Classement Fantasy RB PPR Semaine 12: Par qui commencer, s’asseoir pour courir en arrière dans le football Fantasy

Vous entendrez souvent parler d’équipes de la NFL aux prises avec une « semaine courte ». Eh bien, bienvenue dans la plus courte des semaines courtes pour les propriétaires de football Fantasy. Avec trois matchs jeudi (dont l’un commence peu de temps après le réveil de certaines personnes) et une multitude de distractions pour éviter le temps précieux de gestion de la liste, démarrez-les, prenez des décisions assises peuvent sembler instables et précipitées. Nous faisons de notre mieux pour vous aider avec notre classement Fantasy RB PPR de la semaine 12.

Le porteur de ballon est toujours l’une des positions les plus difficiles à évaluer chaque semaine, et bien qu’il y ait des appels difficiles au cours de la semaine 12, la position se règle principalement d’elle-même. Nous allons expliquer.

Les décisions de composition de RB les plus difficiles impliquent souvent des dos de comité, mais cette semaine, plusieurs multipropriétés frustrantes ont des affrontements difficiles. D’Onta Foreman et Adrian Peterson (@ Patriots) et Zack Moss et Devin Singletary (@ Saints) sont dans les pires endroits et impossibles à démarrer dans les ligues PPR, ce qui pourrait également être vrai pour Latavius ​​Murray et Devonta Freeman (vs Browns). Freeman en a assez fait dernièrement pour être au moins un flex, mais ses six captures de la semaine dernière ne seront pas la norme. Alex Collins et les autres arrières de Seattle (@ Washington) sont également dans des situations difficiles, mais Collins reste un pari décent pour les touches.

Damien Harris et Rhamondre Stevenson (contre les Titans) n’attrapent pas beaucoup de passes, mais Harris a toujours un TD élevé et devrait être dans l’alignement au moins comme un flex. David Johnson et Rex Burkhead (vs Jets) ont le meilleur affrontement fantastique pour les RB, donc il vaudra la peine de commencer – probablement Johnson puisqu’il obtient plus de cibles – mais les deux ont des planchers bas et des plafonds moyens.

Le meilleur comité cette semaine est l’un des plus divisés – le duo de Denver composé de Javonte Williams et Melvin Gordon. Ils jouent une défense des Chargers permettant aux coureurs de remporter le deuxième plus grand nombre de points fantastiques par match, de sorte que Williams et Gordon sont de solides partants. Ty Johnson (@ Texans), Jeff Wilson Jr. (contre Vikings), Tony Pollard (contre Raiders) et JD McKissic (contre Seahawks) sont également en jeu. Johnson et McKissic sont particulièrement intéressants dans les ligues PPR étant donné leur nombre habituel d’objectifs, bien que Johnson ait déçu ce département la semaine dernière. Nyheim Hines (vs Buccaneers) est également une option PPR intéressante. Tampa est à égalité pour le deuxième plus grand nombre de réceptions par match autorisées aux RB, donc Hines pourrait avoir une valeur de flex PPR sournoise.

Il n’y a pas une tonne d’autres dormeurs ou débutants réguliers qui devraient être mis au banc. Des gars comme Darrell Henderson (@ Packers), Joe Mixon (vs. Steelers) et Myles Gaskin (vs. Panthers) ne sont pas les plus attirants, mais ils obtiennent trop de touches/attrapés au banc. Les blessures et les joueurs revenant de blessures (Kareem Hunt ? Cordarrelle Patterson ? Alvin Kamara ?) vont certainement faire bouger les choses, mais pour l’instant, il faut se concentrer sur ce que l’on sait. Espérons que cela rendra cette courte semaine un peu plus facile.

Classement Fantasy RB PPR Semaine 12: Par qui commencer à courir

Les classements sont basés sur PPR point complet notation