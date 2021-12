Classement Fantasy RB Semaine 15: Par qui commencer, asseyez-vous pour courir dans le football Fantasy

C’est l’heure de la deuxième saison de Fantasy Football, et chaque décision de début, sit ’em est soumise à un examen minutieux. C’est particulièrement vrai pour le running back, où les blessures créent une tension constante. Nos classements fantasy RB de la semaine 15 peuvent aider à alléger une partie du fardeau de la recherche de crampons, de dormeurs et de trébuchements potentiels, mais il y a de fortes chances que tous les « discutables » forceront plusieurs mises à jour avant les coups d’envoi.

Heureusement, les byes sont terminés, mais certaines des équipes qui se retirent – ​​à savoir les Eagles et les Patriots – ont eu des dos clés blessés lors de leurs derniers matchs. Il est donc difficile de projeter qui ouvrira la voie cette semaine. Les Eagles sont un mystère particulièrement grand avec Jordan Howard (genou) déjà blessé avant que Miles Sanders (cheville) ne se fasse sonner et que Boston Scott (maladie) soit essentiellement absent. Recherchez des mises à jour en début de semaine sur ces joueurs.

CLASSEMENT STANDARD DE LA SEMAINE 15 :

quart-arrière | Récepteur large | Fin serré | D/ST | Botteur

Certains des meilleurs matchs de cette semaine vont à des arrières qui ne sont normalement pas considérés comme des « RB1 ». Myles Gaskin (vs Jets), Darrell Henderson (vs Seahawks), James Conner et Chase Edmonds (@ Lions), et Clyde Edwards-Helaire (@ Chargers) sont tous des incontournables grâce à des situations très favorables. Même D’Onta Foreman (@ Steelers) fait partie de ce groupe. Ils rejoignent James Robinson (contre les Texans) en perte de vitesse dans les cinq premiers (et, oui, Robinson est également un incontournable si sa non-présentation la semaine dernière ne vous a pas éliminé des éliminatoires).

CLASSEMENTS PPR SEMAINE 15 :

quart-arrière | De retour | Récepteur large | Fin serré | D/ST | Botteur

Pour aller plus loin, le duo des Chargers de Justin Jackson et Joshua Kelley (vs. Chiefs), et le duo de Houston de Rex Burkhead/Royce Freeman et David Johnson (vs. Jaguars) sont également bien placés, mais il est toujours difficile de faire confiance ces types de comités. Il en va de même pour les meilleures menottes dans les bons matchs, comme Tony Pollard (contre Giants), Sony Michel (contre Seahawks), Jeremy McNichols et Dontrell Hilliard (@ Steelers) et Darrel Williams (@ Chargers). Si Pollard (pied) est à nouveau sorti, Corey Clement ne vaudra pas la peine d’être utilisé.

SEMAINE 15 FANTAISIE : Dormeurs | Bustes | Commencez-les, asseyez-les

Bien sûr, des gars comme Michel et Williams pourraient encore être en jeu contre certains des partants avec des affrontements médiocres. Il n’y a pas beaucoup de gars borderline qui se démarquent cette semaine, car certains des affrontements les plus difficiles sont réservés aux étalons de bonne foi comme Jonathan Taylor (vs. Patriots), Najee Harris (vs. Titans), Leonard Fournette (vs. Saints), et Aaron Jones (@ Ravens), mais des arrières comme Rashaad Penny (@ Rams), Jamaal Williams (vs. Cardinals), Damien Harris et Rhamondre Stevenson (@ Colts) et Sanders/Howard (vs. Washington) sont très présents bulle de départ assis. Penny sera difficile à s’asseoir après la semaine dernière, et Harris (cheville) a toujours TD à l’envers lorsqu’il est en bonne santé, mais ces dos ont des planchers plus bas que vous ne le pensez.

SEMAINE 15 LINEUPS DFS : DraftKings | FanDuel | Yahoo

Nous sommes à ce stade de la saison où il va y avoir des évasions surprises, qu’il s’agisse d’un troisième joueur qui débute sa carrière (voir Craiga Reynolds) ou d’une menotte qui joue plus que prévu dans un match particulier (voir Penny ). Vous ne pouvez évidemment pas prévoir de surprises dans le jeu, mais si vous jouez à des affrontements – en surveillant de près les tendances récentes en plus des tendances de la saison – et que vous vous adaptez à l’utilisation, vous pourriez vous surprendre avec certains de vos joueurs. les décisions. Mais les noms n’ont plus d’importance pour le moment, c’est le cas pour gagner, et nous serons là pour vous aider à obtenir ces W.

PLUS SEMAINE 15 DFS : Meilleurs stacks | Meilleures valeurs | Générateur de gammes

Noter: Nous mettrons à jour ces classements RB tout au long de la semaine, alors revenez pour l’analyse et les derniers mouvements des joueurs.

Classement Fantasy RB Semaine 15: Par qui commencer en tant que demi offensif

Les classements sont basés sur standard, non PPR notation