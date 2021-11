Classement Fantasy TE Semaine 12 : Par qui commencer, s’asseoir à l’extrémité du football Fantasy

C’est le moment de la semaine pour régler le problème à l’extrémité serrée, et la superstar Travis Kelce étant en congé ne fait que préparer le terrain pour les temps difficiles à venir. Néanmoins, nous sommes toujours chargés de déterminer l’ordre hiérarchique de nos classements TE fantastiques de la semaine 12, qui, espérons-le, vous aideront à trouver des dormeurs et des streamers à cibler.

Comme mentionné, Kelce est hors de combat, mais nous devons également noter que Zach Ertz est également absent. Noah Fant (vs. Chargers) et Tyler Higbee (@ Packers) sont de retour, et les deux ont au moins des matchs décents tout de suite. Le streaming est synonyme de cette position, alors allons-y.

Dan Arnold (vs Falcons), Cole Kmet (@ Lions), Evan Engram (vs Eagles), Austin Hooper (@ Ravens) et, s’ils sont en bonne santé, Logan Thomas (vs Seahawks) sont les meilleures options lorsque l’on considère les gars sous qui sont détenus à moins de 60% dans les ligues Yahoo. Cependant, Engram et Hooper sont vraiment les seuls de ce groupe à avoir des affrontements exceptionnels, car ils affrontent deux des trois meilleures défenses en termes de points fantastiques par match autorisés aux extrémités serrées. Certains des autres meilleurs matchs de cette semaine sont accaparés par des étalons et des ratés (comme nous le verrons ci-dessous). Les défenses des Falcons, des Lions et des Seahawks sont au moins correctes contre les extrémités serrées, mais la production d’Arnold, le potentiel de Kmet et l’atout perçu de Thomas les maintiennent devant les autres dans des situations plus favorables, du moins dans les ligues standard.

Si nous regardons plus strictement les affrontements, Jack Doyle et Mo-Alie Cox (vs Buccaneers), Gerald Everett (@ Washington) et Tommy Tremble (@ Dolphins) ont certains des meilleurs pour les extrémités serrées. Il convient également de noter que OJ Howard et Cameron Brate (@ Colts) font partie de ce mélange si Rob Gronkowski (de retour) est absent. Le problème est que personne parmi ce groupe n’est même proche d’être fiable – même dans des matchs solides. Nous préférons jouer les gars ci-dessus avec des affrontements moins favorables en fonction de ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Dalton Schultz (vs. Raiders) et Noah Fant (vs. Chargers) n’ont pas toujours été des options fiables non plus, mais ce sont toujours des joueurs de haut niveau que ceux que nous venons de mentionner en plus d’avoir des affrontements très favorables. Schultz a l’air particulièrement bien avec Amari Cooper (COVID) absent et CeeDee Lamb (commotion cérébrale) en danger d’être également inactif.

Tyler Conklin (@ 49ers), Pat Freiermuth (@ Bengals) et CJ Uzomah (vs. Steelers) sont tous devenus des ailiers rapprochés populaires ces dernières semaines, mais les affrontements justifient de les asseoir au cours de la semaine 12. Aucun n’est assez « sûr » pour faire confiance aux 12 meilleures défenses TE. Freiermuth a cependant plus de valeur dans les ligues PPR, vous pouvez donc toujours l’utiliser là-bas.

Espérons que nous avons démontré à quel point les choses vont être difficiles chez TE cette semaine. Nous avons tendance à nous concentrer sur les affrontements à cette position, mais ils ne signifient pas grand-chose si un joueur est à peine ciblé dans son attaque respective.

Noter: Nous mettrons à jour ces classements TE tout au long de la semaine, alors revenez pour les derniers mouvements et analyses des joueurs.

