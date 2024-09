Classement Fantasy Football Defense (D/ST) : Streamers pour les semaines 4, 5, 6, 7 (2024)

Bienvenue, RotoBallers, dans notre streamer défensif et notre pièce de départ. Si vous êtes l’un des nombreux managers de fantasy qui diffusent des défenses chaque semainevous êtes au bon endroit. Dans ce articlenous examinera les meilleures défenses fantastiques que les managers devraient choisir au cours de la semaine 4 et au-delà.

Quelques de la les défenses de cette liste ne sont valables que pour la semaine 4, tandis que autres défenses pourrait être utilisé pendant plusieurs semaines. Les défenses en streaming ne sont jamais faciles, et parfois, choisir la mauvaise défense fantastique pourrait finir par coûter votre semaine. Cependant, si vous planifiez en conséquence les semaines à venir, vous pourriez vous préparer au mieux.

Voici donc les meilleurs streamers défensifs et les titulaires pour les semaines 4 à 7.

N’oubliez pas de consulter tous nos classements de football fantasy pour 2024 :

D/ST Force du programme : semaines 4 à 7

Lorsque l’on examine les défenses que les managers de fantasy devraient choisir et lancer chaque semaine, une bonne recette pour réussir consiste à cibler les défenses qui jouent contre des attaques médiocres. Au cours des trois dernières semaines, des attaques comme celles des Titans du Tennessee, des Browns de Cleveland, des Bears de Chicago et des Giants de New York ont ​​eu du mal à marquer des points. En conséquence, les défenses adverses obtiennent en moyenne plus de 10,5 points fantasy lorsqu’elles affrontent ces quatre attaques cette saison.

Cibler ces infractions a bien fonctionné pour certains managers de fantasy au début, et cela ne devrait pas changer au cours des prochaines semaines. Donc, allons Plongez et analysez les meilleures options défensives fantastiques des semaines 4, 5, 6 et 7.

Chaque défense de cette liste sera décomposée en quatre catégories (streamer temporaire, streamer à temps partiel, streamer recruté et imbécile streamer d’or) pour vous aider à prendre la meilleure décision. La description de chaque catégorie peut être trouvée ci-dessous, et toutes les défenses de cette liste seront être inscrit dans 50 % ou moins des ligues ESPN.

« T emporaire » Streamer : D/ST avec un bon match en semaine 4

« P art-temps » Streamer : D/ST avec plusieurs bon confrontations consécutives

« R recruter » Streamer : D/ST avec un programme à venir facile que vous récupérez plus tôt pour le ranger sur votre banc

« F les ool Or » Streamer : D/ST qui sur le papier semble être une bonne option mais devrait être évité

Streamers D/ST de la semaine 4

Chicago Bears D/ST (Streamer à temps partiel)

Adversaire de la semaine 4 : Los Angeles Rams (25e)

Effectif ESPN : 36,6 %

Plus-Moins : 40,5 points

Adversaire Total de points implicites : 18,75

À ce stade de la saison, la défense des Bears mérite être inscrit dans plus de ligues. Elle a marqué le troisième plus grand nombre de points fantasy en trois semaines et n’a pas encore concédé plus de 21 points dans un match cette saison.

Les managers de Fantasy aimeraient voir Chicago le nombre de sacs augmente – puisqu’il n’a totalisé que quatre sacs au cours des deux derniers matchs – mais cette défense a un potentiel pour toute la saison.

Par @PFFla ligne secondaire des Bears lorsqu’elle est ciblée cette saison : 30-53, 363 yards, 1 TD, 3 INT, 60,5 d’évaluation. pic.twitter.com/NPdVqMurot — Bill Zimmerman (@BillTZimmerman) 24 septembre 2024

Le Les ours La défense a également un bon calendrier à venir, ce qui en fait un streamer à temps partiel pour les managers de fantasy. Au cours de la semaine 4, elle affrontera une attaque des Rams décimée à domicile qui sera privée de Cooper Kupp (cheville), de Puka Nacua (genou) et de plusieurs joueurs de ligne offensive.

Ensuite, Chicago affrontera les Carolina Panthers (semaine 5), les Jacksonville Jaguars (semaine 6) et les New England Patriots (semaine 10) au cours des deux prochaines semaines.

Compte tenu de l’apparence défensive de Chicago au début de la saison, il s’agit d’une bonne reprise avant la semaine 4. a provoqué six revirements au cours des trois premières semaines tout en totalisant sept sacs et deux touchés.

Tennessee Titans D/ST (Streamer temporaire)

Adversaire de la semaine 4 : Miami Dolphins (31e)

Effectif ESPN : 3,2 %

Plus-Moins : 36,5 points

Adversaire Total de points implicites : 17,5

La défense des Titans n’a pas a été une option fantastique solide cette année, car elle a marqué cinq points fantasy ou moins dans les trois matchs. La semaine dernière, elle n’a limogé Malik Willis que trois fois et n’a pas réussi à forcer un turnover. Cependant, attendez-vous à de meilleurs chiffres fantasy pour Le Tennessee défense contre les Dolphins lors de la semaine 4.

Il reste à être vu si Skylar Thompson (poitrine) ou Tyler Huntley débutera pour Miami lundi soir. Quoi qu’il en soit, Titans La défense devrait être un jeu fantastique fort. Les Dolphins ne pouvait pas déplacer le ballon du tout la semaine dernière – même avec des meneurs de jeu comme Tyreek Hill, Jaylen Waddle et De’Von Achane – et Thompson a été licencié un énorme six fois.

Alors que le Tennessee n’a pas a fait beaucoup de choses défensivement au cours des deux premières semaines, il a une grande chance de changer cela cette semaine. Cependant, après la équipe Match de la semaine 4 contre les Dolphins, il ne le fera pas ont beaucoup d’attrait fantastique.

Les Titans bénéficient d’une semaine de congé la semaine 5 avant d’affronter les Colts (semaine 6), les Bills (semaine 7) et les Lions (semaine 8) dans les semaines à venir.

Indianapolis Colts D/ST (recrue/streamer à temps partiel)

Adversaire de la semaine 4 : Pittsburgh Steelers (8e)

Effectif ESPN : 7,8 %

Plus-Moins : 39,5 points

Adversaire Total de points implicites : 20,5

Après avoir connu des difficultés défensives au cours des deux premières semaines, les Colts ont semblé bien meilleurs de ce côté du ballon lors de la troisième semaine contre les Bears. Ils ont tenu bon Chicago offense à juste 16 points, trois pertes de balle provoquées et quatre sacks sur Caleb Williams. Ils vont maintenant devoir affronter une attaque des Steelers qui n’a marqué que trois touchdowns offensifs jusqu’à présent cette saison.

Il y a un certain risque au démarrage Indianapolis défense cette semaine, c’est pourquoi il est répertorié en tant que recrue/streamer à temps partiel. Les Steelers n’ont accordé que six sacs toute la saison, et les défenses adverses ont marqué le huitième plus petit nombre de points fantasy contre Pittsburgh infraction jusqu’à présent en 2024. Donc, c’est compréhensible si les managers de fantasy ne le faites pas je veux commencer cette défense cette semaine.

Mais la défense des Colts devrait être renforcée quoi qu’il en soit avant la semaine 4. Après le match contre les Steelers, ils affronteront les Jaguars (semaine 5), les Titans (semaine 6) et les Dolphins (semaine 7) au cours des trois prochaines semaines.

Avec Tua Tagovailoa (commotion cérébrale) toujours sans date de retour, il y a il y a de fortes chances qu’il ne soit pas prêt pour ce match. Cela fait d’Indianapolis une option fantastique solide pour le mois prochain.

Houston Texans D/ST (Streamer à temps partiel)

Adversaire de la semaine 5 : Jaguars de Jacksonville (27e)

Effectif ESPN : 31 %

Plus-Moins : 45,5 points

Adversaire Total de points implicites : 19,5

Suivant Lundi Défaite écrasante contre les Bills de Buffalo, c’est Il est juste de dire que l’attaque des Jaguars n’est pas très bonne. Ils n’ont en moyenne que 13,3 points par match au cours des trois premières semaines, et le quart-arrière Trevor Lawrence a a été licencié 12 fois pour commencer la saison. Cela fait le Texans la défense est une option fantastique solide à l’approche de la semaine 4.

Houston sort d’un match défensif médiocre contre les Vikings, concédant 34 points et ne forçant aucun turnover. Cependant, l’équipe a totalisé au moins quatre sacks lors de deux matchs consécutifs, dont sept sacs contre les Bears lors de la semaine 2.

Non seulement les Texans sont une option défensive solide cette semaine contre les Jaguars, mais ils pourraient être utilisés dans les semaines à venir aussi. Bien que Houston soit un adversaire incontournable contre les Bills lors de la semaine 5, il a un beau match à jouer contre les Patriots lors de la semaine 6. Doncessentiellementsi vous prenez les Texans pour cette semaine, vous pouvez les démarrer dans deux des suivant trois jeux.

Minnesota Vikings D/ST (Streamer de recrutement)

Adversaire de la semaine 4 : Packers de Green Bay (5e)

Adversaire de la semaine 5 : New York Jets (6e)

Effectif ESPN : 20,4 %

Plus-Moins : N/A

Adversaire Total de points implicites : N/A

Les Vikings ont été la meilleure équipe défensive au cours des trois premières semaines, et cela n’a pas Les Texans ont été très proches. Ils ont limité les 49ers à seulement 17 points lors de la semaine 2 et les Texans à seulement sept points la semaine dernière. En plus de cela, ils ont totalisé au moins cinq sacks et forcé deux revirements dans chaque match cette saison. En conséquence, ils sont actuellement la défense fantasy n°1 à l’approche de la semaine 4.

Défense des Vikings aujourd’hui : – 7 points autorisés

– 5 sacs

– 2 interceptions

– 3/13 Conversions de 3ème essai pic.twitter.com/LEsUwdXWsZ — MNMuse (@statmusewolves) 22 septembre 2024

Bien que le Minnesota ait des confrontations difficiles à venir contre les Packers et les Jets, il devrait être sûr à 100 % être ramassé. Il a marqué au moins 13 points fantasy dans les trois matchs de cette saison, et les attaques des 49ers et des Texans ont eu du mal à déplacer le ballon contre lui. C’est donc le moment idéal pour ajouter le Vikings défense avant le match contre Green Bay.

Les prochaines semaines ne sont pas les confrontations les plus favorables pour les Vikings, étant donné qu’ils ont les Packers (semaine 4), les Jets (semaine 5), un bye (semaine 6) et les Lions (semaine 7) à venir.

Mais après ces quatre semaines, le Minnesota affrontera les Rams (semaine 8), les Colts (semaine 9), les Jaguars (semaine 10), les Titans (semaine 11) et les Bears (semaine 12). Donc, même si vous ne le faites pas je prévois de démarrer cette défense cette semaine, ajoutez-la pour le milieu de la saison.

Recruter des streamers

Si vous avez déjà compris la semaine 4, allons Jetez un œil à certaines options défensives que vous pourriez commencer à utiliser au cours de la semaine 5 :

Seattle Seahawks (effectif à 55,9 %) – Adversaire de la semaine 5 : Giants, classés 28e

Miami Dolphins (effectif à 50,9 %) – Adversaire de la semaine 5 : Patriots, classés 24e

New England Patriots (effectif 3,4 %) – Adversaire de la semaine 5 : Dolphins, classés 31e

Fou Banderoles d’or

Raiders de Las Vegas en défense et en défense contre Browns de Cleveland

Adversaire de la semaine 5 : Cleveland Browns (29e)

Effectif ESPN : 29,9 %

Il y a sans aucun doute Les Browns ont été l’une des pires équipes offensives au cours des trois premières semaines. Le quart-arrière Deshaun Watson a a été licencié 16 fois en tête de la ligue, et l’attaque de Cleveland n’a pas encore marqué plus de 18 points dans un match jusqu’à présent cette saison. Cependant, les managers de fantasy devraient Reste loin de la défense des Raiders dans ce match.

Las Vegas n’a que cinq sacs sur la saison et juste a cédé 36 points aux Panthers la semaine dernière. Au cours des trois premières semaines, les Les Raiders défense a aussi n’a forcé qu’un seul turnover. Sur le papier, ce match semble être une bonne option pour une défense dirigée par Maxx Crosby. Mais c’est il est préférable d’éviter cette unité pour la semaine 4, compte tenu de la équipe difficultés en début de saison.

Plan d’action pour la diffusion en continu D/ST

Planifier votre D/ST fantastique peut nécessiter un certain travail, mais il peut être nécessaire de ciblez les meilleurs matchs à chaque fois célibataire semaine. Voici comment j’organiserais mes streams défensifs au cours des quatre prochaines semaines.

Semaine 4 : Diffusez les Titans contre les Dolphins, classés 31e

Semaine 5 : Diffusez le match des Seahawks contre les Giants, classés 28e

Semaine 6 : Diffusez le match des Colts contre les Titans, classés 32e

Semaine 7 : Diffusez les Bills contre les Titans, classés 32e

Téléchargez notre application mobile gratuite d’actualités et d’alertes

Vous aimez ce que vous voyez ? Téléchargez notre application de fantasy football mise à jour pour iPhone et Androïde avec des nouvelles des joueurs 24h/24 et 7j/7, des alertes de blessures, des classements, des départs/places au repos et plus encore. Tout est gratuit !

Gagnez plus avec RotoBaller

N’oubliez pas de consulter également tous nos autres articles et analyses quotidiens sur le football fantastique pour vous aider à définir ces alignements gagnants, y compris cette nouvelle vidéo YouTube de RotoBaller :