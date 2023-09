Classement MLS Power : Cincy reprend la première place, Miami continue sa route

Luciano Acosta et le FC Cincinnati se sont hissés à la première place du classement MLS Power de cette semaine. Rich von Biberstein/Icône Sportswire via Getty Images

La MLS est sujette au carnage, car la parité ravage même les meilleures équipes de la ligue. Ajoutez à cela une semaine de deux matches, au cours de laquelle les effectifs réduits de la plupart des clubs sont testés et où les voyages à travers le pays sont introduits, et vous obtenez une recette pour des résultats fous.

Treize des quatorze équipes de l’Ouest ont perdu des points cette semaine, seul le Sporting Kansas City s’en est sorti indemne et, ce n’est probablement pas une coïncidence, l’équipe n’a joué qu’un seul match. L’Est n’a guère été moins ravagé avec deux équipes qui ont réussi le plein de points, là encore en n’ayant joué qu’un seul match.

Alors qu’est-ce que cela nous laisse ? Trions les décombres et découvrons-le.

Classement précédent : 2

La marque invaincue à domicile de Cincy n’est plus après qu’Orlando ait quitté le stade TQL avec tous les points, mais au moins il a fait le travail à Atlanta en milieu de semaine.

Classement précédent : 1

La défense du Crew a choisi de prendre une semaine de congé, laissant Houston rouler vers la victoire et paraissant fragile contre Montréal. Au moins, l’attaque les a sauvés dans le nord, grâce au tour du chapeau de Cucho Hernández.

Classement précédent : 3

L’Union a fait ce qu’elle était censée faire en plâtrant les Red Bulls, mais d’une manière ou d’une autre, ils sont allés à Toronto et n’ont absolument rien emporté chez eux. C’était moche, mais ils ne sont pas la seule équipe proche du sommet à trébucher.

Classement précédent : 4

Un match nul sans but contre Miami et la nécessité d’un penalty en fin de temps additionnel pour faire match nul contre Charlotte n’étaient pas la semaine espérée par Nashville. C’est une très bonne équipe qui peut absolument se qualifier pour la Coupe MLS, mais cela nécessitera une production plus cohérente de la part de la première ligne.

Classement précédent : 5

Les supporters de City se sont rendus en grand nombre à Kansas City, pour voir leurs rivaux prendre le dessus sur eux. Au moins, STL a remporté une victoire contre Dallas mercredi, donc la semaine n’a pas été un échec.

Classement précédent : 6

Les Black and Gold ont été mis en pièces par Miami, mais ils ne sont pas la première équipe à être assaillie par l’équipe Messi, ni la première équipe à voir son stade devenir rose.

Classement précédent : dix

Toute déception quant à la performance offensive placide d’Orlando face à Charlotte en milieu de semaine a disparu samedi, lorsque City est devenu la première équipe cette saison à battre Cincy au TQL Stadium. C’était sans doute le résultat le plus impressionnant de la MLS cette année et il faut que les Lions aient le sentiment qu’ils peuvent gagner l’Est.

Classement précédent : 8

L’Inter a été tenu en échec par Nashville avant de traverser le pays et de marteler le LAFC. Ce n’est pas non plus un hasard si Miami accumule des points. Les analyses montrent que cette équipe a été vraiment bonne, et sans doute la meilleure de la MLS depuis l’arrivée de Lionel Messi. Il lui reste encore à gagner huit points en neuf matches pour atteindre les séries éliminatoires, mais cela semble possible.

Classement précédent : 7

Les Five Stripes ont joué décemment lors de leurs deux matches, mais leurs performances n’étaient pas assez bonnes pour une victoire. Ils sont tombés face à Cincy et ont fait match nul contre le FC Dallas, avec des performances qui ont mis en évidence leur potentiel tout au long de la séquence, mais ont également révélé le travail qu’ils doivent encore faire.

Classement précédent : 9

Ian Harkes a eu un impact dès la première minute où il a enfilé une chemise Revs et cela ne montre aucun signe d’arrêt. Une victoire contre le RBNY était du bon travail, mais la Nouvelle-Angleterre sera déçue d’avoir fait match nul contre Austin.

Classement précédent : 11

Les Sounders menaient 2-0 et étaient en bonne voie de remporter la victoire contre les Timbers, mais ils ont ensuite perdu un homme et tout est devenu poilu. Ils ont quand même réussi à faire match nul, mais c’était incontestablement deux points perdus, pas un point gagné.

Classement précédent : 14

Depuis combien de temps avions-nous dit : « S’il vous plaît, trouvez un attaquant pour les Loons » ? Eh bien, voici Teemu Pukki ! Le Minnesota a dépassé le Colorado et a eu un peu de malchance de ne pas gagner à San Jose, Pukki marquant dans les deux cas.

Classement précédent : 12

Battre Chicago et faire match nul contre le NYCFC n’est pas la semaine la plus mémorable, mais grâce au match nul entre Seattle et Portland, les Caps ont remporté la Coupe Cascadia pour la première fois depuis 2016.

Classement précédent : 16

La victoire 2-0 du Dynamo contre Columbus était tout ce que Ben Olsen aurait pu demander. Ils ont été actifs, coriaces, intelligents et ont éliminé l’une des meilleures équipes de la ligue. Malheureusement, leurs problèmes d’attaque sont toujours là et c’est pourquoi ils ont enchaîné avec un match nul et sans but contre le Galaxy.

Classement précédent : 13

Pas grand-chose n’est facile pour RSL, comme en témoigne sa défaite de mercredi contre les Timbers, mais une chose qui devient facile est de battre les Rapids. RSL a maintenant organisé la Coupe Rocky Mountain au cours de sept des huit dernières années.

Classement précédent : 17

C’est déjà assez grave que le SKC connaisse une autre saison perdue, mais il a également dû faire face au fait que St. Louis entre dans la ligue et se dirige directement vers le sommet de l’Ouest. Cependant, ce sera toujours le samedi soir, lorsqu’il accueillera pour la première fois ses rivaux au Children’s Mercy Park et leur prendra l’argent de leur déjeuner. Les sportifs sont toujours les tyrans du Missouri (et du Kansas), au moins pour une nuit.

Classement précédent : 15

Chaque fois que vous pensez que Dallas pourrait être prêt à courir, cela commence à paraître fragile. Cette semaine, c’était une défaite à Saint-Louis et un match nul contre Atlanta. Certes, ce sont deux bonnes équipes, mais le FCD n’a plus beaucoup de marge d’erreur. Un seul point empêche l’équipe de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Classement précédent : 19

Affronter Orlando et Nashville en une semaine n’est pas une tâche facile, et Charlotte s’en sort avec deux points. Ce fut une performance vraiment impressionnante pour la Couronne alors que l’équipe a montré les grands progrès qu’elle a réalisés récemment. S’il parvient à se qualifier pour les séries éliminatoires, cela pourrait absolument créer la surprise.

Classement précédent : 18

La montée en puissance des Quakes cette saison repose en grande partie sur leur capacité à maximiser les points à PayPal Park. Il est donc difficile de voir le Galaxy entrer à San Jose et les battre, puis permettre au Minnesota de faire match nul.

Classement précédent : 20

Tyler Miller a été exclu pendant au moins un mois, Wayne Rooney s’est dit frustré qu’il n’y ait eu aucune discussion sur une prolongation de contrat au club et l’équipe a demandé aux fans de retirer une banderole appelant à l’éviction du directeur sportif Dave Kasper. Il est assez facile d’oublier que la semaine compliquée à Audi Field a également vu DC étrangler Chicago 4-0.

Classement précédent : 23

Riqui Puig n’est pas seulement génial, il semble avoir vraiment adopté la représentation du Galaxy, comme cela a été pleinement démontré avec le jus supplémentaire qu’il a apporté au California Clásico. Il les a menés à une victoire à San Jose et le match nul contre Houston a été un joli point supplémentaire pour Los Angeles, qui n’est qu’à cinq points d’une place en séries éliminatoires avec un match en main.

Classement précédent : 21

Le terrain a été la grâce salvatrice de Montréal cette saison, il était donc difficile de voir l’équipe se faire écraser par Columbus au Stade Saputo quelques jours après avoir pris un L au NYCFC.

Classement précédent : 25

Austin a bien joué contre Seattle et n’avait rien à montrer, puis a bien joué en Nouvelle-Angleterre et il semblait qu’il repartirait les mains vides. Ainsi, quand l’équipe a marqué un but tardif pour prendre un point aux Revs, c’était le moins que l’équipe méritait.

Classement précédent : 22

La question qui prédominait cette saison était : quel est le plafond des Red Bulls ? Ils avaient finalement signé de plus grosses signatures pour tenter de rivaliser avec les grands et de bâtir sur leurs bases solides. Maintenant, cette fondation s’est effondrée et la question est : quelle est la hauteur de leur plancher ? Les défaites contre la Nouvelle-Angleterre et Philadelphie la semaine dernière n’ont pas aidé.

Classement précédent : 27

Cela aurait pu être la meilleure semaine de l’année à Portland. Les Timbers ont battu RSL, puis ont pris un point aux Sounders à Seattle. Les Timbers ne sont, miraculeusement, qu’à quatre points d’une place en séries éliminatoires, mais rattraper ce retard va être difficile puisqu’il ne reste plus de matches à Seattle, où ils sont invaincus lors de leurs huit derniers matchs, remontant à 2018.

Classement précédent : 26

Ni Montréal ni Vancouver ne parviendront à la Coupe MLS, mais les Pigeons ont pris quatre points à leurs deux voisins du nord cette semaine, et ce n’est pas à dédaigner.

Classement précédent : 24

Perdre 1-0 contre Vancouver, ce n’est pas terrible. Perdre 4-0 contre DC, c’est le cas. Faire les deux en une semaine ? Aie.

Classement précédent : 28

Après des défaites contre le Minnesota et le RSL sur un score combiné de 5-0, les Rapids sont désormais sans but lors de leurs cinq derniers matches de championnat.

Classement précédent : 29

La série de huit défaites consécutives du TFC n’est plus ! Et cela a également mis fin à sa séquence de 11 matchs sans victoire ! Ce fut une grande soirée au BMO Field alors que les Reds ont vaincu Philly 3-1.