Classement Fantasy Football 2024 Semaine 2 : QB

Jayden Daniels cherche à s’appuyer sur ses efforts historiques de débutant en course, Lamar Jackson espère dépasser un début de saison instable et en difficulté Joe Burrow arrive à Kansas City pour un match difficile à l’extérieur.

Quart-arrière de la semaine 2

1 Josh Allen BUF au MIA 2 Lamar Jackson BAL contre LV 3 Anthony Richardson INDIANA en GB 4 Jalen souffre PHI contre ATL 5 Patrick Mahomes KC contre CIN 6 Jayden Daniels ÉTAIT contre NYG 7 CJ Stroud HOU contre CHI 8 Kyler Murray ARI contre LAR 9 Tua Tagovailoa Disparu contre BUF 10 Dak Prescott DAL contre NON 11 Jared Goff DÉT contre la tuberculose 12 Justin Fields FOSSE à DEN 13 Brock Purdy SF au MIN 14 Boulanger Mayfield tuberculose au DET 15 Matthieu Stafford LAR à l’ARI 16 Joe Burrow CIN à KC 17 Derek Carr NON à DAL 18 Caleb Williams CHI à HOU 19 Géno Smith MER au NE 20 Justin Herbert LAC en RCA 21 Aaron Rodgers NYJ à DIX 22 Sam Darnold MIN contre SF 23 Trevor Lawrence JAC contre CLE 24 Deshaun Watson Clé au JAC 25 Kirk Cousins ATL à PHI 26 Bo Nix TANIÈRE contre PIT 27 Gardner Minshew LV au BAL 28 Malik Willis FR contre IND 29 Will Levis DIX contre NYJ 30 Daniel Jones NYG à l’É.-U. 31 Jacoby Brissett NE contre SEA 32 Bryce Young VOITURE contre LAC

Notes du QB : Les remerciements Josh Allen Le problème qu’il a eu lors de sa dernière performance en tant que QB1 était une douleur au pouce gauche. Heureusement, le problème n’a pas limité sa participation à l’entraînement pendant la semaine courte, et il est prêt à faire sa part pour atteindre le plus de 48,5 à Miami. … Lamar Jackson Jackson a eu du mal contre les Chiefs : et a enregistré le troisième plus grand nombre de yards au sol de sa carrière, ce qui lui a valu une place de QB5 en fantasy. Jackson a pris beaucoup trop de coups, comme en témoigne l’entraînement manqué de lundi, mais il n’y a pas une seule raison de le laisser de côté contre les Raiders. … Anthony RichardsonLes débuts de 2024 avaient presque littéralement tout. L’un des plus grands lancers de l’histoire récente de la NFL. Plusieurs passes de plus de 50 yards complétées. Plusieurs ratés malheureux. Un touchdown précipité. Richardson a vécu dangereusement, à la fois pour lui-même et pour la défense. Le fond va probablement tomber de temps en temps. Cela n’a pas d’importance. La prochaine grande chose fantastique est ici. … Le « push de fesses » des Eagles est sous assistance respiratoire après une semaine 1 décourageante, mais Jalen souffre Les Falcons ont tout de même réussi 13 tentatives de rush à São Paulo. Les Falcons ne sont pas un adversaire à craindre.

Patrick Mahomes Il a obtenu une moyenne de 10,4 yards par tentative contre la défense d’élite des Ravens, ce qui aurait été son plus haut niveau pour n’importe quel départ en 2023. Les Bengals arrivent en ville comme une équipe beaucoup moins redoutable. Marquise Brown (épaule) pourrait également revenir pour les Chiefs, améliorant encore les possibilités de jeu en aval, si ce n’est pas cette semaine, alors la prochaine (probablement la prochaine). … Ni l’un ni l’autre Jayden Daniels Ni Kliff Kingsbury, ni Kliff Kingsbury ne semblaient prêts pour le moment passager de la semaine 1. La seule chose qui nous importe : est-ce que la double menace a été un chèque en espèces ? Vous feriez mieux de le croire. Fraîchement éliminés par Sam Darnold, les Giants devraient offrir des cieux plus amicaux dans les airs. … On a toujours le sentiment que les Texans ne déploient pas encore toute la puissance de leurs CJ Stroud Ils feraient bien de le faire face à une défense des Bears fougueuse. … Kyler Murray mec, je ne sais pas. Est-ce que ce gars peut vraiment faire quelque chose dans ce match de 48,5 minutes ? … Tua Tagovailoa a connu plusieurs départs héroïques dans la « vraie vie » contre les Bills qui ne se sont pas pleinement traduits en fantasy. Je parierai toujours avec confiance sur ce qui s’annonce comme l’un des matchs les plus prolifiques de la semaine 2.

Les Cowboys sont déjà au bord de la seule chose qui ne pouvait pas arriver, en perdant l’un de leurs deux meilleurs atouts sur blessure. Pour l’instant, Jake Ferguson (genou) semble du bon côté pour affronter les Saints. Ce n’était pas une semaine 1 brillante pour Dak Prescott dans un match le plus lent, mais l’environnement offensif global devrait être meilleur à Dallas contre les Saints malgré un autre match défensif solide. … Jared Goff n’a pas été aussi efficace qu’espéré au cours de la première semaine. Comme espéré, Jameson Williams a continué à se démarquer. De retour au Ford Field climatisé, DET/TB a le total le plus élevé de la semaine avec 51,5. … Le seul chiffre qui m’intéresse Justin Fields » Semaine 1 : 14 tentatives de rush. Les Broncos semblent être un affrontement défensif inquiétant, mais les jambes de Fields sont à peu près tout ce que l’on peut demander à la limite QB1/2. … Matthieu Stafford Il a perdu l’une de ses deux meilleures armes et je le garde en périphérie du QB1 pour une raison quelconque. Le « pour une raison quelconque », bien sûr, est le blocage des Rams et les déficiences défensives qui ont mis Sean McVay en mode passeur heureux la semaine 1. Un scénario de jeu similaire semble probable pour la semaine 2.

C’est probablement trop bas pour Brock Purdymais il n’a pas vraiment réussi son premier test défensif difficile de 2024. Brian Flores sur la route est un autre de ces tests. Brandon Aiyuk devrait au moins être prêt à contribuer davantage après une semaine 1 invisible. … Boulanger Mayfield ne disparaîtra pas. Si vous voulez le placer dans le top 12 pour la fusillade présumée de ce dimanche à Detroit, je ne peux pas vous en vouloir. … Est-ce qu’il se fait tard pour les Bengals ? Le corps des receveurs n’arrive pas à mettre son histoire au clair, et Joe Burrow est encore une fois parti sur un démarrage lent. La défense des Chiefs n’est pas au point sur la route. Le over/under de 47,5 est au moins intrigant. … Je devrais probablement disparaître complètement Derek Carr contre la défense infernale des Cowboys, mais la nouvelle attaque des Saints était tellement Shanified. Meilleure que ce à quoi on aurait pu s’attendre, à mon avis. Je parie que Carr va attraper l’arrière de la défense de Dallas qui joue 1 à 2 fois trop. … Aaron Rodgers Il semblait physiquement en forme lors du match d’ouverture. Je verrai ce qui se passera contre une défense des Titans qui a surperformé lors de la première semaine.

Tu sais quoi, je volonté manteau de sucre Caleb Williams » Semaine 1. Williams semblait physiquement prêt pour la NFL. Son timing n’était tout simplement pas bon. Ce n’est pas un problème qui va être complètement résolu en une semaine ou deux, mais la recrue a au moins vu la bataille de près maintenant. Je pense qu’il est prêt à passer à la vitesse supérieure. incompatible pour la semaine 2 après les gros jeux inexistant en semaine 1. … Eh bien, l’attaque conservatrice des Seahawks que nous craignions s’est présentée pour la semaine 1. Les choses allaient mieux après la pause, mais @NE ne se profile pas comme un endroit où il est possible de se lancer. J’ai toujours du mal à laisser tomber Géno Smith hors du top 20 en raison de ses armes de premier ordre et de son jeu d’appel. … Ne vous laissez pas tromper par les cinéphiles : c’était une performance odieuse lors de la première semaine Trevor LawrenceIl n’est pas bien placé pour rebondir contre la défense d’élite des Browns. … Je parierais plutôt sur Sam Darnold que Lawrence dans une situation tout aussi difficile en raison de la présence de Justin Jefferson et Kevin O’Connell. Darnold a réussi de très bons lancers lors du match d’ouverture. … Je ne vous en voudrais pas si vous préférez parier sur Bo Nix ou même Malik Willis‘ jambes que Kirk Cousins jusqu’à ce que vous voyiez un semblant de santé démontrée de la part de Kirk. C’était une performance extraordinairement inquiétante. Cousins ​​n’a pratiquement pas bougé contre les Steelers.

