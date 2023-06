Classement MLB par différentiel de points: les Rangers sur un rythme historique

Les Texas Rangers sont une machine à marquer des points à l’approche de la première semaine complète de juin. Jetons un coup d’œil au classement MLB par différentiel de points.

La saison MLB 2023 est maintenant en juin. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer, mais il reste encore suffisamment de matchs terminés pour faire des déclarations fermes sur la façon dont les équipes s’en sortent et jusqu’où elles iront.

Une équipe qui a été l’une des plus grandes surprises est celle des Texas Rangers. Au cours de la dernière intersaison, ils ont donné la priorité au renforcement de leur rotation de départ, comme en témoigne la signature de Jacob deGrom et Nathan Eovaldi. Cependant, ce sont les chauves-souris qui ont été l’histoire jusqu’à présent en 2023, car elles ont accumulé un nombre irréel de courses à seulement 58 matchs dans la saison.

Selon les statistiques et informations ESPN, les Rangers ont disputé 16 matchs au cours desquels ils ont marqué 10 points ou plus. C’est le plus à égalité au cours des 60 premiers matchs de la saison, où ils rejoignent les Yankees de New York de 1936 et les Mariners de Seattle de 1999.

Maintenant, les Rangers sont prêts à affronter les Cardinals de St. Louis, qui ont le pire pourcentage de victoires de toute la Ligue nationale, avec une fiche de 25-35 sur l’année. John Denton de MLB.com a souligné à quel point les deux équipes sont éloignées, citant les Rangers ayant un différentiel de points de +152, tandis que les Cardinals n’ont marqué que 14 points lors de leurs six matchs précédents.

Le #STLCards & #Rangers entrent en jeu ce soir à différentes extrémités du spectre offensif. TEX a marqué 30 points dans un balayage de 3 matchs de SEA. Son différentiel de +152 points est le meilleur en 58 matchs depuis le NYY de 1939 (+169). STL a marqué 14 points en 6 matchs. C’est 4-39 avec RISP (.103). – John Denton (@JohnDenton555) 5 juin 2023

Pour ceux qui se demandent à quoi ressemblerait le classement s’il était basé sur le différentiel de points, nous avons ce qu’il vous faut. Spoiler alert : les Rangers sont au top.

Classement MLB par différentiel de points

Ces classements datent du 5 juin, avant que les matchs ne soient joués ce jour-là.

AL Est

(1) Raies de Tampa Bay +122 (3) Yankees de New York +42 (4) Blue Jays de Toronto +31 (2) Orioles de Baltimore +30 (5) Red Sox de Boston +12

Centre AL

(1) Jumeaux du Minnesota +45 (2) Gardiens de Cleveland -31 (4) White Sox de Chicago -47 (3) Tigres de Détroit -64 (5) Royals de Kansas City -75

AL Ouest

(1) Texas Rangers +152 (2) Astros de Houston +58 (3) Anges de Los Angeles +3 (4) Marins de Seattle +3 (5) Athlétisme d’Oakland -212

T.-N.-L. Est

(1) Braves d’Atlanta +63 (3) Mets de New York -12 (4) Phillies de Philadelphie -36 (2) Marins de Miami -37 (5) Nationaux de Washington -37

Centre de T.-N.-L.

(2) Pirates de Pittsburgh +10 (3) Cubs de Chicago +6 (5) Cardinaux de Saint-Louis +3 (1) Brasseurs de Milwaukee -19 (4) Rouges de Cincinnati -35

T.-N.-L. Ouest