C’est le moment de gagner ou de rentrer à la maison pour de nombreux propriétaires de football Fantasy, mais peu importe ce pour quoi vous jouez cette semaine (classement, place en séries éliminatoires, éviter la dernière place, fierté), la position de demi offensif est susceptible de provoquer le la plupart les démarrent, asseyez-vous des maux de tête. Notre classement Fantasy RB de la semaine 14 peut vous aider, mais avec toutes les blessures et au moins un bye clé, trouver des démarreurs sûrs et des dormeurs qui en valent la peine ne sera pas facile.

Le « clé bye » auquel nous faisons référence est le meilleur RB de fantasy, Jonathan Taylor. Il sortira cette semaine avec Myles Gaskin, le duo de Damien Harris et Rhamondre Stevenson en Nouvelle-Angleterre, et le mess d’un comité de Philadelphie. Dans l’ensemble, ce n’est pas une semaine terrible pour les byes RB, mais il n’y a jamais de bon moment pour perdre un gars comme Taylor, surtout si vous avez besoin de survivre et d’avancer.

En ce qui concerne les blessures, de nombreux RB semblent être exclus ou «discutables». Pour l’instant, nous incluons provisoirement Alvin Kamara (genou), Melvin Gordon (hanche) et Darrell Henderson (quad), qui ont tous essentiellement manqué la semaine dernière, mais nous serons prêts à nous ajuster si nécessaire. Dalvin Cook (épaule) et D’Andre Swift (épaule) devraient manquer au moins une semaine de plus, mais nous serons également prêts à ajouter ces joueurs si nous obtenons de bonnes nouvelles étonnamment plus tard dans la semaine.

Gordon est particulièrement important cette semaine puisqu’il a un match premium contre les Lions. S’il est de retour, lui et Javonte Williams seront des titulaires sûrs. Ils ne sont pas le seul comité bien placé cette semaine; Cependant, ils pourraient être les seuls en qui vous vous sentez à l’aise de faire confiance. Le tandem de Houston composé de David Johnson et Rex Burkhead (vs. Seahawks), le backfield bondé de Seattle dirigé par une combinaison d’Adrian Peterson, Rashaad Penny et Alex Collins (@ Texans), et le duo de Tennessee composé de D’Onta Foreman et Dontrell Hilliard (vs . Jaguars) ont également d’excellents matchs. Il est difficile de savoir à quels joueurs de ces arrière-champs faire confiance, mais étant donné les affrontements, Johnson, Burkhead, Foreman et Hilliard semblent au moins fléchir. Si Collins (abdomen) est de retour, il est impossible de savoir quel Seahawks de retour sera la meilleure option, mais Peterson est probablement le meilleur pari pour un court TD.

Parce que la plupart des matchs très favorables vont à ces comités, il y a beaucoup d’autres partants habituels dans des situations difficiles. Vous n’allez pas mettre au banc Joe Mixon (contre 49ers), Leonard Fournette (contre Bills) ou James Robinson (@ Titans) – bien qu’il doive arrêter de tâtonner et de se faire mettre au banc par son réel équipe – et vous n’allez probablement même pas asseoir Devonta Freeman (@ Browns), James Conner (contre Rams) malgré le retour de Chase Edmonds (cheville). Quelques autres gars sont un peu plus borderline, cependant. Tevin Coleman (vs. Saints), Henderson (@ Cardinals) et Kareem Hunt (vs. Ravens) entrent dans cette catégorie, mais Coleman est probablement le seul qui sera assis par un grand nombre de propriétaires de fantasy. Le duo de Buffalo composé de Devin Singletary et Matt Breida (@ Buccaneers) devrait également être sur la plupart des bancs.

Il y a quelques autres traverses, cependant, si vous devez remplacer les dos ci-dessus. Mark Ingram (@ Jets) devrait être en mesure de payer même si Kamara est de retour (et il sera un incontournable si Kamara est absent), et Chuba Hubbard (vs Falcons) a l’air bien cette semaine aussi, bien que nous Je suis quelque peu inquiet pour le rôle d’Ameer Abdullah.

Nous sommes au point de la saison où les équipes hors-concours pourraient comporter un RB de secours avec peu d’avertissement et les équipes liées aux séries éliminatoires pourraient se détendre avec un départ avant des matchs plus importants. Nous ne pouvons pas faire grand-chose pour nous y préparer, alors surveiller les tendances d’utilisation et jouer les matchs – en gardant un œil sur toutes les blessures, bien sûr – est la voie à suivre, même si cela signifie prendre des décisions difficiles.

Noter: Nous mettrons à jour ces classements RB tout au long de la semaine, alors revenez pour l’analyse et les derniers mouvements des joueurs.

Classement Fantasy RB Semaine 14: Par qui commencer en tant que demi offensif

