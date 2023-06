Classement final du baseball BCR 2023

RBI: A. Pecher (H) 46, M. Resetich (H) 38, K. Lapp (H) 34, J. Koch (H) 27, A. Martin (BV) 25, Cihocki (P) 23, H. Meagher (H) 23, M. Bryant (H) 20, D. Galetti (H) 20, P. Dye (H) 19, E. Endress (BV) 18, L. Tunnell (SB) 18, R. Brucker 17, I. Attig (BV) 17, R. Slingsby (SB) 16, N. LaPorte 16, Ace Christiansen (P) 16, S. Wright (BV) 14, C. Hueneburg (SB) 14, E. Entrican (SB) 13, C. Chhimm (BV) 13, Aug. Christiansen (P) 12, A. Spencer (SB) 12, N. Husser (SB) 12, E. Stefaniak (H) 12, J. Brady (SB) 11

2B: M. Resetich (H) 14, K. Lapp (H) 14, A. Pecher (H) 14, R. Brucker (H) 9, Cihocki (H) 8, H. Meagher (H) 8, S. Wright (BV) 7, M. Bryant (H) 7, I. Attig (BV) 5, août Christiansen (P) 5, R. Coble (H) 5, S. Rouse (BV) 4, N. LaPorte (P ) 4, Ace Christiansen (P) 4, R. Slingsby (SB) 4, L. Tunnell (SB) 4, P. Dye (H) 4

3B: M. Resetich (H) 8, M. Bryant (H) 3, S. Ferrari (SB) 2, Aug. Christiansen (P) 1, S. Wright (BV) 1, Br. Helms (BV) 1, D. Cihocki (P) 1, Rediger (BV) 1, Brucker (P) 1, G. Burr (SB) 1, N. Husser (SB) 1, E. Entrican (SB) 1, R. Slingsby (SB) 1, K. Lapp (H) 1, A. Pecher (H) 1

HEURE: J. Koch (H) 7, M. Resetich (H) 5, N. LaPorte (P) 3, Brucker (P) 2, E. Stefaniak (H) 2, A. Pecher (H) 2, Lapp (H) ) 2, E. Stefaniak (H) 2, R. Slingsby (SB) 1, A. Martin (BV) 1, Au. Christiansen (P) 1, D. Cihocki (P) 1, Galettii (H) 1, Coble (H) 1

SB : M. Resetich (H) 49, M. Bryant (H) 16, S. Rouse (BV) 13, I. Attig (BV) 13, B. Pillion (SB) 11, Wright (BV) 10, A. Pecher ( H) 9, R. Brucker (P) 9, J. Koch (H) 9, C. Balensiefen (BV) 8, Au. Christiansen (P) 8, C. Hueneburg (SB) 8, Ace Christiansen (P) 8, E. Stefaniak (H) 8, E. Endress (BV) 7, C. Chhimm (BV) 6, G. Burr (SB ) 6, R. Slingsby (SB) 6, A. Martin (BV) 5, N. LaPorte (P) 5, J. Brady (SB) 5

Gagne : B. Pillion 6, S. Ferrari (SB) 6, P. Dye (H) 6, A. Ankiewicz (SB) 5, D. Cihocki (P) 5, T. Forristall (P) 5, A. Pecher (H) ) 5, M. Bryant (H) 4, L. Philhower (BV) 4, R. Brucker (P) 4, S. Spratt (BV) 3, Br. Barres (BV) 3

Enregistre : B. Pillion (SB) 2, P. Dye (P) 2, L. Jackson (SB) 2, A. Ankiewicz (SB) 1, S. Ferrari (SB) 1, A. Spencer (SB) 1, R. Brady (SB) 1, I. Zrust (H) 1, B. Curran (H) 1.

Barrés : D. Cihocki 89, P. Dye (H) 80, A. Ankiewicz (SB) 57, L. Philhower (BV) 55, S. Ferrari (SB) 50, R. Brucker (P) 47, M. Bryant (H ) 45, A. Pecher (H) 45, A. Spencer (SB) 45, S. Rouse (BV) 40, S. Spratt (BV) 38, J. Koch (H) 36, B. Pillion (SB) 32 , T. Forristall 26