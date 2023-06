Classement MLB par différentiel de points: les Astros méritent plus de crédit

Regarder le classement MLB par différentiel de points révèle que les Astros méritent plus de crédit, le NL Central est indéchiffrable et plus encore.

Le classement de la MLB peut encore changer radicalement avant la fin de la saison, mais après deux mois de jeu, nous avons une bonne idée des équipes qui l’ont ensemble et de celles qui ne l’ont pas.

Cependant, il existe une mesure qui peut aider à informer le classement et à en dire plus sur les équipes sur la bonne et la mauvaise voie. C’est le différentiel de points, qui est la différence entre le nombre total de points qu’une équipe a marqués et le nombre total de points qu’elle a accordés.

Entre les Rangers qui prennent la tête de l’AL West et l’annuel « Que faudra-t-il pour que les Angels gagnent avec Shohei Ohtani et Mike Trout? » question, c’est un peu perdu que les Astros aient une solide campagne malgré la perte de Justin Verlander et les blessures qui retiennent Jose Altuve, Michael Brantley, Luis Garcia et d’autres. Leur différentiel de +56 est le cinquième meilleur des majeures.

À +116, les Rays effacent l’AL East en différentiel de points bien au-delà de leur avance de trois matchs au sommet de la division le suggère. Mais ils sont aussi exponentiellement meilleurs dans cette mesure que la plupart des équipes MLB. Les Rangers sont les seuls devant eux et ces deux-là ont deux fois le diff des Dodgers de troisième place à +61.

Les Tigers ont un différentiel presque aussi mauvais que les Royals du fond, mais ils occupent la deuxième place de l’AL Central, avec leur marque de 26-30 dépassant de loin leur record attendu de 22-34. D’un côté, c’est impressionnant. D’un autre côté, il y a toujours le danger de revenir à la moyenne.

Les Marlins ont le pire différentiel de points dans l’Est de la Terre-Neuve-et-Labrador, mais ils devancent les Mets et les Phillies. Cela vous semble-t-il juste ?

Les Brewers sont le seul chef de division avec un différentiel négatif. C’est juste une preuve de plus que le NL Central est un gâchis alors que les Cubs et les Cardinals luttent pour trouver leur chemin.

Bien sûr, ce n’est pas aussi compliqué qu’Oakland avec un différentiel de -199. Les A sont historiquement mauvais.

Classement MLB par différentiel de points

Tous les classements au 2 juin.

AL Est

(1) Rayons +116 (3) Yankees +36 (2) Orioles +29 (4) Geais bleus +28 (5) Red Sox +18

Centre AL

(1) Jumeaux +48 (3) Gardiens -34 (4) White Sox -51 (2) Tigres -60 (5) Royaux -75

AL Ouest

(1) Rôdeurs +133 (2) Astros +56 (3) Marins +22 (4) Anges +5 (5) Athlétisme -199

T.-N.-L. Est

(1) Braves +57 (3) Met -9 5) Nationaux -27 (4) Phillies -46 (2) Marlin -50

Centre de T.-N.-L.

(2) Pirates +8 (4) Lionceaux +6 (5) Cardinaux +6 (1) Brasseurs -25 (3) Rouges -29

T.-N.-L. Ouest