Classement MLB Power : les Mariners font-ils partie des cinq meilleures équipes ?

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

OK, donc les Mariners de Seattle ne s’en vont pas. En fait, ils ne font que s’améliorer. Avec le balayage des Astros ce week-end, Seattle a remporté 14 de ses 18 derniers matchs et un incroyable 10 sur 11 sur la route. Tu dois récompenser ça dans le classement.

Nous avons également un nouvel entrant dans le sondage de cette semaine (voir ci-dessous) tandis qu’un membre pérenne a été démarré : les Rays de Tampa Bay.

Voici mon dernier top 10, avec quelques faits intéressants sur chaque club.

1. Braves d’Atlanta (80-43 ; la semaine dernière 1)

Les Braves pourraient-ils avoir la meilleure attaque de l’histoire de la MLB ? Il n’y a pas de moyen infaillible de le savoir, mais les chiffres sont certainement convaincants. Quant à 2023, Atlanta marque le plus de points par match (5,81) et frappe le plus de circuits (235), 41 de plus que les Dodgers. Les Braves ont été tenus à trois points ou moins seulement 30 fois.

2. Orioles de Baltimore (77-47 ; OL 2)

Comme mentionné ci-dessus, les Mariners ont monté haut pour le mois d’août, mais deux de leurs quatre défaites sont survenues aux mains des Orioles. Ils ont continué à gagner de différentes manières, mais une chose est que vous ne voulez pas vous laisser distancer par eux et que vous n’êtes jamais en sécurité devant eux. Les O sont à égalité pour le plus grand nombre de victoires de retour dans les majeures (37), tout en affichant le deuxième moins de défaites en tête (20).

3. Dodgers de Los Angeles (76-47 ; OL 3)

La seule équipe qui peut prétendre être plus chaude que les Mariners est les Dodgers, qui ont une fiche immaculée de 17-2 en août. Ils ont profité d’une période difficile à domicile sur leur calendrier, atteignant une marque de 12-1 au Dodger Stadium ce mois-ci. La seule question à ce stade est, ont-ils culminé trop tôt avec cette course puissante?

4. Rangers du Texas (72-52 LW 4)

Après avoir remporté huit victoires consécutives au début du mois d’août, les Rangers en ont maintenant perdu quatre de suite, dont trois aux mains des Brewers qui ont soudainement augmenté. Le tangage a été la clé dans les deux tronçons. Le Texas a compilé une MPM de 2,25 en tête de la ligue au cours de sa séquence de victoires, mais ce chiffre est passé à 5,75 MPM au cours des quatre défaites.

5. Marins de Seattle (69-55 ; OL 10)

Bienvenue dans la meilleure équipe de la Ligue américaine depuis que le calendrier est passé au mois d’août. Julio Rodríguez a dominé le mois à lui seul et a établi des records dans le processus. Son doublé dimanche lui donne 21 buts lors de ses six derniers matchs pour accélérer l’offensive de Seattle.

Julio Rodríguez des Mariners récolte le 17e coup sûr en quatre matchs pour établir le record de la MLB

6. Astros de Houston (70-55 ; OL 5)

Comme les Astros l’ont découvert, il n’y avait pas de pire moment pour accueillir les Mariners. Houston a soudainement perdu cinq des sept et n’a pas été particulièrement compétitif dans la défaite. Il n’a marqué que neuf points en cinq défaites et a accordé 26 points.

7. Brasseurs de Milwaukee (68-57 ; OL NR)

Si les brasseurs ne sont pas chauds, ils sont très chauds. Ils ont remporté sept de leurs 10 derniers matchs, les trois défaites étant dues aux Dodgers. Ce qui est intéressant à Milwaukee, c’est 25-11 dans les matchs à un point et 43-46 autrement. Vous ne savez pas toujours d’où viendra l’attaque, mais le retour de Christian Yelich a été une belle histoire.

Carlos Santana écrase un home run en solo pour lancer les Brewers contre les Rangers

8. Phillies de Philadelphie (67-57 ; OL 9)

Les Phillies lancent beaucoup mieux ces derniers temps. Depuis le 9 août, ils n’accordent que 3,56 points par match, la quatrième meilleure note dans les majeures. Cela ne fait pas de mal que les chauves-souris se réchauffent également. Les Phils ont en moyenne 6,22 courses au cours des deux dernières semaines.

9. Blue Jays de Toronto (69-56 ; OL 6)

Les Blue Jays ont réussi à en prendre deux sur trois contre les Reds de Cincinnati en chute libre ce week-end, mais n’ont remporté que cinq de leurs 11 derniers matchs. Ils ouvrent cette semaine à Baltimore avant de jouer 15 matchs de suite contre des équipes en dessous de 0,500. Ce sera une excellente occasion de rattraper du terrain.

dix. Cubs de Chicago (64-59 ; OL 7)

Malgré une semaine médiocre, les Cubs n’ont perdu qu’une seule série depuis le 17 juillet et se retrouvent au cœur de la course aux séries éliminatoires. Leurs sept prochains matchs sont tous contre des équipes perdantes, mais ils sont également loin des limites amicales de Wrigley Field. Chicago a une fiche de 29-29 sur la route cette saison.

Cody Bellinger écrase le deuxième HR de la journée alors que les Cubs étendent leur avance sur les Royals

Dehors: Raies de Tampa Bay (8)

Ben Verlander est un analyste MLB pour FOX Sports et l’hôte du « Flippin ‘Chauves-souris » podcast. Né et élevé à Richmond, en Virginie, Verlander était un All-American à l’Université Old Dominion avant de rejoindre son frère, Justin, à Detroit en tant que choix de 14e ronde des Tigers en 2013. Il a passé cinq ans dans les Tigers Suivez-le sur Twitter @BenVerlander.