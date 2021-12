Classement Fantasy RB PPR Semaine 14: Par qui commencer, s’asseoir pour courir en arrière dans le football Fantasy

Entre les blessures, les byes et les matchs « maladroits », nos classements Fantasy RB PPR de la semaine 14 n’ont pas été faciles à établir – et vous pouvez parier qu’ils verront de nombreuses mises à jour tout au long de la semaine avant votre dernier départ, asseyez-vous ‘ em décisions.

Tout d’abord, commençons par les byes. Ils ne sont en fait pas trop mauvais, car les situations RB des Eagles, des Patriots et des Dolphins peuvent souvent être frustrantes, mais Jonathan Taylor étant absent au cours de la dernière semaine de la saison régulière fantastique est un véritable tueur. Le plus gros avantage de ces byes est que deux des meilleures défenses contre la course sont désactivées (Colts, Patriots).

Évidemment, nous traiterons les blessures au fur et à mesure qu’elles surviendront, mais en attendant, nous devrons trouver comment naviguer dans les affrontements. Plusieurs arrière-champs de comité sans intérêt ont des adversaires amicaux avec les RB. Les Texans (vs. Seahawks), Seahawks (@ Texans) et Titans (vs. Jaguars) ont tous au moins deux arrières, et au moins pour les Texans (David Johnson et Rex Burkhead) et les Titans (Dontrell Hilliard et D’Onta Foreman), vous pouvez jouer les deux dos. Les tendances d’utilisation ne sont pas aussi évidentes pour les Seahawks, et après une semaine 13 au cours de laquelle Alex Collins (abdomen) était absent et Adrian Peterson s’occupait de la plupart des tâches sur la ligne de but … nous ne savons pas quoi penser. Nous ne pouvons même pas désigner un seul gars qui obtient une bosse dans les ligues PPR, donc pour l’instant, cela ressemble à un séjour à l’écart.

Les Broncos (contre les Lions) et les Saints (@ Jets) sont de bien meilleures situations de comité si Melvin Gordon (hanche) et Alvin Kamara (genou) jouent. Vous pouvez commencer Gordon, Javonte Williams, Kamara et Mark Ingram compte tenu des affrontements. Si Gordon et Kamara sont à nouveau absents, Williams et Ingram seront des RB1 à la limite.

D’un autre côté, Tevin Coleman (vs. Saints) et Matt Breida et Devin Singletary (@ Buccaneers) sont dans les pires endroits parmi les arrières borderline, et il sera difficile de savoir quoi faire avec Darrell Henderson (@ Cardinals) et James Conner et Chase Edmonds (contre Rams). Il est probable que vous commencerez les trois dans les ligues PPR, car Edmonds devrait immédiatement redevenir la première cible de l’Arizona tandis que Conner a toujours un potentiel de TD élevé, mais après que Henderson (quad) a brûlé les propriétaires de fantasy la semaine dernière, il pourrait être sur quelques listes de résultats.

Une situation qu’il est impossible d’évaluer en ce moment est en Caroline. Chuba Hubbard (contre les Falcons) a été solide, bien que peu spectaculaire, pendant l’absence de Christian McCaffrey plus tôt cette année, avec une moyenne de 84,4 verges au total et 2,6 réceptions par match. Le temps de jeu d’Ameer Abdullah a eu tendance à augmenter, et compte tenu de ses compétences de réception supérieures, il est possible qu’il soit le PPR le plus précieux dans ce match favorable. Pour l’instant, nous restons avec Hubbard plus haut dans le classement, car il semble plus susceptible de marquer et d’obtenir des touches, mais nous devrons regarder comment Carolina répartit le temps de jeu.

Il n’y a pas beaucoup d’arrières « capteurs de passes » notables qui se faufilent dans le classement PPR, JD McKissic (vs Cowboys) est toujours en jeu en tant que flex lorsqu’il est actif, et Kareem Hunt (vs Ravens) reste un solide starter. , mais à moins que vous ne parliez des dos de Houston ou du Tennessee que nous avons mentionnés plus tôt, ce n’est tout simplement pas la semaine pour parier sur un porteur de ballon pour le faire uniquement en fonction des réceptions.

Noter: Nous mettrons à jour ces classements RB PPR tout au long de la semaine, alors revenez pour l’analyse et les derniers mouvements des joueurs.

Classement Fantasy RB PPR Semaine 14: Par qui commencer à courir

Les classements sont basés sur PPR point complet notation