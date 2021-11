Classement Fantasy QB de la semaine 12

Ceux qui ont dépensé Patrick Mahomes et Kyler Murray seront sans leurs étalons alors que les chefs et les cardinaux prennent une semaine de congé. Bien sûr, les propriétaires de Murray sont habitués à cela, mais j’espère que cela changera après son au revoir. Cette semaine propose également trois matchs du jeudi, donc vos décisions de départ, de sit ’emi seront un peu plus précipitées. Gagner la semaine commence par décider qui commencer au poste de quart-arrière, et nos classements QB fantastiques de la semaine 12 peuvent vous aider à prendre ces décisions difficiles.

Nous avons mentionné que Murray et Mahomes sont sortis, mais Matthew Stafford (@ Packers) et l’option de streaming populaire Teddy Bridgewater (vs. Chargers) sont de retour en action après leurs au revoir. Pour les propriétaires de Mahomes et Murray, nous admettrons que ce n’est pas une semaine très profonde pour les streamers, mais il y a juste assez d’options pour s’en sortir. Encore une fois, les propriétaires de Murray sont habitués à cette routine, ils devraient donc avoir une sauvegarde décente.

Stafford, avec Aaron Rodgers (vs. Rams), Justin Herbert (@ Broncos) et Joe Burrow (vs. Steelers), sont en tête d’affiche de la catégorie « haras avec des matchs difficiles », mais encore une fois, ce n’est pas la meilleure semaine pour les streamers, donc ils restent tous des QB1 dans notre classement.

Les meilleurs streamers incluent Mac Jones (vs Titans), Cam Newton (@ Dolphins), Trevor Lawrence (vs Falcons) et Justin Fields (@ Lions). Matt Ryan (@ Jaguars) est détenu à plus de 50%, mais si vous le considérez comme un streamer, il est également en jeu. Ces QB affrontent soit des équipes qui sont carrément affreuses contre la passe statistiquement, soit des habitants du bas qui n’ont pas forcé beaucoup de scripts de jeu satisfaits de la passe. Alors, oui, nous comptons sur trois recrues, un gars qui vient d’être licencié il y a quelques semaines et un vétéran de la croissance ou de la récession. A quoi d’autre vous attendiez-vous à ce stade de la saison ? De plus, il n’est pas non plus un streamer à ce stade, mais commence Carson Wentz (vs Buccaneers). Le match et le script du jeu devraient le préparer à une belle journée fantastique.

De l’autre côté de la bulle start-or-sit, nous sommes sur Ryan Tannehill (@ Patriots), Daniel Jones (vs Eagles), Tua Tagovailoa (@ Panthers) et Teddy Bridgewater (vs Chargers). Ces gars-là ont été mentionnés à plusieurs reprises par nous du côté « début » de la conversation, mais les affrontements ne sont tout simplement pas assez favorables pour les présenter comme des considérations viables cette semaine. Ils recherchent certaines des meilleures défenses contre les QB fantastiques, nous choisirions donc de jouer les gars énumérés ci-dessus. Si vous êtes obligé de commencer l’un des trois, Jones a le potentiel le plus élevé en raison de sa capacité à se précipiter.

Cette semaine n’est pas aussi désastreuse que nous le pensions pendant la pré-saison, vous pouvez donc survivre. C’est la dernière semaine avec deux QB fantastiques d’élite hors service, il devrait donc y avoir moins de concurrence pour les streamers à l’avenir. Pourtant, vous devez rester au-dessus de tout. Nous avons vu dimanche dernier avec l’égratignure surprise de Lamar Jackson que les blessures et les maladies peuvent frapper avec peu d’avertissement, alors ayez toujours un plan pour une semaine.

Noter: Nous mettrons à jour ces classements QB tout au long de la semaine, alors revenez pour les derniers mouvements et analyses des joueurs.

Fantasy QB Rankings Semaine 12: Qui commencer au quart-arrière

Les classements sont basés sur TD standard avec dépassement à quatre points formatage.