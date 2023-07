Classement MLB Power: pourquoi les Braves ont dépassé les Rays au n ° 1

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

La saison 2023 de la Major League Baseball a dépassé la mi-parcours et la meilleure équipe de chaque ligue reste évidente. La seule question est, lequel est le meilleur? C’est quelque chose avec lequel j’ai lutté pendant des semaines sur « Flippin’ Bats ». Pour la première fois en trois mois, je suis enfin prêt à changer.

Voici mon dernier top 10, avec quelques faits intéressants sur chaque club.

1. Braves d’Atlanta (56-27 ; dernière semaine 2)

Ils en ont remporté huit de suite et ils viennent d’établir un record de la MLB en réussissant 158 ​​circuits lors de leurs 83 premiers matchs d’une saison. Mais aussi impressionnant que soit la puissance, c’est le meilleur club car il est équilibré. Atlanta se classe deuxième en moyenne au bâton (.272) et en pourcentage de base (.341) et cinquième en ERA (3.68).

2. Raies de Tampa Bay (57-30 ; AG : 1)

Les Rays travaillent les nouvelles règles comme aucune autre équipe. Ils sont la seule équipe à dépasser les 100 interceptions, et leur moyenne au bâton de 0,264 est en passe d’être la plus élevée depuis 2007.

3. Orioles de Baltimore (49-33 ; OL 3)

Les Orioles détiennent le deuxième meilleur pourcentage de victoires de la Ligue américaine (.598), semblant destinés à mettre fin à une sécheresse de six ans en séries éliminatoires. Mais leurs 49 victoires lors de leurs 82 premiers matchs sont leur plus grand nombre depuis qu’ils en ont remporté 55 en 1997, qui est la dernière fois qu’ils ont remporté un match dans l’ALCS.

4. Rangers du Texas (50-34 ; OL 5)

Leur moyenne de 0,274 est la meilleure du baseball et est en passe d’être la plus élevée depuis leur équipe des World Series 2011. L’attaque est la principale raison pour laquelle le Texas est en mesure de remporter son premier titre AL West depuis 2016.

Corey Seager des Rangers s’assoit avec Ken Rosenthal pour parler de l’année 2 au Texas

5. Diamants de l’Arizona (50-35 ; OL 4)

Alors que l’avance de trois matchs de l’Arizona reste modeste, le club parvenu occupe la première place tous les jours depuis le 1er juin. Cela fait 12 ans que les D-backs n’ont pas remporté la NL West pour la dernière fois. C’est l’une des cinq équipes de baseball à faire en moyenne plus de cinq points par match.

6. Astros de Houston (46-38 ; AG non classé)

Un an après avoir affiché la deuxième meilleure équipe ERA de la MLB, les Astros se classent actuellement au premier rang (3,57). S’ils veulent répéter en tant que champions des World Series, ce qui n’a pas été fait depuis les Yankees de 2000, ils auront besoin de plus de l’offensive qui a livré la semaine dernière des victoires en série contre les Cardinals et les Rangers.

José Altuve réalise le circuit solo de CLUTCH pour prolonger l’avance des Astros sur les Rangers

7. Rouges de Cincinnati (45-39 ; OL 9)

Elly De La Cruz continue d’écrire l’histoire, devenant le premier joueur depuis 1903 à enregistrer 20 coups sûrs, cinq buts volés et trois circuits lors de ses 15 premiers matchs en carrière. Ses contributions, ainsi que celles de ses collègues recrues Andrew Abbott et Matt McLain, ont joué un rôle déterminant dans la position des Reds au sommet de la NL Central avec les Brewers. Cincinnati n’a pas gagné la division depuis 2012.

8. Marins de Miami (48-37 ; OL 8)

C’est juillet et Luis Arraez flirte toujours sérieusement avec .400 (.389). Bien sûr, ce serait la note la plus élevée depuis que Tony Gwynn a frappé .394 en 1994. Mais les Marlins sont eux-mêmes une histoire incroyablement digne. Ils sont en position de mériter leur première place en séries éliminatoires en une saison complète depuis 2003.

Luis Arráez sur son approche de frappe et sa comparaison avec Tony Gwynn

9. Géants de San Francisco (46-38 ; AG : 7)

Vous essayez de donner un sens aux Giants de 2023? Ils peuvent en grande partie être résumés par le tangage et la frappe en temps opportun. Leur équipe ERA 3,94 se classe au troisième rang de la Ligue nationale. Leur moyenne au bâton de .286 avec des coureurs en position de score se classe au troisième rang de la MLB.

dix. Dodgers de Los Angeles (46-37 ; AG : 10)

Beaucoup s’attendent toujours à ce qu’ils l’emportent dans la NL West et décrochent leur titre de 10e division en 11 ans. C’est en grande partie à cause de l’attaque, qui se classe troisième dans les circuits de baseball (130), quatrième dans les points produits (436) et le pourcentage de slugging (.444) et cinquième dans l’OPS (.772).

Tendance MLB

Le meilleur mois de Shohei Ohtani : retour sur l’incroyable mois de juin de la star bidirectionnelle

Qu’est-ce que la journée Bobby Bonilla ? Expliquer la saga de paiement en cours des Mets de New York

Match des étoiles de la MLB 2023 : alignements, partants, résultats des votes, alignements





Derby du Home Run 2023 : participants, parenthèse, comment regarder, heure de début

Les Mets rejettent JD Davis se faisant étonnamment à l’aise avec les Giants – et à la troisième base

La star des Yankees, Aaron Judge, ne joue qu’au catch, le calendrier de retour n’est pas clair





Brouillon simulé de la MLB 2023, projections: duo LSU de Dylan Crews, Paul Skenes va 1-2. Qui est le suivant?

Traqueur de rumeurs de délai commercial MLB: les Cubs ne prolongent pas Marcus Stroman?

Ohtani, Acuña, Trout, Tatís en tête de la liste de souhaits du Home Run Derby 2023