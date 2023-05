Classement MLS Power: LA Galaxy touche le fond, LAFC reste en tête

Semaine de la rivalité ! La tradition de longue date de la MLS se concentrait sur le Clásico de Californie, mais les Sounders de Seattle et les Timbers de Portland ont obtenu la tête d’affiche. Le Derby de la rivière Hudson a également passé beaucoup de temps à souligner l’événement biennal, tandis qu’El Trafico a été la vedette ces dernières années, mais aucun de ceux présentés cette fois-ci.

De nouvelles rivalités ont occupé le devant de la scène, avec FC Cincinnati/Columbus Crew et St. Louis City/Sporting Kansas City sous les projecteurs. Le choc de l’Ohio comporte déjà sans doute le meilleur surnom de rivalité de la ligue, Hell Is Real, mais la bataille pour le Missouri (avec une touche de Kansas) est toujours sans nom. C’est bien mieux que les jours passés de la MLS où la ligue lui aurait donné un surnom aseptisé, mais il est temps pour les fans de St. Louis et de SKC de craquer. Nous avons besoin d’un grand nom de rivalité ici.

En attendant, classons les équipes !

Classement précédent : 1

L’usure de la Ligue des champions, de l’Open Cup et de la course au Bouclier des supporters a commencé à se faire sentir ces derniers temps. Ils sont toujours bons, mais les blessures et la fatigue apparaissent, comme lors d’un match nul avec SKC. Cela les oblige également à plus de rotations qu’ils ne le préféreraient probablement, comme en faisant asseoir Carlos Vela contre San Jose. Mais le problème, c’est qu’ils pourraient toujours faire sortir Vela du banc pour jouer contre des jambes fatiguées, ce qui est vraiment un code de triche et, sans surprise, leur a valu une victoire sur les Quakes.

Classement précédent : 3

L’enfer se sent paradisiaque après que les Garys aient sauté tôt et terminé fort pour battre Columbus. Ajoutez une victoire en milieu de semaine contre Montréal et il n’y a aucun doute à qui appartient l’Ohio en ce moment.

Classement précédent : 5

Hany Mukhtar est ce mec, et cela donne une couverture au NSC même lorsque leur défense normalement excellente n’est pas tout à fait à son meilleur, comme contre Miami et Charlotte cette semaine. Mukhtar s’est assuré qu’ils sont repartis avec six points de toute façon.

Classement précédent : 4

Giacomo Vrioni est de retour ! Mais Carles Gil est blessé maintenant et Gustavo Bou n’est toujours pas revenu de blessure. Les Revs ne peuvent tout simplement pas garder leurs gars en forme, il n’est donc pas étonnant qu’ils aient un match où ils se font sortir du bâtiment comme ils l’ont fait par Philly.

Classement précédent : 2

Si vous cherchez désespérément une victoire, appelez les Sounders. Kansas City a brisé sa séquence sans victoire contre Seattle et, cette semaine, Austin et Vancouver se sont tous deux débrouillés contre cette équipe.

Classement précédent : 6

Il est difficile d’avoir un swing plus important que de passer de jouer contre le Galaxy mercredi à jouer contre Cincy samedi. The Crew est certainement bien meilleur que LA, mais ils ne sont pas encore au niveau de leurs rivaux Hell Is Real.

Classement précédent : 7

Le Sporting a peut-être l’histoire et les trophées, mais City a la seule victoire dans cette rivalité naissante, et ce n’était pas non plus une victoire régulière. Ils ont martelé SKC et, pour une touche supplémentaire, Nico Gioacchini (né à Kansas City, Missouri) s’est inscrit sur la feuille de match. La journée n’aurait pas pu mieux se dérouler pour Saint-Louis.

Classement précédent : 8

Philly a eu de la chance de tirer DC mercredi, mais ils n’avaient pas besoin d’une telle chance en Nouvelle-Angleterre. Ils ont distingué les Revs avec une seconde mi-temps vraiment impressionnante pour prolonger leur séquence sans défaite à six. L’Union est de retour, vous tous.

Classement précédent : dix

La victoire de mercredi sur le Colorado était une clinique absolue. Atlanta était la meilleure équipe, le savait, a joué comme ça et est reparti vainqueur 4-0. Ils auraient pu faire la même chose à Chicago, surtout après avoir monté un homme, mais au lieu de cela, ils ressemblaient à une équipe d’amateurs. Ils ont concédé un but contre leur camp, n’ont pas pu trouver le ballon dans leur propre surface et ont même donné leur avantage numérique avec un carton rouge dans un décevant match nul 3-3. Nous savons à quel point les Five Stripes peuvent être bons, mais si souvent ils ne le sont tout simplement pas.

Classement précédent : 9

Combien pouvez-vous croire en une équipe qui reste sans victoire en sept matches sur la route ? Telle est la question à San Jose après sa chute à LAFC.

Classement précédent : 11

Jesús Ferreira cuisine toujours après un doublé pour battre Vancouver en milieu de semaine, mais lui et Dallas n’ont pas trouvé le moyen de transformer leur avance de 1-0 et leur contrôle total en un deuxième but contre Houston. Le Dynamo les a ensuite fait payer avec une égalisation tardive. Ne pas pouvoir enterrer les équipes est un problème qui remonte à la saison dernière pour le FCD et ils ne semblent pas particulièrement proches de le résoudre.

Classement précédent : 12

Il n’y a pas de meilleur moyen de mettre fin à une séquence de défaites que de battre votre rival et les Caps ont complètement étranglé les Sounders. Ce fut une performance impressionnante pour toute l’équipe et une autre performance particulièrement bonne pour Ali Ahmed, qui continue d’avoir un impact des deux côtés du terrain.

Classement précédent : 13

Une paire de victoires 1-0 contre Houston et Portland fait une bonne semaine au Minnesota, mais ils étaient encore un peu dépourvus d’options. Si seulement il y avait un joueur spectaculairement créatif capable de briser les défenses qui attendent dans les coulisses. Quelqu’un comme, je ne sais pas, Emanuel Reynoso ?

Classement précédent : 14

Voler un point à un rival avec du cran et un but sur un corner tardif ? Les Ben Olsen sont forts dans cette équipe, mais une certaine qualité supplémentaire en été est indispensable, comme l’a montré leur incapacité à créer lors d’une défaite en milieu de semaine contre le Minnesota.

Classement précédent : 17

DCU a pris 14 points lors de ses sept derniers matchs après avoir fait match nul à Philadelphie et dépassé le Galaxy. C’est une équipe légitime en séries éliminatoires, et qui aurait pu deviner qu’elle pourrait y arriver aussi rapidement au milieu de la saison dernière. Wayne Rooney fait de la magie.

Classement précédent : 18

Les Lions sont loin des hauteurs élevées que certains d’entre nous attendaient d’eux avant la saison, mais les choses s’améliorent. Ils ont fait match nul avec le NYCFC puis ont remporté la Floride avec une victoire sur Miami, en grande partie grâce au jeu de plus en plus excellent d’Ercan Kara.

Classement précédent : 19

180 minutes et aucun but pour les Timbers. Ils ont simplement besoin de tirer le meilleur parti de leur temps sur le ballon. Une partie de cela ajoute un peu plus de qualité dans la fenêtre de transfert d’été, mais le système ne leur fait pas non plus de faveurs. Ils ont eu de la chance de prendre un point à RSL, mais ils n’ont pas été aussi chanceux contre Minnesota.

Classement précédent : 15

Les Rapids ont marqué des points cette saison principalement en ne se tirant pas une balle dans le pied, puis ils ont passé toute la semaine à donner le ballon et les chances à Atlanta et à Salt Lake.

Classement précédent : 20

Troy Lesesne n’a été en charge de RBNY que pendant trois matchs, mais il a déjà pris près de la moitié des points du club cette saison. Un match nul à Toronto et une victoire contre Montréal lui donnent sept points depuis sa prise de fonction et ce n’est pas seulement une nouvelle énergie au Red Bull Arena non plus. Ils gardent mieux le ballon et montrent une gamme plus large dans leur jeu depuis qu’il a pris le relais.

Classement précédent : 21

Les Pigeons étaient dans les hauteurs de l’Est il y a un mois malgré le fait qu’ils n’aient pas gagné loin de chez eux. Ensuite, ils se sont lancés dans quatre matches consécutifs, qui se sont soldés par un match nul à Orlando mercredi. Ils sont toujours sans victoire à l’extérieur et ils sont maintenant sous la ligne des séries éliminatoires. Certains matchs à domicile les remettront sûrement parmi les équipes des séries éliminatoires, mais ils doivent trouver comment jouer loin de New York.

Classement précédent : 23

Il y avait beaucoup de sourcils levés quand Austin a récupéré Gyasi Zardes pendant l’intersaison. Il a prouvé qu’il était un bon attaquant de la MLS, mais il semblait mal à l’aise à Austin et le début de la saison l’a confirmé. Ils ont peut-être compris les choses, cependant, avec Zardes marquant les vainqueurs contre Seattle et Toronto cette semaine.

Classement précédent : 16

Faire match nul à domicile contre RBNY, perdre à Austin, fond de l’Est et Federico Bernardeschi en a marre. Il a interpellé tout le monde, du haut du club jusqu’en bas. Ils jouent encore assez bien au football, mais ils ne peuvent pas le transformer en points, alors qu’importe ?

Classement précédent : 24

Charlotte a suivi sa victoire en milieu de semaine contre Chicago avec une défaite tardive contre Nashville, grâce à Hany Mukhtar. Ils ne sont pas la première équipe à être battus par le MVP en titre, mais compte tenu du peu de Charlotte qui est sortie de leurs joueurs désignés, il est difficile de ne pas s’éloigner de ce match en se demandant à quel point ils peuvent être bons s’ils frappent quelqu’un comme Mukhtar.

Classement précédent : 22

Ce ne sera pas une saison mémorable à Chicago, mais le match nul de samedi avec Atlanta pourrait l’être. Ils ont joué un homme pendant une grande partie du match, ont pris du retard deux fois et sont tout de même repartis avec un point après l’égalisation de Georgios Koutsias à la 89e minute. C’est un bon moyen de calmer la défaite en milieu de semaine à Charlotte.

Classement précédent : 25

Perdez six d’affilée, gagnez trois d’affilée et maintenant perdez deux d’affilée. Le coup de fouet à Miami a frappé encore plus fort avec la deuxième défaite de la semaine contre Orlando. L’Inter était complètement à court d’idées sur le ballon, ce qui est d’autant plus problématique que la défense n’a jamais été fiable, même lorsqu’elle en a gagné quelques-unes.

Classement précédent : 26

La séquence de quatre victoires consécutives de Montréal est terminée après les défaites contre Cincy et RBNY cette semaine. Cette défense qui avait si bien réussi à reconstituer les draps propres lors de ses quatre victoires a complètement disparu dans ces défaites, abandonnant cinq buts.

Classement précédent : 28

RSL a dû se contenter d’un match nul contre Portland parce qu’ils ne peuvent toujours pas créer grand-chose, mais les Rapids ont eu la gentillesse de leur offrir des chances afin qu’ils puissent s’éloigner de leur affrontement de la Rocky Mountain Cup avec trois points.

Classement précédent : 29

SKC a enchaîné deux victoires consécutives impressionnantes avec peut-être sa meilleure performance de la saison lors d’un match nul à LAFC. Les choses s’amélioraient, puis ils sont allés à Saint-Louis et se sont complètement enfumés.

Classement précédent : 27

Le Galaxy a été joué hors du terrain par Columbus et DC Vous pourriez appeler cela le fond, mais ne sous-estimez pas ce club. Ils continuent de prouver qu’il y a toujours plus bas à faire.