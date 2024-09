Classement Fantasy Football 2024 de la semaine 2 : TE, K, DEF

Brock Bowers s’efforce de s’appuyer sur son impressionnant match d’ouverture, Dalton Kincaid chasse des cibles dans le corps de compétences surpeuplé des Bills, et Isaïe est probable je me demande si cela se produit vraiment.

Mis à jour le 15/09 à 12h15 HE. Evan Engram a été retiré. Dallas Goedert a été déplacé vers le haut.

Semaine 2 – Ailes serrées

1 Trey McBride ARI contre LAR 2 Sam LaPorta DÉT contre la tuberculose 3 Travis Kelce KC contre CIN 4 Georges Kittle SF au MIN 5 Marc Andrews BAL contre LV 6 Dallas Goedert PHI contre ATL 7 Brock Bowers LV au BAL 8 Dalton Kincaid BUF au MIA 9 Kyle Pitts ATL à PHI 10 Isaïe est probable BAL contre LV 11 Colby Parkinson LAR à l’ARI 12 Colline de Taysom NON à DAL 13 Pat Freiermuth FOSSE à DEN 14 Dalton Schultz HOU contre CHI 15 Tyler Conklin NYJ à DIX 16 Jordan Akins Clé au JAC 17 Cole Kmet CHI à HOU 18 Noé Fant MER au NE 19 Mike Gesicki CIN à KC 20 Juwan Johnson NON à DAL 21 Chasseur Henri NE contre SEA 22 Cade Otton tuberculose au DET 23 Zach Ertz ÉTAIT contre NYG 24 Jonnu Smith Disparu contre BUF 25 Tucker Kraft FR contre IND 26 Chig Okonkwo DIX contre NYJ 27 Gérald Everett CHI à HOU 28 Hayden Hurst LAC en RCA 29 Greg Dulcich TANIÈRE contre PIT 30 Michael Mayer LV au BAL 31 Dawson Knox BUF au MIA 32 Noé Gray KC contre CIN 33 Luc Schoonmaker DAL contre NON

Notes TE : Trey McBride Il était à peu près le seul tight end de la semaine 1 à avoir suivi le plan statistique, même s’il n’a produit que 30 yards sur ses cinq réceptions/neuf cibles. Attendez-vous à la même utilisation mais à une compilation accrue contre les Rams lors du deuxième match le plus totalisé de la semaine 2. … L’éclosion de Jameson Williams sera quelque chose à surveiller Sam LaPortamais sa ligne de la semaine 1 de 4/45 ressemble toujours à son plancher hebdomadaire. … Travis Kelce est toujours Travis Kelcebien qu’avec un plancher plus bas et moins de semaines avec des pointes. Il est revenu dans la meute mais reste l’un des chiens de tête. … Marc Andrews contre. Isaïe est probable. C’était probablement TE1 de Semaine 1. Un développement quelque peu inquiétant pour Andrews, bien que le All-Pro des Ravens soit toujours parmi les leaders de la ligue en termes d’itinéraires… et équipes doubles. Ce que le film dira probablement maintenant : on ne peut pas faire ça quand Likely vous tue aussi dans la couture. Au moins, avec la position qui se règle toujours d’elle-même, le top 12 est assez grand pour Andrews et Likely.

Brock Bowers Il a englouti les itinéraires de la semaine 1 alors qu’il a mené les Raiders à la fois en réceptions et en cibles. Les Ravens sont un autre test difficile, mais il semble que Vegas souhaite que son choix de premier tour coure dans la ligne de lay-up plutôt que d’avoir à se battre pour son apparence. … Dalton KincaidLe parcours de la semaine 1 et les actions instantanées de ‘s étaient incroyables, bla bla bla. Le jeune homme doit produire plus. Les bookmakers s’attendant à une fusillade jeudi soir, les Dolphins représentent une parfaite opportunité de rebond immédiat. … Bonne nouvelle : Kyle Pitts » Son propre jeu n’était pas un problème pour une fois. Mauvaise nouvelle : le jeu de son quarterback est resté un problème. Nous allons simplement nous concentrer sur les statistiques de Pitts, qui ont raconté une histoire rose de la première semaine. … Evan EngramLa première semaine de match sans enjeu était presque certainement un coup de chance. Le problème de la semaine 2 est le match cauchemardesque des Jags contre les Browns. Tout le monde obtient une rétrogradation pour celui-là. … Dallas Goedert est Dallas GoedertIl n’y a pas grand-chose d’autre à dire.

Comment c’était Colby Parkinsonpremier match en remplacement de Tyler Higbee? Il a mené tous les tight ends avec 42 itinéraires. Cela était bien sûr en partie dû aux 78 jeux des Rams, mais Parkinson n’a quitté le terrain que neuf fois au cours du match. Son importance n’a pas diminué avec la blessure au genou de Puka Nacua. … En lutte avec Jamaal Williams pour un travail de changement de rythme, Colline de Taysom reste un TE2 idéal. Oui, il est volatil, mais cette volatilité inclut un potentiel de retournement de situation. … Tyler Conklin C’était un raté flagrant lors de la première semaine. Et pourtant, il courait un itinéraire presque à chaque snap. Je suppose que je vais mettre une autre bûche sur le feu. … Jordan Akins offre un gros potentiel de jeu alors qu’il remplace un joueur de semaine en semaine David Njoku (entorse de la cheville haute). … Nous restons au stade du « laissez-les se battre » pour la plupart des TE2 bas de gamme. Mike Gesicki a le profil PPR le plus modeste. Juwan Johnson offre un potentiel de touchdown décent. Jonnu Smith a un potentiel YAC théorique positif.

Kickers de la semaine 2

1 Tyler Bass BUF au MIA 2 Brandon Aubrey DAL contre NON 3 Justin Tucker BAL contre LV 4 Jake Moody SF au MIN 5 Ka’imi Fairbairn HOU contre CHI 6 Jason Sanders Disparu contre BUF 7 Jake Elliott PHI contre ATL 8 Harrison Butker KC contre CIN 9 Cameron Dicker LAC en RCA 10 Groupe Blake NON à DAL 11 Chase McLaughlin tuberculose au DET 12 Greg Zuerlein NYJ à DIX 13 Evan McPherson CIN à KC 14 Jake Bates DÉT contre la tuberculose 15 Le Caire Santos CHI à HOU 16 Dustin Hopkins Clé au JAC 17 Jeune-Hoe Koo ATL à PHI 18 Josué Karty LAR à l’ARI 19 Jason Myers MER au NE 20 Matt Gay INDIANA en GB 21 Chris Boswell FOSSE à DEN 22 Daniel Carlson LV au BAL 23 Will Reichard MIN contre SF 24 Matt Prater ARI contre LAR 25 Wil Lutz TANIÈRE contre PIT 26 Cam Petit JAC contre CLE 27 Graham Gano NYG à WAS 28 Austin Seibert ÉTAIT contre NYG 29 Nick Folk DIX contre NYJ 30 Eddy Pineiro VOITURE contre LAC 31 Joey Slye NE contre SEA 32 Brayden Narveson FR contre IND

Semaine 2 Défense/Équipes spéciales