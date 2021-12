Classement Fantasy WR PPR, semaine 14 : par qui commencer, asseyez-vous au poste de receveur dans le football fantastique

Nos classements fantasy WR PPR de la semaine 14 sont là pour vous aider à faire le tri dans la boue et à identifier les meilleurs dormeurs, streamers et bustes potentiels au récepteur large. Nous ne sommes qu’à une semaine des éliminatoires du football Fantasy, donc chaque décision de départ, de sit ’em prend une importance supplémentaire, même à cette position profonde.

Les Colts, les Eagles, les Dolphins et les Patriots sont au revoir, mais nous récupérons les Titans, les Panthers, les Packers et les Browns. Nous prendrons ce compromis à WR pour récupérer DJ Moore (vs Falcons) et Davante Adams (vs Bears) et renverrons Michael Pittman Jr., Jaylen Waddle et DeVonta Smith.

Les meilleures options du milieu du peloton cette semaine semblent être Emmanuel Sanders et Cole Beasley (vs Buccaneers), Elijah Moore et Corey Davis (vs Saints), Jerry Jeudy et Courtland Sutton (vs Lions), et peut-être , juste peut-être, Julio Jones (vs. Jaguars) s’il revient d’IR. Jones est plus un jeu standard, mais le match amical du top 11 pourrait faire de lui un élément précieux dans une équipe gagnante cette semaine. Ajoutez également Tre’Quan Smith (@ Jets), Michael Gallup (@ Washington) et KJ Osborn (vs Steelers) à la liste. Ces trois comportent des risques en fonction de leur utilisation, mais les affrontements crient de la valeur.

Jamison Crowder (contre Saints), Marvin Jones, Laquon Treadwell et Laviska Shenault (@ Titans), Marquez Callaway et Deonte Harris (@ Jets) et Marquez Valdez-Scantling (contre Bears) pourraient également être en jeu, mais le manque de cohérence les rend un peu effrayants pour commencer, surtout dans PPR, mais il y a un mélange de joueurs au sol solide (Crowder, Treadwell, Harris) et de gars à haut plafond (MVS, Jones, Callaway), donc ça dépend vraiment ce dont vous pensez avoir besoin dans votre gamme.

Des gars comme Brandon Aiyuk (@ Bengals), Russell Gage (vs Panthers) et Jarvis Landry (vs Ravens) reçoivent des nombres cibles décents ces derniers temps, mais leurs affrontements respectifs abaissent leurs plafonds. Si Kadarius Toney et Sterling Shepard (@ Chargers) jouent, ils seront de meilleures options PPR que les jeux de ligue standard, mais étant donné leurs problèmes de blessures, il est également difficile de leur faire confiance.

Van Jefferson et Josh Reynolds (@.Cardinals), Rashod Bateman (@ Browns), Josh Reynolds (@ Broncos) et Allen Robinson (@ Packers) ont des étages encore plus bas, et chacun joue sur la route. Il y a un gros potentiel de jeu avec tous ces récepteurs, mais vous pouvez probablement trouver des jeux « plus sûrs ».

Alors, voilà. Nous avons présenté de nombreuses options pour commencer et de nombreuses options pour s’estomper. Faites confiance aux chiffres à ce stade de l’année et prenez les bonnes décisions pour saisir un dernier « W » avant le début des séries éliminatoires fantastiques.

Noter: Nous mettrons à jour ces classements WR PPR tout au long de la semaine, alors revenez pour les dernières analyses et mouvements des joueurs.

Fantasy WR PPR Rankings Semaine 14 : Par qui commencer au poste de receveur large

Classements basés sur PPR point complet notation