Classement Fantasy Football Semaine 10 : dormeurs, projections, départs, sièges | David Montgomery, Sam Howell et plus

Kyler Murray est de retour, Keaton Mitchell a enthousiasmé les gens et Joshua Dobbs a commis l’impensable. La semaine dernière a été intéressante et une semaine 10 intrigante s’annonce.

Le classement de football fantastique de la semaine 10 comprend les aperçus des jeux, les dormeurs et plus encore… ainsi que le « plaisir avec les rangs » de cette semaine – les meilleures bandes originales de jeux vidéo de tous les temps. Tu connais une chanson juste vous est venu à l’esprit en lisant cela : Mario ou Zelda, c’était quoi ?

APERÇUS DE LA SEMAINE 10 FANTASY FOOTBALL

** AU REVOIR : KC, LAR, MIA, PHI **

REMARQUE : Vous verrez un peu de « Depuis la semaine 4 ou 5 », et c’est parce qu’il est bon d’examiner les performances récentes par rapport à l’année avec les défenses, etc., car les ajustements en cours de saison peuvent changer les choses. Par exemple, les Broncos étaient clairement la pire défense au début, mais depuis la semaine 4, ils sont au milieu du peloton – pas étonnant, mais bien meilleurs qu’ils n’avaient commencé.

Acronymes à connaître

RBTouch% — Pourcentage de touches RB — pourcentage du total de touches RB de l’équipe que le joueur a eu

TmTGT% — Pourcentage cible de l’équipe — pourcentage des objectifs totaux de l’équipe allant à ce joueur

G2G et GL — Goal-to-Go (à l’intérieur de la ligne des 10 yards) et Goal-Line (à l’intérieur de la ligne des 5 yards)

TmAirYD% — Pourcentage de Team Air Yard — pourcentage des yards aériens totaux de l’équipe allant à ce joueur

CPOE — Pourcentage d’achèvement supérieur aux attentes — pourcentage d’achèvement autorisé s’ajustant en fonction de la difficulté de la passe (profondeur, couverture, etc.)

Stuff% – Une course qui ne va pas vers un touché, plus de 4 verges au premier essai ou plus de 3 verges lors de tout autre essai

Course explosive – Toute course de plus de 15 mètres

YPRR — Yards per Route Run — indicateur plutôt précieux

Panthères chez Bears, TNF

Les Bears sont la seule équipe depuis la semaine 4 à ne pas autoriser un touché précipité (six matchs – DEN, WSH, MIN, LV, LAC, NO). Ils autorisent également un YPC 3.0 le plus bas de la ligue avec le pourcentage de contenu le plus élevé et le RushEPA le plus résistant.

Les Panthers ont le RushEPA le plus favorable autorisé, mais sont le quatrième plus résistant contre les récepteurs de machines à sous.

En supposant que Khalil Herbert revienne, je mettrais Herbert et D’Onta Foreman comme risque/récompense RB2/3. Si Herbert ne le fait pas, Foreman est une option solide comme le roc dans le Top 15.

Colts contre Patriots, 9h30, Allemagne

Les Patriots et les Chargers sont à égalité pour le taux de plaquages ​​manqués le plus bas, à 0,09 par tentative (depuis la semaine 4).

Si Josh Downs est absent, je ne risquerais pas Alec Pierce ou Isaiah McKenzie dans la plupart des ligues. Peut-être prier pour un touché avec Pierce. Si Downs joue, il revient au statut WR3.

Rhamondre Stevenson n’a pas un seul match de plus de 12 points sans touché. Les Colts ont permis à un porteur de ballon de marquer dans six des neuf matchs.

Texans aux Bengals, 13h

Depuis la semaine 4, les Bengals forcent un taux de 20,8 % d’entraînements à se terminer par des revirements (TEN, ARI, SEA, SF, BUF) – les Jaguars sont deuxièmes (19,7 %) et les Cardinals sont derniers (4,5 %).

En revenant à la semaine 5, aucun quart-arrière n’a un Comp% (75,8) ou une note de passeur (111,2) plus élevé que Joe Burrow, avec Patrick Mahomes deuxième en Comp% (71,7) et Justin Fields deuxième en PsRTG (106,8).

Depuis la semaine 5, Joe Burrow est également troisième en FPPG et Ja’Marr Chase est deuxième derrière Tyreek Hill.

Depuis la semaine 6 avec la scission et l’absence de Dameon Pierce la semaine dernière, Pierce et Devin Singletary sont derniers (43e) et avant-derniers en YD/Touch à 3,2 et 3,3, respectivement.

Saints chez Vikings, 13h

Depuis son retour, Alvin Kamara est septième en FPPG, premier en TmTGT% (22,0), cibles (49), réceptions (43) et verges sur réception (272). Les cibles, les réceptions et les verges se classeraient T-21, cinquième et 47e pour tous les joueurs.

Travis Etienne est le seul porteur de ballon à atteindre le top 13,5 points contre les Saints, et Derrick Henry et Zack Moss sont les deux seuls autres avec un score à deux chiffres contre eux.

Comme mentionné dans les dérogations, Trishton Jackson pourrait surprendre, puisqu’il est intervenu à l’extérieur/en tant que n°2 lorsque KJ Osborn a quitté le match. Brandon Powell pourrait également apparaître, car les options secondaires et de machines à sous ont frappé contre les Saints, Marshon Lattimore se concentrant probablement beaucoup sur Jordan Addison.

Packers chez Steelers, 13h

Les Steelers n’ont pas accordé de cible dans la zone des buts pour un touché depuis la semaine 4 (0 sur 7).

Depuis la troisième semaine, les Steelers, Giants et Chargers n’ont pas réussi à terminer le match (six matchs PIT et LAC, sept matchs NYG).

Depuis la semaine 3, Jordan Love est en tête des Air Yards non réalisés (Air Yards tentés moins les yards par la passe) avec 537. Remarque : ce n’est pas une bonne statistique à avoir.

Même avec des touchés lors de deux de ses trois derniers matchs, Najee Harris est toujours RB18 en FPPG et n’a pas marqué plus de 15 points depuis la semaine 17 de l’année dernière.

Titans chez Buccaneers, 13h

Les Titans sont à égalité avec les Ravens pour le moins de touchés sur réception autorisés depuis la semaine 4 – cinq matchs (CIN, IND, BAL, ATL, PIT), six pour les Ravens et le huitième moins de réceptions de YPG.

Seuls les Ravens autorisent un pourcentage plus faible de disques G2G à se terminer par un atterrissage (42,9 % To – 13 disques et 40,0 % pour BAL – 20 disques).

Les Buccaneers ont été martelés par les récepteurs de machines à sous, se classant seulement derrière les Falcons pour l’EPA favorable, ce qui signifie que Kyle Phillips est un jeu de Je vous salue Mary décent avec Treylon Burks absent.

49ers aux Jaguars, 13h

Les Jaguars ont été une bonne défense sournoise, se classant au quatrième rang des DVOA Rush et Pass, même en permettant le rythme de jeu adverse le plus élevé et le plus grand nombre de passes par match.

Lorsque Deebo Samuel et Brandon Aiyuk sont sur le terrain, George Kittle n’a que 19,6 TmTGT% contre 26,1% lorsque seul Samuel manque.

Rappel désormais fréquent : lorsque Zay Jones joue, l’ordre hiérarchique et la valeur fantastique sont : Calvin Ridley, Jones, puis Christian Kirk. Quand Jones est absent, c’est Kirk puis Ridley.

Browns contre Ravens, 13h

Les Browns ont accordé un touché large au cours des cinq premiers matchs – George Pickens – également le seul à dépasser les 76 verges. Ils ont accordé deux touchés larges et plus de 81 verges sur réception à trois joueurs au cours des semaines 7 et 8 (Colts et Seahawks) avant d’arrêter… Clayton Tune.

Les Browns ont permis à tous les entraînements G2G de se transformer en touchés, mais ont autorisé le deuxième moins d’entraînements G2G (huit – les Titans en ont autorisé six).

Odell Beckham et Rashod Bateman se classent premier et deuxième parmi les larges en OffTGT% de leurs cibles (largeurs avec un minimum de 20 cibles).

Depuis la semaine 4, les Ravens n’accordent que 0,96 point par entraînement – ​​le prochain plus bas étant les Jaguars à 1,33 – le sommet de la ligue des Cardinals est de 2,52.

Faucons chez Cardinals, 16h

Seuls Brian Hoyer (21,4) et PJ Walker (18,6) ont un % OffTGT plus élevé que Taylor Heinicke (16,9).

Desmond Ridder cible les extrémités serrées plus que quiconque (36,3 %), Joshua Dobbs étant deuxième (32,4 %) tandis que Heinicke n’était qu’à 22,0 %.

Depuis la semaine 4, les Cardinals autorisent les passes capturables les plus élevées (82,0 %), les Buccaneers (81,6 %), les Broncos (81,4 %) et les Bears (81,3 %) étant les seules autres équipes à dépasser 80 %.

Lions aux Chargers, 16h

Les Lions ont le deuxième plus faible nombre de points par match autorisé (20,5 – le plus bas des Eagles à 17,8).

Depuis la blessure de David Montgomery, Jahmyr Gibbs mène la ligue en YD/Touch avec 6,2 (min 20 courses, 50 touches). Montgomery était à 4,5 jusqu’à la semaine 5, 23e, et toujours derrière Gibbs à 4,7.

David Montgomery repasse en tête, et même si c’est un volume moindre qu’avant, il dispose encore d’un formidable potentiel de touchdowns avec huit tentatives de GL et six touchdowns avant de se blesser.

Géants aux Cowboys, 16h

Seul Mitchell Trubisky (31,3) a ciblé les porteurs de ballon à un rythme plus élevé que Tommy DeVito (29,6 %). Brett Rypien (10,5) et CJ Stroud (11,5, à égalité avec Matthew Stafford) sont les deux plus bas.

Parmi les porteurs de ballon avec plus de 5 tentatives de course GL, Tony Pollard a le cinquième taux de réussite de touché le plus bas (20,0 % avec 2 pour 10). Alexander Mattison est 0 sur 7, et AJ Dillon/Alvin Kamara/Dameon Pierce ont tous converti 1 sur 8.

Les Giants ont le deuxième CPOE le plus bas autorisé (-5,2 %) derrière les Ravens (-5,7 %) depuis la semaine 4.

Commandants aux Seahawks, 16h

Antonio Gibson mène la ligue avec seulement 3,8 % de ses courses pour 0 yards ou négatifs (minimum 25 tentatives). Le deuxième est De’Von Achane (5,3 %) et le pire est Keaontay Ingram avec 42,4 %, suivi de Jerome Ford avec 29,0 %.

Les commandants (et les Eagles) ont permis à 13 cibles de zone d’en-but et à huit d’entre elles de se convertir en touché depuis la semaine 4.

Depuis la semaine 5, Sam Howell mène la ligue avec 302,0 passes YPG, devant Patrick Mahomes avec 287,2.

Les Seahawks n’ont pas eu de lancer de quart-arrière sur plus de 250 verges depuis la semaine 3 (Daniel Jones, Joe Burrow, Joshua Dobbs, PJ Walker, Lamar Jackson – pas une ligne de meurtrier).

Jets chez Raiders, SNF

Les Jets n’accordent que 0,98 YPRR depuis la semaine 5, les Ravens étant le deuxième plus bas à 1,17.

Les Jets n’ont également autorisé que trois cibles dans la zone des buts, les arrêtant toutes les trois.

Jakobi Meyers a eu la meilleure semaine 9 – merci, touché précipité ! – mais Aidan O’Connell a continué à se tourner le plus vers Davante Adams avec 29,2 TmTGT%. Malheureusement, il aura Sauce Gardner et les Jets cette semaine.

Broncos à Bills, MNF

Les Bills sont de peu derrière les Bears in Stuff% (50,0 à 50,3) depuis la semaine 4, mais ont autorisé le 10e WR FPPG (MIA, JAX, NYG, NE, TB, CIN).

Les Bills disposent également du PassEPA le plus favorable depuis la semaine 4, devant les Commandeurs et les Cardinaux. Les Jaguars ont le plus dur.

Les Bills ont couru sur trois seulement 47,9 % du temps au cours de la semaine 6 (deuxième plus bas), mais ont bondi à 86,2 % (quatrième plus haut) depuis que Dawson Knox s’est blessé (trois matchs).

SEMAINE 10 DORMEURS FANTASY FOOTBALL

Ceux-ci sont dormeurs (Style DuckTales et Darkwing Duck – Woo-oo vaut le risque dans la plupart des ligues, et Dangereux c’est si vous avez besoin d’un Je vous salue Marie). Ils n’imiteront pas mon classement à 100 %. Il s’agit de courir après la hausse et comporte souvent plus de risques – en termes simples, ce sont des jeux à la hausse que vous pourriez envisager par rapport à une option de plancher solide.

Woo-oo Digne

QB : Baker Mayfield, TB

RB : Brian Robinson, WSH ; James Conner

WR : Jahan Dotson, WSH ; Gabe Davis, BUF

TE : Dalton Schultz, HOU

Soyons dangereux