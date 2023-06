Classement MLB basé uniquement sur les points de la première manche: les Dodgers menacent les Braves

Comment les équipes de la MLB se classeraient-elles si les classements étaient classés par qui marque le plus tôt dans les matchs ? Voici le classement de la MLB basé sur les points de la première manche.

Tout le monde sait qu’un bon départ ne signifie rien si vous ne pouvez pas terminer la partie. Mais obtenir des coups sûrs tôt et souvent ne fait pas de mal non plus, et certaines équipes de la MLB marquent mieux que d’autres en première manche.

La MLB a une pléthore de façons d’ordonner les classements (coups de circuit, argent dépensé pour les victoires) et le classement des équipes par points de première manche n’est qu’un moyen de plus de voir qui a un avantage ou un désavantage au début d’un match donné.

Quels sont les points à retenir du classement des classements en fonction des points de la première manche ? D’une part, l’AL Central pue à marquer tôt (et à marquer en général). Il en va de même pour l’athlétisme, ce qui n’est pas une surprise. L’équipe qui a le plus de mal au début des matchs, cependant, est une liste qui a l’une des masses salariales les plus élevées de la ligue.

Voici la vérité sur les équipes de la MLB qui performent bien en première manche et celles qui ne le font pas.

Classement MLB : Classement divisionnaire classé par points de première manche

AL Est

Raies de Tampa Bay – 44 Yankees de New York – 34 Red Sox de Boston — 32 Blue Jays de Toronto — 29 Orioles de Baltimore — 19

Les Rays mènent le peloton avec les Yankees et les Red Sox à la traîne. Anthony Rizzo a aidé à maintenir la première production de New York tandis qu’Aaron Judge a été absent en raison d’une blessure à l’orteil. Les Orioles enregistrent le moins de points dans la première manche de la division, mais ils performent beaucoup mieux dans les deuxième, troisième et quatrième manches et restent dans le top 10 du nombre total de points marqués.

Centre AL

Jumeaux du Minnesota – 32 Royals de Kansas City – 32 Gardiens de Cleveland – 30 Tigres de Détroit — 29 White Sox de Chicago — 27

Les Twins obtiennent le feu vert sur les Royals pour avoir plus de points au total (270 contre 237). Trois équipes de l’AL Central se classent parmi les quatre dernières de la ligue au total, ce que vous ne pouvez pas dire simplement en regardant ces statistiques de la première manche. En fait, l’AL Central se comporte plutôt bien lors de la première manche – c’est le reste du match qui voit ces équipes commencer à s’étouffer.

AL Ouest

Astros de Houston – 44 Anges de Los Angeles – 42 Rangers du Texas – 40 Athlétisme d’Oakland – 33 Marins de Seattle – 27

Sans surprise, les Astros et les Angels mènent la division. Houston a profité des meilleurs frappeurs comme Mauricio Dubon et Yordan Alvarez, et les Angels ont, comme tout le monde le sait, Mike Trout et Shohei Ohtani. Et regardez ça, les A ne sont pas si mal ! Ils sont avant-derniers au nombre total de points marqués, mais pour les premières manches des matchs, Oakland ne déçoit pas.

T.-N.-L. Est

Braves d’Atlanta – 55 Phillies de Philadelphie – 37 Nationaux de Washington – 37 Marlins de Miami — 19 Mets de New York — 14

Tous saluent les leaders de la première manche, les Braves d’Atlanta. Ils mènent la division et le reste de la ligue avec 55 points au total, bien qu’une certaine équipe de NL West soit juste derrière. Le coup de poing 1-2-3 d’Atlanta de Ronald Acuna Jr., Matt Olson et Austin Riley massacre des équipes – Chipper Jones avait raison.

Maintenant, laissez vos yeux se baisser jusqu’au bas de la division, où vous trouverez la liste ridiculement chère de Steve Cohen marquant un grand total de… 14 points dans la première manche en 2023. Vous vous demandez toujours pourquoi les Mets ont été balayés par les Braves cette semaine passée ?

Centre de T.-N.-L.

Brasseurs de Milwaukee — 41 Rouges de Cincinnati – 39 (T-2) Cardinals de Saint-Louis – 39 Pirates de Pittsburgh — 30 Cubs de Chicago — 26

Les Brewers mènent le NL Central avec 41 points en première manche, mais ils se classent parmi les 10 derniers pour le nombre total de points marqués. Les Reds et les Cardinals sont à égalité dans les points de la première manche et le nombre total de points; Cody Bellinger manque beaucoup aux Cubs. Il y a peut-être un peu d’espoir pour les Pirates…

T.-N.-L. Ouest

Dodgers de Los Angeles — 54 Géants de San Francisco — 38 Diamants de l’Arizona – 35 Rocheuses du Colorado — 33 Padres de San Diego — 33

Bien bien bien. Regardez qui est venu au bâton. Les Dodgers se classent en tête de leur division dans les points de la première manche, à seulement un point des Braves pour la première place au classement général. LA possède un ordre de frappeurs talentueux avec des joueurs comme Mookie Betts, Freddie Freeman et Max Muncy, et l’investissement du club dans ses frappeurs puissants porte certainement ses fruits.

Les Rockies et les Padres sont à égalité en dernier dans la ligue avec 33 points de première manche chacun, bien que les frappeurs du Colorado commencent à devenir plus chauds dans les cinquième et sixième manches tandis que San Diego a du mal à enregistrer une production constante tout au long des matchs.

Classement MLB : Classement de la ligue classé par points de première manche

Ligue américaine

Raies de Tampa Bay – 44 Astros de Houston – 44 Anges de Los Angeles – 42 Rangers du Texas – 40 Yankees de New York – 34 Athlétisme d’Oakland – 33 Red Sox de Boston — 32 Jumeaux du Minnesota – 32 Royals de Kansas City – 32 Gardiens de Cleveland – 30 Blue Jays de Toronto — 29 Tigres de Détroit — 29 White Sox de Chicago — 27 Marins de Seattle – 27 Orioles de Baltimore — 19

