédent : 29

Toute semaine au cours de laquelle l’Inter n’a pas à jouer de match d’ici l’arrivée de Lionel Messi est une bonne semaine. L’année a été difficile à Miami et Messi est peut-être le seul à pouvoir la sauver.