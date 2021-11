Classement Fantasy RB Semaine 12: Par qui commencer, asseyez-vous pour courir dans le football Fantasy

La semaine de Thanksgiving est toujours difficile pour les propriétaires de fantasy football. Ils sont naturellement distraits par les projets de vacances, et trois matchs du jeudi ont tendance à créer plus de maux de tête pour les débutants. C’est particulièrement vrai à un poste comme le porteur de ballon, qui continue d’être la porte tournante des joueurs clés entrant et sortant des alignements. Nos classements fantasy RB de la semaine 12 prennent en compte tous ces facteurs pour aider à rendre votre Thanksgiving (et Black Friday) un peu moins stressant.

Heureusement, seules deux équipes (cardinaux, chefs) sont au revoir cette semaine, et bien que cela enlève un producteur clé à James Conner, Clyde Edwards-Helaire et Darrel Williams peuvent poser plus de problèmes qu’ils n’en valent maintenant que CEH est à nouveau en bonne santé. . Vous pouvez vous inquiéter de ce problème au cours de la semaine 13.

Kareem Hunt (mollet) est éligible pour sortir de l’IR cette semaine, et s’il est prêt, il participera à un match favorable contre Baltimore. Miles Sanders (@ Giants), qui est revenu la semaine dernière, est dans un endroit similaire. Les deux vaudront au moins des spots flexibles dans tous les formats.

De nombreuses situations de comité sont encore en suspens. Alex Collins et le reste des Seahawks (@ Washington), Latavius ​​Murray et Devonta Freeman (vs Browns), Damien Harris et Rhamondre Stevenson (vs Titans), et David Johnson et Rex Burkhead (vs Jets) sont tous des appels difficiles . Il est difficile de dire qui obtiendra le plus de courses (en particulier autour de la ligne de but) dans l’un de ces comités, et avec différents niveaux de confrontation, il est encore plus difficile de savoir sur qui vous pouvez compter. Harris a le plus de TD à l’envers, ce qui le place en lice pour une place de départ, mais il est difficile de compter sur les autres. Les deux arrières de Houston ont de loin le meilleur affrontement pour les RB, il semble donc qu’au moins un sera payant, mais même avec un affrontement favorable, les deux ont des planchers bas.

Un comité qui est bien placé cette semaine est le duo de Denver composé de Melvin Gordon et Javonte Williams (contre Chargers). Le temps de jeu n’est pas plus clair après le bye de la semaine dernière, mais avec un affrontement contre une défense permettant au deuxième plus grand FPPG de RB, Gordon et Williams devraient être dans la plupart des alignements fantastiques. Jeff Wilson Jr. (vs Vikings), Tony Pollard (vs Raiders), JD McKissic (vs Seahawks) et Jordan Howard (@ Giants) sont d’autres arrières secondaires qui ont un potentiel flexible grâce à des matchs favorables. Comme d’habitude, aucun d’entre eux n’a de plafonds trop hauts, mais ils devraient avoir des étages plus élevés cette semaine.

Il y a deux comités qui se démarquent comme étant dans des endroits particulièrement difficiles, comme le D’Onta Foreman et Adrian Peterson (@ Patriots) et Devin Singletary et Zack Moss (@ Saints) ont deux des pires affrontements pour les demi offensifs. Compte tenu de la faiblesse générale de leurs planchers respectifs, vous ne pouvez faire confiance à aucun cette semaine. Cela pourrait également être vrai pour Myles Gaskin (contre Panthers), mais il a dominé les touches dans le champ arrière des Dolphins, il a donc toujours une valeur de flex, en particulier dans les ligues PPR, en fonction du volume.

Cela s’annonce comme une semaine de type « collez avec vos étoiles ». Il y a des affrontements difficiles pour des gars clés, comme Jonathan Taylor (vs. Buccaneers), Dalvin Cook (@ 49ers), Leonard Fournette (@ Colts), Joe Mixon (vs. Steelers) et Darrell Henderson (@ Packers), mais ces les joueurs sont tous trop bons pour s’asseoir. Les blessures vont sans aucun doute bouleverser cette position plus tard dans la semaine, mais nous traiterons de cela au fur et à mesure que les rapports d’entraînement arriveront.

Noter: Nous mettrons à jour ces classements RB tout au long de la semaine, alors revenez pour l’analyse et les derniers mouvements des joueurs.

Fantasy RB Rankings Semaine 12: Par qui commencer en tant que demi offensif

Les classements sont basés sur standard, non PPR notation