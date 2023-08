Classement MLB Power : les Mariners mettent fin à 20 ans de sécheresse et dépassent les Rangers

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Cela fait une minute que les Mariners de Seattle se sont retrouvés seuls à la première place aussi tard dans la saison – soit environ 10 519 200 minutes.

Avec sa 11e victoire en 12 matchs, Seattle a dépassé dimanche les Rangers dans la Ligue américaine Ouest. La dernière fois que les Mariners ont été les leaders de la division après 130 matchs, c’était le 24 août 2003. par MLB.com. (Merci à Edgar Martinez et Bret Boone.)

Voici mon dernier top 10, avec quelques faits intéressants sur chaque club et un nouveau membre.

1. Braves d’Atlanta (84-45 ; dernière semaine 1)

Les Braves sont la seule équipe à avoir réussi plus de 200 circuits. La marge entre eux et les Dodgers n°2, qui en comptent 200, est égale à celle de Los Angeles et des Cubs n°15. En bref : Atlanta peut écraser n’importe qui, et avec cinq joueurs susceptibles de terminer avec 30 circuits ou plus, sa puissance est grande. profond.

2. Orioles de Baltimore (81-49; AG 2)

Les Orioles en ont remporté sept sur neuf, ceci après avoir remporté seulement quatre de leurs neuf précédents. La plus grande histoire en ce moment, cependant, est le statut incertain de Félix Bautista, le plus proche des All-Star, après avoir été placé sur la liste des blessés en raison d’une blessure au coude. Baltimore est à égalité pour le moins de pertes en plomb dans les majors.

3. Dodgers de Los Angeles (80-49 ; LD 3)

Mookie Betts a fait son retour tant attendu à Fenway Park ce week-end et a poursuivi son rythme effréné. Il atteint 0,554 depuis le 11 août, de loin le meilleur des majors. Les Dodgers sont tout aussi chauds, car ils n’ont perdu aucune série tout le mois.

4. Mariners de Seattle (74-56; AG 5)

Seattle vient de balayer Kansas City à domicile. Ce qui est plus intéressant, c’est ce que l’équipe la plus en vogue du baseball a fait sur la route. À cinq semaines de la fin de la saison régulière, les Mariners ont remporté 16 matchs sur la route depuis la pause des étoiles. C’est un de moins que ce qu’ils avaient gagné au second semestre de l’année dernière. Les 12 victoires sur route de Seattle en août sont les plus importantes de l’histoire de la franchise.

5. Brasseurs de Milwaukee (73-57; LW 7)

Le Brew Crew en a remporté huit de suite et a marqué au moins cinq points à chaque match. Avant cette séquence, les Brewers avaient marqué plus de cinq points en seulement 10 des 31 matchs. Ajoutez ce coup de pouce offensif à une équipe de lanceurs avec une MPM de 3,55 en août, et cela a créé un coussin de quatre matchs dans la NL Central.

6. Phillies de Philadelphie (72-58; AG 8)

Bryce Harper est de retour au complet. Malgré son retour miraculeux en mai après l’opération de Tommy John, son pouvoir a disparu pendant près de deux mois. Mais depuis le 16 août, Harper est le seul joueur de baseball à atteindre une moyenne supérieure à ,400 avec cinq circuits ou plus. Les Phillies, quant à eux, en ont remporté sept sur 10.

7. Astros de Houston (74-58; AG 6)

Même avec des victoires consécutives contre les Tigers de Détroit, Houston n’a qu’une fiche de 6-8 lors de ses 14 derniers matchs. Les Astros ont en fait gagné 2,5 matchs de terrain dans l’AL West depuis lors, mais ils sont maintenant derrière les Mariners.

8. Rayons de Tampa Bay (80-52 ; LW NR)

Content de te revoir! Le séjour des Rays en dehors du top 10 a été de courte durée. Tampa Bay a remporté six victoires sur sept, dont une marque de 5-1 à domicile. Son attaque s’est également réveillée, avec une moyenne de 5,83 points au cours de cette séquence.

9. Rangers du Texas (73-57 AG 4)

Les Rangers sont la seule équipe de baseball à avoir remporté moins de deux matchs depuis le 16 août. La principale raison est leur attaque. Le Texas a marqué trois points ou moins six fois en 10 matchs, ses 3,6 points par match au cours de cette séquence se classant au 25e rang des majors.

dix. Cubs de Chicago (69-61 ; LD 10)

Les Cubs ont légèrement chuté dans leur division malgré sept victoires sur neuf. Ils peuvent réduire l’écart cette semaine avec une série de trois matchs à domicile contre les Brewers. Milwaukee a remporté quatre des sept rencontres jusqu’à présent, toutes ayant eu lieu avant que Chicago ne renverse sa saison.

Dehors: Blue Jays de Toronto (9)

Ben Verlander est un analyste MLB pour FOX Sports et l’hôte de l’émission « Chauves-souris flippin » Podcast. Né et élevé à Richmond, en Virginie, Verlander était un All-American à l’Université Old Dominion avant de rejoindre son frère Justin à Détroit en tant que choix de 14e ronde des Tigres en 2013. Il a passé cinq ans dans les Tigres. organisation. Suivez-le sur Twitter @BenVerlander.