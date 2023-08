Classement final de la Coupe du monde féminine : Bonmatí, star d’Earps

SYDNEY – L’Espagne est la nouvelle championne de la Coupe du monde féminine, battant l’Angleterre 1-0 au Stadium Australia pour devenir vainqueur pour la première fois.

Bien que l’Espagne ait eu beaucoup de possession de balle par rapport à l’Angleterre, son premier but décisif est venu d’une contre-attaque rapide. Après avoir remporté le ballon au milieu de terrain, Teresa Abelleira a transféré le point d’attaque à Mariona Caldentey, qui l’a glissé pour qu’Olga Carmona se précipite pour une frappe unique.

– Coupe du Monde Féminine : Page d’accueil | Horaire | Listes | Nouvelles

Un penalty manqué de Jennifer Hermoso aurait pu doubler l’avance de l’Espagne, mais la gardienne anglaise Mary Earps, la meilleure joueuse des Lionnes du jour, a bien fait de lire le tir et de conserver le ballon.

En vérité, l’Espagne ressemblait à l’équipe de loin supérieure, passant des cercles autour de l’Angleterre au fur et à mesure que le match avançait. L’Espagne a battu ses adversaires 11 à 7 dans un match qui n’a certainement pas été une partie de plaisir pour La Rojamais le résultat n’a jamais vraiment semblé douteux une fois qu’ils avaient pris les devants.

Pour l’Angleterre, c’est une suite décevante à sa victoire palpitante et dominante à l’Euro l’été dernier. Les Lionnes avaient éliminé l’Espagne de ce tournoi en quarts de finale, et l’Espagne a pris la revanche ultime.

Aitana Bonmatí célèbre après que l’Espagne a battu l’Angleterre pour remporter la Coupe du monde féminine. Elsa – FIFA/FIFA via Getty Images

Notes des joueurs (0-10 ; 10 = meilleur ; 5 = moyen)

Espagne

Coll. GK Cata, 6 — L’Angleterre ne lui a pas imposé grand-chose.

DF Olga Carmona, 7 — Une grosse erreur a offert à l’Angleterre une belle chance de marquer à la 16e minute, mais elle l’a rattrapée avec une excellente finition pour marquer le seul but du match.

DF Laia Codina, 6 — Ce n’était pas très perceptible là-bas, ce qui est une bonne chose pour les défenseurs.

DF Irene Paredes, 7 — Une belle performance qui a tenu l’Angleterre à distance.

DF Ona Batlle, 7 — A perdu la possession à plusieurs reprises, mais était assez solide en défense quand elle en avait besoin. A bien défendu une chance de chanvre peu après la mi-temps.

MF Jenni Hermoso, 5 — Une nuit relativement calme pour elle jusqu’à son penalty à la 69e minute, qui a été sauvé.

MF Teresa Abelleira, 7 — C’est son changement qui a mené au premier but de l’Espagne. C’était peut-être le plus grand impact qu’elle ait eu toute la nuit, mais c’était suffisant

MF Aitana Bonmati, 8 — Elle a déclenché quelques bonnes attaques au milieu. A réussi 95% de ses passes et a été nommée joueuse du tournoi après le match.

FW Mariona Caldentey, 7 — A forcé un arrêt plongeant du gardien de but anglais à la 49e minute et a alimenté le ballon qui a conduit au but de l’Espagne.

Atteindre Salma Paralluelo, 7 — A tiré sur le poteau dans la dernière séquence de jeu avant la mi-temps, mais a réussi une occasion franche à la 64e minute. Elle était une poignée pour l’Angleterre toute la nuit.

Attaquant Alba Redondo, 6 — Une nuit relativement calme, mais elle a fait fonctionner la ligne arrière anglaise.

jouer 2:03 Ogden : la Coupe du monde féminine a été une grande vitrine du football Mark Ogden et Alexis Nunes donnent leur avis sur la Coupe du monde féminine après que l’Espagne a remporté la couronne contre l’Angleterre en finale.

Remplaçants (Les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note.)

FW Oihane Hernández, 5 (pour Redondo, 60″) — Cela n’a pas beaucoup d’incidence sur le jeu.

DF Ivana Andrés, NR (pour Codina, 73″) — Chance limitée de montrer quoi que ce soit.

FW Alexia Putellas, NR (pour Caldentey, 90″) — C’était un peu une surprise quand Putellas n’a pas commencé, mais en revenant de blessure, elle n’a jamais regardé à 100% et donc Paralluelo a pris sa place. Aucune chance pour Putellas de contribuer de manière significative.

Arrêt de Mary Earps sur le penalty de Jenni Hermoso. Cameron Spencer/Getty Images

Angleterre

GK Mary Earps, 8 — A fait un arrêt massif à bout portant à la 17e minute, puis a sauvé un penalty à la 69e. Un autre gros arrêt à la 90e minute a maintenu les espoirs de l’Angleterre, malgré les performances en dessous de la normale de ses coéquipières. Elle ne pouvait vraiment pas être blâmée pour le premier but de l’Espagne.

DF Alex Greenwood, 7 — Mettez dans un virage défensif décent et connecté avec la plupart de ses passes.

DF Millie Bright, 7 ans — A relativement bien résisté aux attaques espagnoles.

DF Jessica Carter6 — A obtenu de bonnes autorisations, mais son taux de réussite était médiocre.

AG Rachel Daly, 5 ans — L’Espagne a attaqué à plusieurs reprises du côté de Daly. Bien qu’elle ait parfois gagné la possession du ballon, elle a également été attrapée trop haut et n’a pas eu d’impact à l’avenir. A été retiré à la mi-temps.

MF Ella Toone, 5 — Un mauvais cadeau de Toone à la 40e minute n’a finalement pas été puni.

MF Keira Walsh, 4 — Elle s’est fait voler sa poche trop facilement plusieurs fois. A commis ce qui ressemblait à un handball intentionnel pour concéder un penalty

MF Géorgie Stanway, 5 — Relativement inefficace la nuit, mais aussi pas de gaffes terribles.

AD Lucy Bronze, 4 — Juste avant le but de l’Espagne, elle a essayé de prendre le ballon elle-même, dribblant au milieu de terrain, puis lorsqu’elle a perdu le ballon, elle a piqué une crise au lieu de revenir en arrière. L’Espagne a attaqué de son côté pour marquer. Était pauvre aller de l’avant en général.

FW Lauren Chanvre, 6 — A eu quelques bonnes occasions qui auraient pu renverser le match tôt. Un tir bien placé à la cinquième minute depuis l’intérieur de la surface manquait de rythme pour battre la gardienne espagnole, et à la 16e minute, elle en décocha un sur la barre transversale.

Attaquante Alessia Russo, 4 — Sa performance était mitigée, battant parfois la pression et gagnant des corners, mais une mauvaise touche de sa part a tué une attaque prometteuse à la 19e minute et deux minutes plus tard, elle n’a passé à personne, perdant rapidement le ballon. A été remplacé à la mi-temps.

jouer 2:05 Était-ce une erreur de ne pas lancer Lauren James en finale de la Coupe du monde ? Sam Marsden se demande si l’Angleterre a commis une grave erreur en excluant Lauren James de la formation de départ pour la finale de la Coupe du monde contre l’Espagne.

Remplaçants (Les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note.)

LW Chloe Kelly, 5 ans (pour Daly, 45″) — A rapidement fait son effet, obtenant un excellent centre dans le chemin de Hemp, qui n’a pas pu terminer. A raté une attaque à la 60e minute avec un centre errant.

MF Lauren James, 5 ans (pour Toone, 45″) — Une nuit difficile, huée par des sections de la foule à chaque fois qu’elle touchait le ballon après que la FIFA ne lui ait imposé qu’une interdiction de deux matches pour son carton rouge contre le Nigeria. Elle a décoché un joli tir à la 75e qui a obligé la gardienne à le faire basculer au-dessus de la barre. A passé le ballon hors des limites sans raison à la 53e minute, tuant l’une des rares attaques prometteuses de l’Angleterre.

MF Beth England, NR (pour Toone, 87″) — Cne fournirait pas l’étincelle dont les Lionnes avaient besoin.